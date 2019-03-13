Семак: «У нас есть шансы пройти дальше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак готовится к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала».

Шансы есть. Мы должны иметь в виду следующий матч и понимать, кто лучше готов. В четверг выйдут те, кто успел восстановиться после последнего матча - те, кто будет лучше готов. Мы держим в уме матч со «Спартаком», но те кто выйдут, получат шанс проявить себя.