Мостовой: «„Сити“ напоминает „Барселону“ Гвардиолы, но им не выиграть ЛЧ»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Шальке» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сити» сейчас находится в отличном состоянии, всё получается и всё проходит, в то время как «Шальке» слишком плох, это видно и по игре в чемпионате Германии. «Сити», наверное, даже расстроен теперь, что в названии у «Шальке» цифры 04, а не 07. Вообще футбол «Сити» напоминает игру «Барселоны» при Гвардиоле, но я уверен, что «Сити» не станет победителем Лиги чемпионов.