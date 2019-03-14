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Ден. Черышев: «Сегодня друзей не будет, главное — победить»

вчера, 15:38
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром», который состоится сегодня, 14 марта.

После чемпионата мира футбол в России, как я чувствую, стали любить больше, но в этот четверг друзей не будет и главное — победить. После результата первого матча мы хотим выйти и выиграть. «Краснодар» — это команда, которая может доставить неприятности, с очень хорошими игроками, они выбили «Байер» в предыдущем раунде, и нам, безусловно, будет очень сложно, мы это видели на «Месталье». Шаг за шагом мы можем далеко продвинуться, это очень важная игра, и мы хотим пройти как можно дальше в этом турнире.

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ЮЗИК
ЮЗИК
   368 / 1074
вчера в 21:31
Это типа "у картишек нет братишек"
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 19:07
Но и краснодарцы хотят пройти дальше, думаю так и будет.
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 1074
вчера в 18:11
После матча , Денис, мы тебе искренне посочувствуем!!!
Жека10
Жека10
   676 / 1074
вчера в 17:57
а я бы хотел,чтобы Денис забил гол,а Краснодар забил 4 и вышел в следующий раунд
kust07
kust07
   207 / 1074
вчера в 17:07
успехов тебе не желаю
Truly
Truly
вчера в 16:48
Да уж, в картишки нет братишки :)
Багров-брат
Багров-брат ответил Переписанный
   160 / 1074
вчера в 16:45
Вот адекватный человек, а не как местные конебомжи взасос целующиеся)
Всё свечку держите? А мы тут о футболе...)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   425 / 1074
вчера в 16:44
Друзья есть всегда.
Багров-брат
Багров-брат
   160 / 1074
вчера в 16:43
Удачи и побольше голов нашим клубам забить в ворота соперников. Извини, Денис, за тебя будем болеть, когда приедешь в сборную...)))
Glodor
Glodor
   66 / 1074
вчера в 16:19
Удачи Краснодару, свиньи поддержат черышева.
Mangur
Mangur
   381 / 1074
вчера в 16:11
Всё правильно. Это соперничество. Удачи Черешеву но Победу Краснодару.
161регион
161регион
   31 / 1074
вчера в 15:45
Черышев сегодня будет плакаться что проиграли....удачи Краснодару
Союзник противников
Союзник противников
   139 / 1074
вчера в 15:44
Наша сторона тоже так думает :Главное-победить.Да будет так,всего один гол нужен!
Переписанный
Переписанный
   58 / 1074
вчера в 15:44
Вот адекватный человек, а не как местные конебомжи взасос целующиеся)
Don trambon
Don trambon
   62 / 1074
вчера в 15:42
Последние матчи Краснодара не внушают оптимизма.

Но удачи быкам.
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