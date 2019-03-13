Бородюк: «„Ливерпуль“ не готов жертвовать Лигой чемпионов ради АПЛ»

Бывший наставник сборной России Александр Бородюк рассуждает о матче между «Баварией» и «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

У «Ливерпуля» много игроков, которые могут быстро забить, а «Баварии» тогда будет крайне сложно. Все будет зависеть от тактического плана Клоппа, «Ливерпуль» может преподнести сюрприз, но учитывая то, как «Бавария» играет дома, то тут все может быть. Английский клуб выставил свой сильнейший состав, что говорит о том, что «Ливерпуль» не готов жертвовать Лигой чемпионов ради АПЛ .