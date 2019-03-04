Шашков: «Рассчитаемся с Тихоновым до конца марта»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что клуб намерен выплатить компенсацию бывшему главному тренеру команды Андрею Тихонову.
Компенсация будет выплачена до конца марта. У нас есть понимание по этому поводу с тренером.
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что клуб намерен выплатить компенсацию бывшему главному тренеру команды Андрею Тихонову.
Компенсация будет выплачена до конца марта. У нас есть понимание по этому поводу с тренером.