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Агент: «Чернов поддерживает форму»

вчера, 19:34

У защитника ЦСКА Никиты Чернова нет проблем со здоровьем. Об этом заявил агент игрока Вадим Шпинев.

То, что в ЦСКА появился Игорь Дивеев, это здоровая конкуренция для Чернова. Переговоры по контракту не прерывались, все так же. Сейчас у него действующий договор, Никита работает исходя из его условий.

Со здоровьем у футболиста все в порядке. Недавнее повреждение — это рабочие моменты. Для футболистов это нормально: «травма — восстановление — травма — восстановление». Все в порядке, он поддерживает форму.

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Все комментарии
Glodor
Glodor
   54 / 1090
сегодня в 02:26
Так нужно.
grisser
grisser
   55 / 1090
вчера в 23:59
Удачи!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   82 / 1090
вчера в 21:34
Вот и хорошо, что у Никиты будет хорошая конкуренция с Игорем Дивеевым, а там ещё и Васин на подходе, лепота!!!
RamonCSKA
RamonCSKA
   155 / 1090
вчера в 21:25
Чернов то центральный,а дивеев краек вроде как
лучше бы у Акинфеева получились как обходиться без агентов
Jum13
Jum13
   26 / 1090
вчера в 21:16
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Aндрей Сибиряков
   213 / 1090
вчера в 20:11
Сейчас начнется хрюканье сопредельной стороны.
Вот зачем провоцируешь ? ))))))))))))))))
mangoх12
mangoх12
   21 / 1090
вчера в 20:11
молодой все у него впереди еще
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   93 / 1090
вчера в 20:05
Сейчас начнется хрюканье сопредельной стороны.
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