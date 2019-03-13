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Аршавин: «Месси знает о хет-трике Роналду и захочет проявить себя»

вчера, 23:04
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин считает, что у «Лиона» есть шансы пройти «Барселону».

Месси? Он знает о хет-трике Роналду и наверняка захочет проявить себя еще лучше в этом матче. «Лион» наверняка постарается уменьшить влияние Месси на игру, полностью закрыть его невозможно. Только страховать партнера и надеяться на страховку. Шансы «Лиона»? Они есть всегда, на каждый гол французов «Барселона» должна будет забивать два.

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Гавроша
Гавроша ответил Balanenok
   87 / 1090
сегодня в 00:11
Не забьет.
Уже забил.
Balanenok
Balanenok
   167 / 1090
вчера в 23:57
Не забьет.
vastudio
vastudio
   304 / 1090
вчера в 23:29
Что ты несёшь,чипсоед, математику подучил бы)))) Какие на каждый гол французов Барса должна забивать два??? Просто на один больше .Плюс адын, панимаешь?))) х+1= Победа Барселоны,панимаишшшь? Так потом и требуют удвоения зарплаты за каждый забитый гол))))
cevin cigan
cevin cigan
   59 / 1090
вчера в 23:16
Вообщем гномяра будет рвать *опу!
Ruslik1982
Ruslik1982
   148 / 1090
вчера в 23:15
не на каждый гол, а только на первый, Андрюша математик
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   164 / 1090
вчера в 23:05
ага, захочет
опять обиду кинет и играть не будет
Хотя у Лиона шансов то и нет. К сожалению
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