Аршавин: «Месси знает о хет-трике Роналду и захочет проявить себя»

Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин считает, что у «Лиона» есть шансы пройти «Барселону».

Месси? Он знает о хет-трике Роналду и наверняка захочет проявить себя еще лучше в этом матче. «Лион» наверняка постарается уменьшить влияние Месси на игру, полностью закрыть его невозможно. Только страховать партнера и надеяться на страховку. Шансы «Лиона»? Они есть всегда, на каждый гол французов «Барселона» должна будет забивать два.