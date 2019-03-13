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Дриусси: «Завтра нужно больше атаковать»

вчера, 20:45
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси считает, что у команды еще есть шанс пройти в следующую стадию Лиги Европы.

«Зениту» нужно выигрывать, нужно забивать. Мы приехали сюда для того, чтобы пройти в следующую стадию. В футболе может произойти все что угодно, как показал вчерашний матч «Ювентус» — «Атлетико». Нужно выходить на поле с психологией победителей и быть полностью сконцентрированными. Результат первого матча — следствие наших ошибок. Завтра нужно больше атаковать, прессинговать и постараться как можно больше забить.

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Все комментарии
la-respect0
la-respect0
   495 / 1090
сегодня в 00:56
Этому больше не наливать!
Aчиститель
Aчиститель
   72 / 1090
вчера в 23:58
Удачи Зениту!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   296 / 1090
вчера в 23:50
Желаю удачи Зениту
grazie100
grazie100
   529 / 1090
вчера в 22:53
Нужны удары по воротам , которых так мало.Удачи!!!
Klаsse
Klаsse
   546 / 1090
вчера в 22:00
    Некит_Зенит
    Некит_Зенит ответил FILL3286
       230 / 1090
    вчера в 21:59
    Из года в год одно и тоже,а в итоге андерлехт,лейпциг,вильяреал!!
    Легия санкт галлен аек... весна без еврокубков))
    Некит_Зенит
    Некит_Зенит ответил LOpp
       230 / 1090
    вчера в 21:57
    Завтра нужно выставить двухэтажный автобус, чтобы Вильярреал не насувал штук 7 мячей.
    Если твой 8 овской спартак штук 7 мячей принимает, по нему судить не надо))
    hardpony
    hardpony
       517 / 1090
    вчера в 21:53
    Ага идите в атаку. Что бы в ваши дыры в обороне ещё трешку пихнули. Хотя бомжам это нравится давно.
    15511551
    15511551 ответил particular
       76 / 1090
    вчера в 21:47
    Опа-на, - прозрел..:)) А раньше, значит, дуболомно в оборону играли..:)) Вообще, складывается традиция, - загнать себя в задницу, а потом, используя вселенский героизм и какую-то мать, пробовать выбраться из её темноты..:))
    завтра никакая мать не поможет) темнота беспросветная
    Морозовский
    Морозовский
       13 / 1090
    вчера в 21:39
    Завтра дриусня будет лететь из наших телевизоров! Хоть не включай!
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       18 / 1090
    вчера в 21:36
    Гол Зенит забьет но может и два, но и пропустит.
    LOpp
    LOpp ответил Красно Синий воин
       36 / 1090
    вчера в 21:34
    Угадай, какой клуб за последние 7 выступлений в ЛЧ занимал в группе 4-ое место 6 раз?
    LOpp
    LOpp
       36 / 1090
    вчера в 21:31
    Завтра нужно выставить двухэтажный автобус, чтобы Вильярреал не насувал штук 7 мячей.
    obana777
    obana777
       292 / 1090
    вчера в 21:30
    Чего откладывать на завтра? Начинайте атаковать сегодня и побольше!
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев ответил Красно Синий воин
       64 / 1090
    вчера в 21:28
    Задача забить три и не пропустить! И не берите пример с пищевика, Вильярреал отгрузил им двушку и опустил на 4-oе место ЛЕ.
    Вильрреал для них недостяжим, их уровень Шерифо-муровый.
    Serg3.12
    Serg3.12
       11 / 1090
    вчера в 21:13
    Завтра будет слив
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       325 / 1090
    вчера в 21:06
    Задача забить три и не пропустить!
    И не берите пример с пищевика, Вильярреал отгрузил им двушку и опустил на 4-oе место ЛЕ.
    Caniggia
    Caniggia
       31 / 1090
    вчера в 21:06
    В очередное нереальное везение и отскок Зени просто не верится. Если просто не проиграют и заработают какие-то очки - это уже будет большой удачей, но вряд ли это случится. 2-1 Вилья.
    pavkur
    pavkur
       47 / 1090
    вчера в 21:05
    Отрапиденных ПАОКом просьба удалиться.
    NbKA555
    NbKA555
       112 / 1090
    вчера в 21:02
    Посмотрим как получится на самом деле
    handreb
    handreb
       95 / 1090
    вчера в 21:01
    Проблема Зенита, а собрались одни свиньи, пораженные рапидом.
    particular
    particular
       6 / 1090
    вчера в 21:01
    Опа-на, - прозрел..:)) А раньше, значит, дуболомно в оборону играли..:))
    Вообще, складывается традиция, - загнать себя в задницу, а потом, используя вселенский героизм и какую-то мать, пробовать выбраться из её темноты..:))
    Переписанный
    Переписанный ответил FILL3286
       52 / 1090
    вчера в 20:53
    Это ещё что, Куусюси Апоэл Твенте Насиональ Осер РУСЕНБОРГ ВАРДАР!(((((((
    Переписанный
    Переписанный
       52 / 1090
    вчера в 20:52
    Дырусси: «Завтра нужно больше атаковать»
    Шкриньяр: «Завтра важно не пропустить»

    Вот сразу видно, где интеллект и лучшие традиции Сериала и Великого ИНТЕРА, а где бей беги и дыр дыр дыр в стиле ДЫРОФЕЕВА.
    Морозовский
    Морозовский
       13 / 1090
    вчера в 20:50
    Пешком у вас ничего не получится! Чтобы их отдриуссить, надо играть по другому! По другому, вы, не можете и не хотите.
    FILL3286
    FILL3286
       33 / 1090
    вчера в 20:48
    Из года в год одно и тоже,а в итоге андерлехт,лейпциг,вильяреал!!
    FILL3286
    FILL3286
       33 / 1090
    вчера в 20:47
    Фурсенко - нам по силам выиграть ЛЕ!!
    Точно!
    АХХА ХАХА
    FILL3286
    FILL3286
       33 / 1090
    вчера в 20:46
    Опять опозорятся!!!
    Второсортные арги еще не знают пока,куда попали!!
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