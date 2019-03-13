Мостовой: «„Сити“ напоминает „Барселону“ Гвардиолы, но им не выиграть ЛЧ»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Шальке» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Сити» сейчас находится в отличном состоянии, всё получается и всё проходит, в то время как «Шальке» слишком плох, это видно и по игре в чемпионате Германии. «Сити», наверное, даже расстроен теперь, что в названии у «Шальке» цифры 04, а не 07. Вообще футбол «Сити» напоминает игру «Барселоны» при Гвардиоле, но я уверен, что «Сити» не станет победителем Лиги чемпионов.
Мостовой не смотрит матчи АЖАЖАЖА
Мостовой не смотрит матчи АЖАЖАЖА
Но как говорят в России: " Мяч круглый ..."
Но как говорят в России: " Мяч круглый ..."
Даже если не возьмут ЛЧ и АПЛ,то объём работы виден и это не умаляет его гениальности. Бавария сегодня не намного лучше времён Хосепа))))
Зинченко хотел продать,но тот доказал,что хочет быть именно в МС и представьте, Пепс его ставит в основу,хотя после каталонского материала,да и мюнхенского,у этого парня шансов вообще не было, но Гварди его закрепил в основу.А если это произошло,то значит тренер может менять свои предпочтения,в отличии от соскамившегося коллеги,который покупал и на лавку садил.
Даже если не возьмут ЛЧ и АПЛ,то объём работы виден и это не умаляет его гениальности. Бавария сегодня не намного лучше времён Хосепа))))
Зинченко хотел продать,но тот доказал,что хочет быть именно в МС и представьте, Пепс его ставит в основу,хотя после каталонского материала,да и мюнхенского,у этого парня шансов вообще не было, но Гварди его закрепил в основу.А если это произошло,то значит тренер может менять свои предпочтения,в отличии от соскамившегося коллеги,который покупал и на лавку садил.
Его отважные сыны в огнях войны закаленны,
Дела их славны по Кавказу, в народах дальных и чужих...
Но тактически Сити богаче, , Манчестер также держит мяч в центре но часто подаёт с флангов, (Уокер и Зинченко), и у Сити игра вертикальнее, Давид Сильва, Гондюган и Зинченко, часто дают вертикальный пас в разрез и на ход . Де Брюне мастер средних пасов и силового давления. И на момент у Сити два крыла атаки и много игровых связок. Барса же однокрылая, раньше активнее был фланг Дани Алвеша,
а теперь больше атакуют слева через Жорди Альбу.
Сегодня по красоте игры Сити можно поставить сразу за Барселоной. Барса , Сити и Ливерпуль --три самые интересные команды в Европе.
Его отважные сыны в огнях войны закаленны,
Дела их славны по Кавказу, в народах дальных и чужих...
Но тактически Сити богаче, , Манчестер также держит мяч в центре но часто подаёт с флангов, (Уокер и Зинченко), и у Сити игра вертикальнее, Давид Сильва, Гондюган и Зинченко, часто дают вертикальный пас в разрез и на ход . Де Брюне мастер средних пасов и силового давления. И на момент у Сити два крыла атаки и много игровых связок. Барса же однокрылая, раньше активнее был фланг Дани Алвеша,
а теперь больше атакуют слева через Жорди Альбу.
Сегодня по красоте игры Сити можно поставить сразу за Барселоной. Барса , Сити и Ливерпуль --три самые интересные команды в Европе.
Мало нам смотрящих в завтрашний день.
Мало нам смотрящих в завтрашний день.
Тойота напоминает Лексус.
То что пытался сказать Мостовой напоминает голубиный помёт.
Я думал что нету на земле людей не знающий что Пеп раньше тренировал Барселону и теперь тренирует МС. Я думал что нету на свете людей которые не знают что стиль Барселоны это стиль Пепа который он прививает МС и даже больше...прививал своей Баварии. Я думаю что нету на свете имбецилов кроме Мостового которые будут удивлены тому что если Пеп придет даже в лондонскую безродную деревянную помойку с названием Челси то он и там будет прививать свой стиль.
Тойота напоминает Лексус.
То что пытался сказать Мостовой напоминает голубиный помёт.
Я думал что нету на земле людей не знающий что Пеп раньше тренировал Барселону и теперь тренирует МС. Я думал что нету на свете людей которые не знают что стиль Барселоны это стиль Пепа который он прививает МС и даже больше...прививал своей Баварии. Я думаю что нету на свете имбецилов кроме Мостового которые будут удивлены тому что если Пеп придет даже в лондонскую безродную деревянную помойку с названием Челси то он и там будет прививать свой стиль.