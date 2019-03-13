ГлавнаяНовости

Мостовой: «„Сити“ напоминает „Барселону“ Гвардиолы, но им не выиграть ЛЧ»

вчера, 19:19
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити7 : 0Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Шальке» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сити» сейчас находится в отличном состоянии, всё получается и всё проходит, в то время как «Шальке» слишком плох, это видно и по игре в чемпионате Германии. «Сити», наверное, даже расстроен теперь, что в названии у «Шальке» цифры 04, а не 07. Вообще футбол «Сити» напоминает игру «Барселоны» при Гвардиоле, но я уверен, что «Сити» не станет победителем Лиги чемпионов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бородюк: «„Барселона“ очень зависит от Месси»
Вчера, 23:11 Комментарии2
Аршавин: «„Ливерпуль“ будет выжидать свой шанс»
Вчера, 23:09 Комментарии2
Бородюк: «„Ливерпуль“ не готов жертвовать Лигой чемпионов ради АПЛ»
Вчера, 23:06 Комментарии5
Аршавин: «Месси знает о хет-трике Роналду и захочет проявить себя»
Вчера, 23:04 Комментарии6
Семак: «У нас есть шансы пройти дальше»
Вчера, 20:57 Комментарии96
Дриусси: «Завтра нужно больше атаковать»
Вчера, 20:45 Комментарии28
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   110 / 1090
сегодня в 00:22
Значит выиграют!
Егор Косенков
Егор Косенков
сегодня в 00:07
Это тебе не выиграть.Самый умный . Ни разу ничего непредсказал.только умничает.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   164 / 1090
сегодня в 00:03
интересный факт, который стал известен еще в 2015
Мостовой не смотрит матчи АЖАЖАЖА
ermak6848
ermak6848
   219 / 1090
вчера в 23:42
Вопрос конечно Интересный!?
Но как говорят в России: " Мяч круглый ..."
Брулин
Брулин
   73 / 1090
вчера в 23:31
Мостовой: Между мной и Карпиным - выбираю себя
mtv191991
mtv191991
   924 / 1090
вчера в 23:28
Конечно он не диваный аналитик как я) но вроде уже почти всем очевидно, что Сити играет не как Барса. Кроме большого владения их ничего не объединяет. Уже давно нет пасов ради пасов как это было в Барселоне.
mangoх12
mangoх12
   21 / 1090
вчера в 23:19
мостовой никогда не угадывает потом локти кусает
Олег Галеркин
Олег Галеркин
вчера в 23:10
Мостовой вообще отупел , самый сильный клуб сейчас очевидно что МС и он говорит точно они не выиграют ЛЧ :D
БеБеБе
БеБеБе ответил ALBA BARCELONA 21
   1029 / 1090
вчера в 23:02
Мечтать не вредно, Барселоне не везёт с итальянскими клубами, в основном им проигрывает, а Сити просто не везёт, хотя моментов много
alexando1974
alexando1974 ответил Ruslik1982
   462 / 1090
вчера в 23:02
почему он главный претендент? потому что обыграл Шальке?
шальке вообще непричём)) они вообще несоперники сити!!! дальше будет сложней и время покажет! а лично мне симпатичен сити и я так думаю! ну а вам наверно юве или бавария)
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил alexando1974
   148 / 1090
вчера в 22:41
ман сити главный притендент! а как оно на самом деле будет покажет время!
почему он главный претендент? потому что обыграл Шальке?
alexando1974
alexando1974
   462 / 1090
вчера в 22:40
ман сити главный притендент! а как оно на самом деле будет покажет время!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Notorious P.I.G.
   231 / 1090
вчера в 22:37
Короче, гвардиола - олицетворение халявного бабла, который приходит на готовое, а всякие дураки думают, что он крут
кстати тоже так думал раньше,но Барса это же его личный Проект, причём гениальный. Бавария не та команда,которая ему подходит.а вот Сити самое то... Считаю его выдающимся тренером,тот который не соскамился,как португез.
Даже если не возьмут ЛЧ и АПЛ,то объём работы виден и это не умаляет его гениальности. Бавария сегодня не намного лучше времён Хосепа))))
Зинченко хотел продать,но тот доказал,что хочет быть именно в МС и представьте, Пепс его ставит в основу,хотя после каталонского материала,да и мюнхенского,у этого парня шансов вообще не было, но Гварди его закрепил в основу.А если это произошло,то значит тренер может менять свои предпочтения,в отличии от соскамившегося коллеги,который покупал и на лавку садил.
Сантус
Сантус
   67 / 1090
вчера в 22:37
Ну Мостовой и Черданцев те ещё аналитики...вот давече оба предсказывали...)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Валерон
   7 / 1090
вчера в 22:15
и я сам не понимаю,зачем Матч тв прикормило Саню,но там не дураки работают,и для рэйтингов видимо нужны именно такие,они ближе обывателю ,авторитет есть.
Bullкин
Bullкин
   509 / 1090
вчера в 22:01
Ооооо! Мнение от горе-эксперта подвалило, который вертикальный футбол с выходом через фланги с тики-такой попутал. Этому г-ну кто-нибудь обьяснит на тв, что он в роли посмешища приглашается?😂😂😂
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 1090
вчера в 21:46
Мостовому верить нельзя!!!
poet666
poet666
вчера в 21:45
Ой ну ничего себе Мостовой подметил !никто до него и не замечал! спасибо,что глаза открыл,гений !
Roman73
Roman73
   246 / 1090
вчера в 21:43
Барселона сильнее Сити, футболисты Барсы выше классом, матёрые,
Его отважные сыны в огнях войны закаленны,
Дела их славны по Кавказу, в народах дальных и чужих...
Но тактически Сити богаче, , Манчестер также держит мяч в центре но часто подаёт с флангов, (Уокер и Зинченко), и у Сити игра вертикальнее, Давид Сильва, Гондюган и Зинченко, часто дают вертикальный пас в разрез и на ход . Де Брюне мастер средних пасов и силового давления. И на момент у Сити два крыла атаки и много игровых связок. Барса же однокрылая, раньше активнее был фланг Дани Алвеша,
а теперь больше атакуют слева через Жорди Альбу.
Сегодня по красоте игры Сити можно поставить сразу за Барселоной. Барса , Сити и Ливерпуль --три самые интересные команды в Европе.
Notorious P.I.G.
Notorious P.I.G.
   1003 / 1090
вчера в 21:24
Короче, гвардиола - олицетворение халявного бабла, который приходит на готовое, а всякие дураки думают, что он крут
Notorious P.I.G.
Notorious P.I.G.
   1003 / 1090
вчера в 21:20
Барса всегда была крутой. А при гвардиоле это начали ставить ему в заслуги почему-то. Потренировал 8 ов - я бы на него позырил. И у ж нормальный человек точно не пойдёт тренировать мешки.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   110 / 1090
вчера в 21:09
Шальке ваще никакучий, Спартак напоминает!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил da da da
   57 / 1090
вчера в 21:09
Пеп действительной лучший тренер в истории спорта,просто инноватор изменивший мировой футбол.
Ахаха, какой он лучший тренер в истории? Выигрывал ЛЧ только с Барселоной, с Баварией 3 раза подряд слился в полуфинале от испанцев, причем у Баварии тогда был очень сильный состав. С Сити тоже в ЛЧ сливается от первой сильной команды
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   57 / 1090
вчера в 21:05
В сезоне 2017-18 Сити тоже всех побеждали в ЛЧ, в итоге попали на первую сильную команду и сразу же вылетели
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   158 / 1090
вчера в 21:03
Я думаю,как Остапенко,что кубок будет у Барсы или М сити.
Валерон
Валерон ответил 25процентный клоун
   408 / 1090
вчера в 20:54
ну зачем ты так ,это же Саня,Мостовой ,и не важно что он краснобелая легенда ,в данный момент он весьма чудной эксперт))
Я не хочу никого оскорбить, просто мне не понятны две вещи, первая это трата времени на такое интервью где тебе говорят что красное это красное, а голубое это почти как синее и профпригодность того кто это интервью берет. Ну и второе это какой смысл в распространении этого позора на спортивных ресурсах ? Ну не поверю я что настолько мало спортивных новостей и в том числе футбольных что бы публиковать ЭТО.
Мало нам смотрящих в завтрашний день.
Soccer2016
Soccer2016
   469 / 1090
вчера в 20:52
Да это же капитан очевидность!!! А я думал что футбол МС похоже на игру Атлетико, ахах
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Валерон
   7 / 1090
вчера в 20:50
ну зачем ты так ,это же Саня,Мостовой ,и не важно что он краснобелая легенда ,в данный момент он весьма чудной эксперт))
Валерон
Валерон
   408 / 1090
вчера в 20:46
    NK_505s
    NK_505s ответил particular
       154 / 1090
    вчера в 20:41
    Выразительное сравнение и глубокомысленное предположение от некогда известного игрока..:)) Двумя мазками дополнил картину маслом по еурофутболу..:))
    не все такие наблюдательные, проницательные, внимательные)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100