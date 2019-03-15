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«Наполи» сыграет против «Арсенала» и другие пары 1/4 финала Лиги Европы

вчера, 15:18

В Ньоне прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.

1/4 финала:

«Арсенал» - «Наполи»

«Вильярреал» - «Валенсия» 

«Бенфика» - «Айнтрахт»

«Славия» - «Челси»

1/2 финала:

Победитель пары 1 – победитель пары 2

Победитель пары 3 – победитель пары 4

Первые матчи 1/4 финала состоятся 11 апреля, ответные – 18 апреля. Первые полуфинальные встречи пройдут 2 мая, ответные – 9 мая. Финал состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил -Хостинский-
   533 / 1082
сегодня в 11:52
Ох уж 30 секунд отделяли Краснодар от игр с Вильяреалом, которого Быки могли спокойно пройти. Как обидно, но это футбол
Это не футбол, это раздолбайство наших российских футбольных клубов.
berda2003
berda2003 ответил mortid
   674 / 1082
сегодня в 08:48
С каких это пор Баку Азия? Или ты получал образование там же, где и та американская тётка, которая думает что Белоруссию омывает море?
а ты получал образование с дядьками из УЕФА, у которых Израиль, тоже Европа??
starche
starche
   249 / 1082
сегодня в 08:32
Абрамовским пенсионерам попёрло.
ОПС
ОПС
   570 / 1082
сегодня в 07:50
Нормальный расклад
нечитайло
нечитайло
   1010 / 1082
сегодня в 05:28
Жребий суров
Wolf77785
Wolf77785 ответил Шишанутый
   104 / 1082
сегодня в 03:22
Вот гады Уефа спецально испанские клубы вместе свели не хотят чтобы снова испанцы выйграли ЛЕ. Уефа бесит испанское доменированее в футболе! Я думаю в полуфинал пройдут Наполи, Валенсия, Айтрахт и Славия.
Хах, так же думаю, только в испанской паре сомнения))
-Хостинский-
-Хостинский-
   371 / 1082
сегодня в 00:17
Ох уж 30 секунд отделяли Краснодар от игр с Вильяреалом, которого Быки могли спокойно пройти. Как обидно, но это футбол
mortid
mortid ответил berda2003
   543 / 1082
сегодня в 00:07
финал ЛЕ в Азии - бред!!
С каких это пор Баку Азия? Или ты получал образование там же, где и та американская тётка, которая думает что Белоруссию омывает море?
berda2003
berda2003
   674 / 1082
вчера в 22:57
финал ЛЕ в Азии - бред!!
ariec93
ariec93 ответил NOVA
   746 / 1082
вчера в 22:43
вот надо же было испанцев вместе свести!!
Ну такое бывает, когда 2 и больше клуба из одной страны попадают в плей-офф))
Шишанутый
Шишанутый ответил George-CFC
   14 / 1082
вчера в 22:10
Вот гады УЕФА специально свели английские клубы в ЛЧ...
Да там их 4 сложно было всех развезти, и так 3 скорее всего в полуфинале будут, а тут 2 из двух спецально сделали. Не хотят побед испанцев!
George-CFC
George-CFC ответил Шишанутый
   184 / 1082
вчера в 22:09
Вот гады УЕФА специально свели английские клубы в ЛЧ...
Шишанутый
Шишанутый
   14 / 1082
вчера в 22:01
Вот гады Уефа спецально испанские клубы вместе свели не хотят чтобы снова испанцы выйграли ЛЕ. Уефа бесит испанское доменированее в футболе!

Я думаю в полуфинал пройдут Наполи, Валенсия, Айтрахт и Славия.
mat73
mat73
   191 / 1082
вчера в 20:51
Испанские клубы меж собой решат, какой клуб слабже - Зенит или Краснодар?
NOVA
NOVA
   357 / 1082
вчера в 20:47
вот надо же было испанцев вместе свести!!
nnb199O
nnb199O
   626 / 1082
вчера в 20:43
Удачи канонирам, должный пройти этот итальянский середняк.
40175219386
40175219386 ответил Ангел неБесГрешен
   63 / 1082
вчера в 19:37
Нижняя часть сетки-халява для Челси. Они почти в финале...
Реал, ПСЖ были почти в четвертьфинале) почти в еврокубках не считается
11021972 kuborin
11021972 kuborin
   1030 / 1082
вчера в 19:35
УДАЧИ КАНОНИРАМ ПОВЕЗЕТ СИЛЬНЕЙШЕМУ -АРС
firewing
firewing
вчера в 19:03
Челси везёт в этой лиге, финал Арсенал-Челси весьма вероятен.
Bavaria_M
Bavaria_M
   563 / 1082
вчера в 18:53
ну по сути Айнтрахту повезло.
должны без проблем проходить бенфику а потом славию.
Die Roten
Die Roten
   393 / 1082
вчера в 18:51
Удачи Айнтрахт!
la-respect0
la-respect0
   481 / 1082
вчера в 18:28
Наполи,Вильярреал,Бенфика,Челси.
abrek123
abrek123
   133 / 1082
вчера в 18:24
Интересная пара Арсенал-Наполи буду смотреть эту игру и тренер там Спартаковский можно будет поржать))))
h8you
h8you
   671 / 1082
вчера в 18:07
ну Наполи точно торба
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Footbolista
   62 / 1082
вчера в 18:05
Вот прям в самую точку угодили....так же думаю
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   45 / 1082
вчера в 17:43
Нижняя часть сетки-халява для Челси. Они почти в финале...
minai
minai
   382 / 1082
вчера в 17:28
Вильяреал - Валенсия. Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы !!
Жека10
Жека10
   531 / 1082
вчера в 17:24
в этом сезоне Наполи играет в еврокубках мощнее.Так что должны проходить типа топ клуб под названием Арсенал.
Насчёт Челси не согласен,уж после матчей с Севильей
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
   718 / 1082
вчера в 17:24
Все матчи по своему интересны.
Шарлотта Перовская
Шарлотта Перовская
вчера в 17:14
Наполи - Айнтрахт
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