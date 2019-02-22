«Краснодар» сыграет с «Валенсией», «Зенит» - с «Вильярреалом»

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
«Челси» - «Динамо» Киев
«Айнтрахт» Франкфурт - «Интер»
«Динамо» Загреб - «Бенфика»
«Наполи» - РБ «Зальцбург»
«Валенсия» - «Краснодар»
«Севилья» - «Славия» Прага
«Арсенал» - «Ренн»
«Зенит» - «Вильярреал»
Матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 7 и 14 марта. Команды, выпавшие первыми, проведут первые матчи дома.
ку-ку , Грыня )))
ку-ку , Грыня )))
В Испании никто кроме, пожалуй, Уэски не выглядит безнадёжно, там и Жирона с Сельтой, которые вроде бы должны подняться; и Вальядолид, который умеет сушить; и Леганес, который тоже тренера сменил и назначил Пеллегрино, который 2 года назад Алавес из Сегунды как нечего делать сходу в середину таблицы прописал; и Эспаньол, который начало сезона в стиле Атлетико провёл; и Леванте с Эйбаром хороши, так что в чемпе придётся попотеть.
И до и после Зенита у них матчи с соседями по таблице. Голова будет не ЛЕ забита.
В Испании никто кроме, пожалуй, Уэски не выглядит безнадёжно, там и Жирона с Сельтой, которые вроде бы должны подняться; и Вальядолид, который умеет сушить; и Леганес, который тоже тренера сменил и назначил Пеллегрино, который 2 года назад Алавес из Сегунды как нечего делать сходу в середину таблицы прописал; и Эспаньол, который начало сезона в стиле Атлетико провёл; и Леванте с Эйбаром хороши, так что в чемпе придётся попотеть.
И до и после Зенита у них матчи с соседями по таблице. Голова будет не ЛЕ забита.
Очень неплохой..))
Не прёт испанцам в последнее время против наших....
Ещё недавно Зенит со Спартаком 12 штук за 4 игры отгрузили Севилье и Реал Сосьедаду в еврокубках...))
9-я и 19-я команды Ла Лиги - вполне по силам нашим лидерам.......
Что слегка напрягает...так это то что первый матч Зенит играет дома...всяко лучше играть ответку дома...по результату первого матча...
Не думаю что Вильярреал та команда что остановит Зенит в этой ЛЕ......
Вот Валенсия более непредсказуема.....очень мало пропускает (2-е место по пропущенным).....но и мало забивает (меньше только у Вальядолида)...
Но Краснодар (по игре с Байером) на сегодня так хорош что вполне так может огорчить валенсийцев...))
Очень неплохой..))
Не прёт испанцам в последнее время против наших....
Ещё недавно Зенит со Спартаком 12 штук за 4 игры отгрузили Севилье и Реал Сосьедаду в еврокубках...))
9-я и 19-я команды Ла Лиги - вполне по силам нашим лидерам.......
Что слегка напрягает...так это то что первый матч Зенит играет дома...всяко лучше играть ответку дома...по результату первого матча...
Не думаю что Вильярреал та команда что остановит Зенит в этой ЛЕ......
Вот Валенсия более непредсказуема.....очень мало пропускает (2-е место по пропущенным).....но и мало забивает (меньше только у Вальядолида)...
Но Краснодар (по игре с Байером) на сегодня так хорош что вполне так может огорчить валенсийцев...))
Напы у Подлодки классные и защита может легко Зенит оставить с нулём, но на 18-м месте после 2/3 сезона команды просто так не оказываются. Но я уверен они не вылетят, хотя печальный опыт вылета после зоны еврокубков имеется.
Напы у Подлодки классные и защита может легко Зенит оставить с нулём, но на 18-м месте после 2/3 сезона команды просто так не оказываются. Но я уверен они не вылетят, хотя печальный опыт вылета после зоны еврокубков имеется.
Но это не известно плюс или минус,так как с более "слабыми" командами почему то мы играем хуже чем с более"сильными" (хотя на этом этапе слабых команд уже нет).
Удачи Зениту и Краснодару!!!
Но это не известно плюс или минус,так как с более "слабыми" командами почему то мы играем хуже чем с более"сильными" (хотя на этом этапе слабых команд уже нет).
Удачи Зениту и Краснодару!!!
Хотя бы за ничья нужно постараться.
Хотя бы за ничья нужно постараться.
У Зенита проблема есть. Дзюба совсем не уверена играет.
И сколько моментов запорол. Хорошо АЗМУН выручил.
Я думаю они должны пройти Вильярреала.
У Зенита проблема есть. Дзюба совсем не уверена играет.
И сколько моментов запорол. Хорошо АЗМУН выручил.
Я думаю они должны пройти Вильярреала.
у Зенита почти такой же соперник, Россия Испания дубль 2, Цска побил реал, сборная Испанию,если еще и тут победят, то наш чем может лучше испанского вообще)))
у Зенита почти такой же соперник, Россия Испания дубль 2, Цска побил реал, сборная Испанию,если еще и тут победят, то наш чем может лучше испанского вообще)))