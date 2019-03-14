ГлавнаяНовости

Дембеле выбыл на 3-4 недели

вчера, 14:05

Сообщается, что нападающий «Барселоны» Усман Дембеле выбыл из строя из-за травмы.

Сегодня француз прошёл медицинское обследование, в результате которого ему было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра левой ноги. Ожидается, что срок восстановления игрока займёт от трёх до четырёх недель.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дембеле усугубил свою травму
Вчера, 12:09 Комментарии11
Антони Лопеш получил травму
Вчера, 00:17 Комментарии1
Хендерсон получил травму
13 марта Комментарии1
Алаба и Коман готовы сыграть с «Ливерпулем»
12 марта Комментарии3
Миранда перенес операцию на носу после перелома
12 марта Комментарии1
Дуглас Коста пропустит ответный матч с «Атлетико»
11 марта Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   247 / 1074
вчера в 21:09
здоровья
Apsny
Apsny
   46 / 1074
вчера в 19:52
Хроническим это стало.
Left Boy
Left Boy
   647 / 1074
вчера в 19:07
Два биг мака этому парню!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   133 / 1074
вчера в 16:19
Просто офигеть🤦‍♂️
Зачем он его выпустил вчера??
Иногда Вальверде не понять.
Mixacka
Mixacka ответил дурман
   737 / 1074
вчера в 14:53
На **** его выпустили, Малкома выпустили бы, а Усман пускай долечится
Может оно и к лучшему , пусть жёстко и не звучало . Будет шанс Коуту всё-таки заиграть !
дурман
дурман
   315 / 1074
вчера в 14:49
На **** его выпустили, Малкома выпустили бы, а Усман пускай долечится
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   257 / 1074
вчера в 14:41
Вот вам и новый Бэйл.
ronaldo743
ronaldo743
   39 / 1074
вчера в 14:17
Аплодирую стоя Вальверде. БРАВО ! ! !

Постоянные травмы Усмана уже пугают. Как бы в хрусталь не превратился.
BARCDJIN
BARCDJIN
   112 / 1074
вчера в 14:11
К финалу ЛЧ его должно хватить...Его карьера в Барсе тока началась..Талант. Будим лечить..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100