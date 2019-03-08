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Расторжение контракта с Рамосом обойдется «Реалу» в 25 млн евро

вчера, 22:32

«Реалу» придется заплатить капитану команды Серхио Рамосу 25 млн евро в случае расторжения контракта, который рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, что после поражения «Реала» от «Аякса» в Лиге чемпионов президент «сливочных» Флорентино Перес и Рамос повздорили, в результате чего Перес пригрозил игроку выгнать его из клуба, и Рамос выразил готовность уйти, если ему выплатят неустойку за разрыв договора.

Очевидно, что Перес сказал это в сердцах, но даже если предположить обратное, то расставание с 32-летним футболистом таким образом будет крайне невыгодным для клуба.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
   266 / 1052
сегодня в 02:50
Не понимаю некоторых болельщиков. Появляется какая нибудь проблема и у них только одно решение - гнать!
Алё вы о чём? Это Рамос! Это капитан команды! Я не понимаю - Рамоса гнать, Марсело гнать, Иско гнать, Крооса гнать, Бейла гнать, Бензема гнать. Это по вашему решение проблем?
Команду нужно перестроить, а не разогнать всех и набрать новых .
Эти ребята завоёвывали для клуба и болельщиков 4 Лиги Чемпионов за 5 лет! Не одна команда Европы не завоёвывала даже два раза подряд, а тут 3(!)
Я уверен эти парни заслуживают как минимум УВАЖЕНИЯ!
Ruslan3132
Ruslan3132
   134 / 1052
вчера в 23:54
да бред собачий! Никогда этого не будет.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Шишанутый
   91 / 1052
вчера в 23:21
Бред. Рамос это наш кэп! А если по игре не потянет, то всегда можно на лавку посадить. Но зачем из клуба выгонять??
Просто Перес тупица!
Шишанутый
Шишанутый
   35 / 1052
вчера в 23:17
Бред. Рамос это наш кэп! А если по игре не потянет, то всегда можно на лавку посадить. Но зачем из клуба выгонять??
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   774 / 1052
вчера в 23:17
NGY NGY 41 / 1051 сегодня в 22:51
Какой идиот с этим привозчиком, дном в защите заключил контракт на таких условиях?!

Но даже если так, надеюсь Реал выплатит ему эти деньги и отправит восвояси и начнет искать своего "ван дейка" в защите!



Нурик я жду когда ты этих Кристинкиных детей будешь в казане варить! Эти глоры не помнят заслуг РАмоса перед Реалом!


Аха-ха)
Apsny
Apsny
   115 / 1052
вчера в 23:08
А за тупые выходки по получению карточек что причитается?)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Caniggia
   3 / 1052
вчера в 23:05
ты серьезно? а предыдущие матчи с барсой,кобылами и прочим .....?
Рамос мешает развитию команды ,и при Зидане он уже не успевал за вингерами ,гнать его ,за то что специально карточку схлопотал
95-shishani-95
95-shishani-95
   91 / 1052
вчера в 23:03
Это Переса надо выгнать!!!
Рамосу нужен сильный конкурент!
Начо вообще никакой в цз!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 1052
вчера в 22:55
Да ужжж!!! Не хиленькое такое выходное пособие!!!
evge78
evge78
   392 / 1052
вчера в 22:54
Ходят слухи, Моуриньо скоро заступит на тренерский мостик Реала. Тогда Серхио Рамос может согласиться и на несколько меньшие отступные)
Caniggia
Caniggia
   44 / 1052
вчера в 22:54
А с 66 а ли Перес на Рамоса наехал? Он то по факту с Аяксом не позорился. И его отсутствие показало всю беспомощность и убогость защиты Реала. Совсем старый рехнулся!
NGY
NGY
   40 / 1052
вчера в 22:51
Какой идиот с этим привозчиком, дном в защите заключил контракт на таких условиях?!

Но даже если так, надеюсь Реал выплатит ему эти деньги и отправит восвояси и начнет искать своего "ван дейка" в защите!
40175219386
40175219386
   210 / 1052
вчера в 22:43
зная о выплате в 25 миллионов евро, можно посылать президента три раза в неделю)
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1052
вчера в 22:43
На выход
Zenit_84
Zenit_84
   126 / 1052
вчера в 22:43
Разо76ись
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   774 / 1052
вчера в 22:35
Пора гнать этого недоигрока из команды.. Правлно..Перес хозяин сам знает что делать..
sir_Alex
sir_Alex
   154 / 1052
вчера в 22:35
С Перца станется выплатить бабло!
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