Шашков: «Рассчитаемся с Тихоновым до конца марта»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что клуб намерен выплатить компенсацию бывшему главному тренеру команды Андрею Тихонову.

Компенсация будет выплачена до конца марта. У нас есть понимание по этому поводу с тренером.