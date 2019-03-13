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Семак: «У нас есть шансы пройти дальше»

вчера, 20:57
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак готовится к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала».

Шансы есть. Мы должны иметь в виду следующий матч и понимать, кто лучше готов. В четверг выйдут те, кто успел восстановиться после последнего матча - те, кто будет лучше готов. Мы держим в уме матч со «Спартаком», но те кто выйдут, получат шанс проявить себя.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   17 / 1090
сегодня в 03:04
Всё может быть, будем смотреть.
legendsofsails
legendsofsails ответил time out
   617 / 1090
сегодня в 01:47
Позор зениту!
побереги здоровье, -надорвешься орать....тебя никто давно уже не слушает...
legendsofsails
legendsofsails ответил stachel
   617 / 1090
сегодня в 01:42
Богданыч, прекрати нести ахинею. Какие шансы?! Все видели игру в Питере. Вилья сильнее на голову Зенита и по счету и по игре. Даже в гостях и при 50000 на трибунах. Готовься лучше спокойно к свинине. С этой ЛЕ все кончено! Отправляй молодежку и Тимоху старшим. Нет смысла пытаться совершить невозможное.
Чудес никто не отменял. На то и игра!)))
Гавроша
Гавроша
   87 / 1090
сегодня в 01:38
Надо второй состав ставить, а все силы оставить на пупсиков.
Морозовский
Морозовский
   13 / 1090
сегодня в 01:38
Дальше - куда??? На три весёлых буквы???
stachel
stachel
   399 / 1090
сегодня в 01:10
Богданыч, прекрати нести ахинею. Какие шансы?! Все видели игру в Питере. Вилья сильнее на голову Зенита и по счету и по игре. Даже в гостях и при 50000 на трибунах. Готовься лучше спокойно к свинине. С этой ЛЕ все кончено! Отправляй молодежку и Тимоху старшим. Нет смысла пытаться совершить невозможное.
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK
   541 / 1090
сегодня в 01:00
    Игорь Погорелов
    Игорь Погорелов
       212 / 1090
    сегодня в 00:11
    удачи
    Miaf
    Miaf ответил oFANATo
       25 / 1090
    вчера в 23:58
    ЧТО ТО ПУПСИКИ РАСКРИЧАЛИСЬ? УЖЕ ЗАБЫЛИ КАК ИХ ВИЛЬЯРРЕАЛ УНИЗИЛ 2:0 И ОПУСТИЛ НА 4-ОЕ МЕСТО ЛЕ
    сыграть в ничью у себя дома 3 3 , или в домашнем матче 3 1, так кто унизился ?
    oFANATo
    oFANATo
       91 / 1090
    вчера в 23:56
    ЧТО ТО ПУПСИКИ РАСКРИЧАЛИСЬ? УЖЕ ЗАБЫЛИ КАК ИХ ВИЛЬЯРРЕАЛ УНИЗИЛ 2:0 И ОПУСТИЛ НА 4-ОЕ МЕСТО ЛЕ
    Заполярный
    Заполярный
       157 / 1090
    вчера в 23:52
    ПОБЕДЫ ЖЕЛАЮ СО СЧЕТОМ 1- 0 ТОЛЬКО БЫКАМ.
    ИСПАНЦАМ ЖЕЛАЮ ХОРОШО ПОГОНЯТЬ БОМЖЕЙ
    trimetil
    trimetil ответил Miaf
       892 / 1090
    вчера в 23:42
    вы главное не пропадайте после завтрашнего матча. А то ведь так можете и на игру со спартаком не появиться.
    Ты же сам пропадаешь обычно...
    После матча с Фенебахче:
    Miaf 21 февраля в 23:32
    так ладно, дела тут срочные появились, все пока.
    Hypnoz
    Hypnoz
       332 / 1090
    вчера в 23:36
    Нет шансов ! Вильяреал выше классом.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
       185 / 1090
    вчера в 23:29
    Пройти дальше,по коридору до сортира.
    Kuprin
    Kuprin
       396 / 1090
    вчера в 23:25
    шансы всегда 50 на 50 или пройдешь или нет
    time out
    time out ответил Jum13
       70 / 1090
    вчера в 23:22
    "Уииииии!!!!" - слышно с 4-го места )))
      Дмитрий Климович 2
      Дмитрий Климович 2
         110 / 1090
      вчера в 23:20
      Будет разгром Зенита,и будет снова стыдно,но желаю им победы ,нужны очки в рейтинг!
      OLESOCC
      OLESOCC
         330 / 1090
      вчера в 23:15
      Семак большой, а в сказки верит!.
      trimetil
      trimetil
         892 / 1090
      вчера в 23:14
      У поросят одно радость в еврокубках - следить за Зенитом.
      kingoffam
      kingoffam
         438 / 1090
      вчера в 23:13
      Это вам не Минское Динамо.Здесь мешком бульбы не отделаешься.
      Miaf
      Miaf ответил trimetil
         25 / 1090
      вчера в 23:11
      Ваш результат уже давно известен.
      вы главное не пропадайте после завтрашнего матча. А то ведь так можете и на игру со спартаком не появиться.
      trimetil
      trimetil ответил Miaf
         892 / 1090
      вчера в 23:05
      когда результат станет известен, у всех болельщиков зенита вдруг появятся срочные дела.
      Ваш результат уже давно известен.
      Levadia
      Levadia ответил Miaf
         214 / 1090
      вчера в 23:04
      когда результат станет известен, у всех болельщиков зенита вдруг появятся срочные дела.
      Про себя не забудь!))
      Miaf
      Miaf ответил Levadia
         25 / 1090
      вчера в 23:04
      Дак Зенит ещё на выезде не сыграл. Результат неизвестен,а ты тараторишь!) Вам эта ничья что дала?Играете в еврокубках?)))
      когда результат станет известен, у всех болельщиков зенита вдруг появятся срочные дела.
      trimetil
      trimetil ответил Levadia
         892 / 1090
      вчера в 23:01
      Дак Зенит ещё на выезде не сыграл. Результат неизвестен,а ты тараторишь!) Вам эта ничья что дала?Играете в еврокубках?)))
      Они в группе поиграли, и то рады...
      Просто Краснодарский
      Просто Краснодарский
         895 / 1090
      вчера в 23:00
      Шанс есть до ответки потом его нет
      Levadia
      Levadia ответил Miaf
         214 / 1090
      вчера в 22:54
      в домашнем матче было 3 3 , так что собственно, ничья лучше поражения
      Дак Зенит ещё на выезде не сыграл.
      Результат неизвестен,а ты тараторишь!)
      Вам эта ничья что дала?Играете в еврокубках?)))
      grazie100
      grazie100
         529 / 1090
      вчера в 22:49
      ЛЕ после счёта 1:3 дома , не дают мощного оптимизма, достаточно хорошо провести матч в Испании и в Москве . Для этого нужен позитивный настрой и хороший разбор игры этих двух команд. Семак поставлен в сложную ситувцию , где два возможных поражения очень снизят уровень ловерия к Тренеру.. Хорошей игры Зениту и удачи!!!
      Miaf
      Miaf ответил Levadia
         25 / 1090
      вчера в 22:49
      У твоих 0-2 и что?Успех?))
      в домашнем матче было 3 3 , так что собственно, ничья лучше поражения
      Levadia
      Levadia ответил Miaf
         214 / 1090
      вчера в 22:45
      Успех бомжей 1 3 от вильяреала, самой слабой команды лиги чемпионов, которая сейчас плетется в конце чемпионата испании. Сам то веришь в то, что пиешь?
      У твоих 0-2 и что?Успех?))
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