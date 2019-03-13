Агент: «Чернов поддерживает форму»

У защитника ЦСКА Никиты Чернова нет проблем со здоровьем. Об этом заявил агент игрока Вадим Шпинев.

То, что в ЦСКА появился Игорь Дивеев, это здоровая конкуренция для Чернова. Переговоры по контракту не прерывались, все так же. Сейчас у него действующий договор, Никита работает исходя из его условий.

Со здоровьем у футболиста все в порядке. Недавнее повреждение — это рабочие моменты. Для футболистов это нормально: «травма — восстановление — травма — восстановление». Все в порядке, он поддерживает форму.