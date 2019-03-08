Расторжение контракта с Рамосом обойдется «Реалу» в 25 млн евро

«Реалу» придется заплатить капитану команды Серхио Рамосу 25 млн евро в случае расторжения контракта, который рассчитан до лета 2021 года.
Напомним, что после поражения «Реала» от «Аякса» в Лиге чемпионов президент «сливочных» Флорентино Перес и Рамос повздорили, в результате чего Перес пригрозил игроку выгнать его из клуба, и Рамос выразил готовность уйти, если ему выплатят неустойку за разрыв договора.
Очевидно, что Перес сказал это в сердцах, но даже если предположить обратное, то расставание с 32-летним футболистом таким образом будет крайне невыгодным для клуба.
Алё вы о чём? Это Рамос! Это капитан команды! Я не понимаю - Рамоса гнать, Марсело гнать, Иско гнать, Крооса гнать, Бейла гнать, Бензема гнать. Это по вашему решение проблем?
Команду нужно перестроить, а не разогнать всех и набрать новых .
Эти ребята завоёвывали для клуба и болельщиков 4 Лиги Чемпионов за 5 лет! Не одна команда Европы не завоёвывала даже два раза подряд, а тут 3(!)
Я уверен эти парни заслуживают как минимум УВАЖЕНИЯ!
Алё вы о чём? Это Рамос! Это капитан команды! Я не понимаю - Рамоса гнать, Марсело гнать, Иско гнать, Крооса гнать, Бейла гнать, Бензема гнать. Это по вашему решение проблем?
Команду нужно перестроить, а не разогнать всех и набрать новых .
Эти ребята завоёвывали для клуба и болельщиков 4 Лиги Чемпионов за 5 лет! Не одна команда Европы не завоёвывала даже два раза подряд, а тут 3(!)
Я уверен эти парни заслуживают как минимум УВАЖЕНИЯ!
Какой идиот с этим привозчиком, дном в защите заключил контракт на таких условиях?!
Но даже если так, надеюсь Реал выплатит ему эти деньги и отправит восвояси и начнет искать своего "ван дейка" в защите!
Нурик я жду когда ты этих Кристинкиных детей будешь в казане варить! Эти глоры не помнят заслуг РАмоса перед Реалом!
Аха-ха)
Какой идиот с этим привозчиком, дном в защите заключил контракт на таких условиях?!
Но даже если так, надеюсь Реал выплатит ему эти деньги и отправит восвояси и начнет искать своего "ван дейка" в защите!
Нурик я жду когда ты этих Кристинкиных детей будешь в казане варить! Эти глоры не помнят заслуг РАмоса перед Реалом!
Аха-ха)
Рамос мешает развитию команды ,и при Зидане он уже не успевал за вингерами ,гнать его ,за то что специально карточку схлопотал
Рамос мешает развитию команды ,и при Зидане он уже не успевал за вингерами ,гнать его ,за то что специально карточку схлопотал
Рамосу нужен сильный конкурент!
Начо вообще никакой в цз!!!
Рамосу нужен сильный конкурент!
Начо вообще никакой в цз!!!
Но даже если так, надеюсь Реал выплатит ему эти деньги и отправит восвояси и начнет искать своего "ван дейка" в защите!
Но даже если так, надеюсь Реал выплатит ему эти деньги и отправит восвояси и начнет искать своего "ван дейка" в защите!