Дембеле выбыл на 3-4 недели

Сообщается, что нападающий «Барселоны» Усман Дембеле выбыл из строя из-за травмы.
Сегодня француз прошёл медицинское обследование, в результате которого ему было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра левой ноги. Ожидается, что срок восстановления игрока займёт от трёх до четырёх недель.
Зачем он его выпустил вчера??
Иногда Вальверде не понять.
Зачем он его выпустил вчера??
Иногда Вальверде не понять.
Постоянные травмы Усмана уже пугают. Как бы в хрусталь не превратился.
Постоянные травмы Усмана уже пугают. Как бы в хрусталь не превратился.