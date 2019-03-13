Семак: «У нас есть шансы пройти дальше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак готовится к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала».
Шансы есть. Мы должны иметь в виду следующий матч и понимать, кто лучше готов. В четверг выйдут те, кто успел восстановиться после последнего матча - те, кто будет лучше готов. Мы держим в уме матч со «Спартаком», но те кто выйдут, получат шанс проявить себя.
ИСПАНЦАМ ЖЕЛАЮ ХОРОШО ПОГОНЯТЬ БОМЖЕЙ
ИСПАНЦАМ ЖЕЛАЮ ХОРОШО ПОГОНЯТЬ БОМЖЕЙ
После матча с Фенебахче:
Miaf 21 февраля в 23:32
так ладно, дела тут срочные появились, все пока.
После матча с Фенебахче:
Miaf 21 февраля в 23:32
так ладно, дела тут срочные появились, все пока.
Результат неизвестен,а ты тараторишь!)
Вам эта ничья что дала?Играете в еврокубках?)))
Результат неизвестен,а ты тараторишь!)
Вам эта ничья что дала?Играете в еврокубках?)))