«Наполи» сыграет против «Арсенала» и другие пары 1/4 финала Лиги Европы

В Ньоне прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.
1/4 финала:
«Арсенал» - «Наполи»
«Вильярреал» - «Валенсия»
«Бенфика» - «Айнтрахт»
«Славия» - «Челси»
1/2 финала:
Победитель пары 1 – победитель пары 2
Победитель пары 3 – победитель пары 4
Первые матчи 1/4 финала состоятся 11 апреля, ответные – 18 апреля. Первые полуфинальные встречи пройдут 2 мая, ответные – 9 мая. Финал состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.
Я думаю в полуфинал пройдут Наполи, Валенсия, Айтрахт и Славия.
Я думаю в полуфинал пройдут Наполи, Валенсия, Айтрахт и Славия.
должны без проблем проходить бенфику а потом славию.
должны без проблем проходить бенфику а потом славию.
Насчёт Челси не согласен,уж после матчей с Севильей
Насчёт Челси не согласен,уж после матчей с Севильей