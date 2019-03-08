Расторжение контракта с Рамосом обойдется «Реалу» в 25 млн евро

вчера, 22:32

«Реалу» придется заплатить капитану команды Серхио Рамосу 25 млн евро в случае расторжения контракта, который рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, что после поражения «Реала» от «Аякса» в Лиге чемпионов президент «сливочных» Флорентино Перес и Рамос повздорили, в результате чего Перес пригрозил игроку выгнать его из клуба, и Рамос выразил готовность уйти, если ему выплатят неустойку за разрыв договора.

Очевидно, что Перес сказал это в сердцах, но даже если предположить обратное, то расставание с 32-летним футболистом таким образом будет крайне невыгодным для клуба.