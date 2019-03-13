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Бородюк: «„Ливерпуль“ не готов жертвовать Лигой чемпионов ради АПЛ»

вчера, 23:06
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший наставник сборной России Александр Бородюк рассуждает о матче между «Баварией» и «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

У «Ливерпуля» много игроков, которые могут быстро забить, а «Баварии» тогда будет крайне сложно. Все будет зависеть от тактического плана Клоппа, «Ливерпуль» может преподнести сюрприз, но учитывая то, как «Бавария» играет дома, то тут все может быть. Английский клуб выставил свой сильнейший состав, что говорит о том, что «Ливерпуль» не готов жертвовать Лигой чемпионов ради АПЛ.

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   20 / 1090
сегодня в 00:26
С чего бы это?
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   277 / 1090
сегодня в 00:17
Но может пролететь и там, и там.
obana777
obana777
   292 / 1090
вчера в 23:40
А с чего ему жертвовать, что за тупизм?
beefs
beefs
   182 / 1090
вчера в 23:34
Скоро узнаем кто прав...
Sunny.
Sunny.
   123 / 1090
вчера в 23:15
им и в АПЛ уже ниче не светит
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