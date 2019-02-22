«Краснодар» сыграет с «Валенсией», «Зенит» - с «Вильярреалом»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 31’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 45’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 21’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 28’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 21’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 29’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 33’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 74’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 31’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 33’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 31’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 77’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 1:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 15’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 45’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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«Краснодар» сыграет с «Валенсией», «Зенит» - с «Вильярреалом»

22 февраля 2019, 15:19

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

«Челси» - «Динамо» Киев
«Айнтрахт» Франкфурт - «Интер»
«Динамо» Загреб - «Бенфика»
«Наполи» - РБ «Зальцбург»
«Валенсия» - «Краснодар»
«Севилья» - «Славия» Прага
«Арсенал» - «Ренн»
«Зенит» - «Вильярреал»

Матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 7 и 14 марта. Команды, выпавшие первыми, проведут первые матчи дома. 

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ZA POROGA
ZA POROGA
23 февраля в 13:56
не долго музыка играла , недолго фраер танцевал ))
ку-ку , Грыня )))
RMUKMU
RMUKMU ответил Шишанутый
   279 / 887
23 февраля в 13:22
Они же вроде тренера не давно сменили. Может щас норм у них пойдет. Последние результаты команды оптиместичные и Спортинг прошли в ЛЕ тоже сильный клуб.
Они вернули тренера, которого уволили в декабре. Ситуация во многом похожа на то, что творится с Монако.
В Испании никто кроме, пожалуй, Уэски не выглядит безнадёжно, там и Жирона с Сельтой, которые вроде бы должны подняться; и Вальядолид, который умеет сушить; и Леганес, который тоже тренера сменил и назначил Пеллегрино, который 2 года назад Алавес из Сегунды как нечего делать сходу в середину таблицы прописал; и Эспаньол, который начало сезона в стиле Атлетико провёл; и Леванте с Эйбаром хороши, так что в чемпе придётся попотеть.
И до и после Зенита у них матчи с соседями по таблице. Голова будет не ЛЕ забита.
Шишанутый
Шишанутый ответил RMUKMU
   28 / 887
23 февраля в 11:48
Реал много кому очки отдавал в этом сезоне. Напы у Подлодки классные и защита может легко Зенит оставить с нулём, но на 18-м месте после 2/3 сезона команды просто так не оказываются. Но я уверен они не вылетят, хотя печальный опыт вылета после зоны еврокубков имеется.
Они же вроде тренера не давно сменили. Может щас норм у них пойдет. Последние результаты команды оптиместичные и Спортинг прошли в ЛЕ тоже сильный клуб.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 887
23 февраля в 11:22
...Неплохой жребий...
Очень неплохой..))

Не прёт испанцам в последнее время против наших....
Ещё недавно Зенит со Спартаком 12 штук за 4 игры отгрузили Севилье и Реал Сосьедаду в еврокубках...))

9-я и 19-я команды Ла Лиги - вполне по силам нашим лидерам.......
Что слегка напрягает...так это то что первый матч Зенит играет дома...всяко лучше играть ответку дома...по результату первого матча...

Не думаю что Вильярреал та команда что остановит Зенит в этой ЛЕ......
Вот Валенсия более непредсказуема.....очень мало пропускает (2-е место по пропущенным).....но и мало забивает (меньше только у Вальядолида)...
Но Краснодар (по игре с Байером) на сегодня так хорош что вполне так может огорчить валенсийцев...))
RMUKMU
RMUKMU ответил Шишанутый
   279 / 887
23 февраля в 10:54
Реал много кому очки отдавал в этом сезоне.
Напы у Подлодки классные и защита может легко Зенит оставить с нулём, но на 18-м месте после 2/3 сезона команды просто так не оказываются. Но я уверен они не вылетят, хотя печальный опыт вылета после зоны еврокубков имеется.
Nikola45
Nikola45 ответил kingoffam
   13 / 887
23 февраля в 10:26
Ну да-мы госбюджет не доим.
Да да только страну ,,,, ))
Шишанутый
Шишанутый ответил RMUKMU
   28 / 887
23 февраля в 07:20
А Вальядолид и Эспаньол до этого обыграть не смогли.
А еще до этого ничью с Реалом скатали 2-2. Касорла у них крутой игрок и еще Тото Экамби мне нравится классный нап.
Шишанутый
Шишанутый
   28 / 887
23 февраля в 07:15
Удачи всем испанским клубам в 1/8! Должны проходить эту стадию без потерь.
просто_так
просто_так ответил Питер рулит
23 февраля в 06:42
Все были в 1-ой корзине, не было сеяных
Питер рулит
Питер рулит ответил fanliverpoolfan
   193 / 887
23 февраля в 02:23
Нагрели шары,краснодару не повезло.
    Питер рулит
    Питер рулит ответил Felipe Rivera CVBP
       193 / 887
    23 февраля в 02:09
    Краснодару доставались клубы с верха чемпионатов: Байер и Валенсия Зениту с низов - Фенер и Вильярреал Вообще Зениту подозрительно часто выпадает простой жребий Нездоровая тенденция
    Зенит сеяный в более сильной корзине,так как рейтинг выше чем у Краснодара,а значит с теми кто в этой корзине он играть на этой стадии не может.
    Но это не известно плюс или минус,так как с более "слабыми" командами почему то мы играем хуже чем с более"сильными" (хотя на этом этапе слабых команд уже нет).
    Удачи Зениту и Краснодару!!!
    RMUKMU
    RMUKMU ответил Олег Борткевич
       279 / 887
    23 февраля в 01:11
    В последнем матче Вильярреал грохнул Севилью 3:0.
    А Вальядолид и Эспаньол до этого обыграть не смогли.
    Fleischjager
    Fleischjager ответил Ruslik1982
       434 / 887
    23 февраля в 00:40
    поэтому настоящие фанаты Зенита предпочитают просто помолчать, когда кто-то упоминает про кубок уефа, полученный зенитом
    ты намекаешь на шляпу что ли этому до панова уже не далеко
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответил Felipe Rivera CVBP
       110 / 887
    22 февраля в 23:33
    Краснодару доставались клубы с верха чемпионатов: Байер и Валенсия Зениту с низов - Фенер и Вильярреал Вообще Зениту подозрительно часто выпадает простой жребий Нездоровая тенденция
    поэтому настоящие фанаты Зенита предпочитают просто помолчать, когда кто-то упоминает про кубок уефа, полученный зенитом
    ошалевший
    ошалевший ответил Fleischjager
       484 / 887
    22 февраля в 23:24
    да после таких слов я просто потерял веру в человечество ты что меня за голимого мошенника держишь в плохом свете себя выставляешь такими ответами
    72ь ставь знаки,них не понятно,даже дочитывать не стал
    Fleischjager
    Fleischjager ответил ошалевший
       434 / 887
    22 февраля в 23:23
    пин вообще не в тему,а так яндекс кинуть могу,жаль только что у тебя лавандосов всё равно нет,полюбому ты нищеброд,но искрене любящий питерское правительство
    да после таких слов я просто потерял веру в человечество ты что меня за голимого мошенника держишь в плохом свете себя выставляешь такими ответами
    ошалевший
    ошалевший ответил Fleischjager
       484 / 887
    22 февраля в 23:19
    пиши номер карты и пин и не парься все сделаем
      Fleischjager
      Fleischjager ответил ошалевший
         434 / 887
      22 февраля в 23:10
      номерок то оставь,я ж не ванга
      пиши номер карты и пин и не парься все сделаем
      ошалевший
      ошалевший ответил Fleischjager
         484 / 887
      22 февраля в 23:08
      как он туда попадет с 15 места?
      ты наверно забыл просто)
      ошалевший
      ошалевший ответил Fleischjager
         484 / 887
      22 февраля в 23:08
      звони чем могу помогу
      номерок то оставь,я ж не ванга
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ ответил Palex
         151 / 887
      22 февраля в 22:55
      К тому что таких слабых клубов ,как ф,уже нету.
      Fleischjager
      Fleischjager ответил ошалевший
         434 / 887
      22 февраля в 22:42
      ты не забывай кто в последние годы выше в таблице был
      как он туда попадет с 15 места?
      Ravshan878
      Ravshan878 ответил Котэ в тельняжке
         29 / 887
      22 февраля в 22:26
      Привет Галочка. Ну да лишь бы без розгрома.
      Хотя бы за ничья нужно постараться.
      Fleischjager
      Fleischjager ответил ошалевший
         434 / 887
      22 февраля в 22:21
      нет дивана,на улице живу
      звони чем могу помогу
      plusnindimon
      plusnindimon
         619 / 887
      22 февраля в 22:14
        Котэ в тельняжке
        Котэ в тельняжке
           26 / 887
        22 февраля в 22:02
        Если в первом матче с Валенсией быки разгромно не проиграют в Испании, то шансы хорошие!)
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
           92 / 887
        22 февраля в 21:40
        Вполне проходимые команды. С чем и поздравляю.
        Ravshan878
        Ravshan878
           29 / 887
        22 февраля в 21:27
        ЗЕНИТу чуть повезло. Но не больше. Чем быков .
        У Зенита проблема есть. Дзюба совсем не уверена играет.
        И сколько моментов запорол. Хорошо АЗМУН выручил.
        Я думаю они должны пройти Вильярреала.
        RamonCSKA
        RamonCSKA
           243 / 887
        22 февраля в 21:24
        байер посильнее Валенсии будет
        у Зенита почти такой же соперник, Россия Испания дубль 2, Цска побил реал, сборная Испанию,если еще и тут победят, то наш чем может лучше испанского вообще)))
        ошалевший
        ошалевший ответил Fleischjager
           484 / 887
        22 февраля в 21:18
        как только с дивана встанешь мы сразу тебя поддержим дерзай наш президент
        нет дивана,на улице живу
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