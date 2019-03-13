Дриусси: «Завтра нужно больше атаковать»

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси считает, что у команды еще есть шанс пройти в следующую стадию Лиги Европы.

«Зениту» нужно выигрывать, нужно забивать. Мы приехали сюда для того, чтобы пройти в следующую стадию. В футболе может произойти все что угодно, как показал вчерашний матч «Ювентус» — «Атлетико». Нужно выходить на поле с психологией победителей и быть полностью сконцентрированными. Результат первого матча — следствие наших ошибок. Завтра нужно больше атаковать, прессинговать и постараться как можно больше забить.