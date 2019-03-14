Дембеле выбыл на 3-4 недели

вчера, 14:05

Сообщается, что нападающий «Барселоны» Усман Дембеле выбыл из строя из-за травмы.

Сегодня француз прошёл медицинское обследование, в результате которого ему было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра левой ноги. Ожидается, что срок восстановления игрока займёт от трёх до четырёх недель.