Дриусси: «Завтра нужно больше атаковать»

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси считает, что у команды еще есть шанс пройти в следующую стадию Лиги Европы.
«Зениту» нужно выигрывать, нужно забивать. Мы приехали сюда для того, чтобы пройти в следующую стадию. В футболе может произойти все что угодно, как показал вчерашний матч «Ювентус» — «Атлетико». Нужно выходить на поле с психологией победителей и быть полностью сконцентрированными. Результат первого матча — следствие наших ошибок. Завтра нужно больше атаковать, прессинговать и постараться как можно больше забить.
И не берите пример с пищевика, Вильярреал отгрузил им двушку и опустил на 4-oе место ЛЕ.
И не берите пример с пищевика, Вильярреал отгрузил им двушку и опустил на 4-oе место ЛЕ.
Вообще, складывается традиция, - загнать себя в задницу, а потом, используя вселенский героизм и какую-то мать, пробовать выбраться из её темноты..:))
Вообще, складывается традиция, - загнать себя в задницу, а потом, используя вселенский героизм и какую-то мать, пробовать выбраться из её темноты..:))
Шкриньяр: «Завтра важно не пропустить»
Вот сразу видно, где интеллект и лучшие традиции Сериала и Великого ИНТЕРА, а где бей беги и дыр дыр дыр в стиле ДЫРОФЕЕВА.
Шкриньяр: «Завтра важно не пропустить»
Вот сразу видно, где интеллект и лучшие традиции Сериала и Великого ИНТЕРА, а где бей беги и дыр дыр дыр в стиле ДЫРОФЕЕВА.
Точно!
АХХА ХАХА
Точно!
АХХА ХАХА
Второсортные арги еще не знают пока,куда попали!!
Второсортные арги еще не знают пока,куда попали!!