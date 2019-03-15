«Барселона» сыграет с МЮ и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов

В Ньоне прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.
1/4 финала:
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»
«Аякс» - «Ювентус»
МЮ - «Барселона»
«Ливерпуль» - «Порту»
1/2 финала:
Победитель пары 1 – победитель пары 2
Победитель пары 3 – победитель пары 4
Первые матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 апреля, ответные – 16 и 17 апреля. Первые полуфинальные игры состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные – 7 и 8 мая. Финал пройдет 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Про Ивана Ракитича я говорил лишь то ,что он мог бы стать заменой Мауро Икарди.Плевать на какой позиции,просто замена одного футболиста на другого.
Но дело вовсе не об этом и ты с темы не спрыгивай.Ты ляпнул ( именно ляпнул,а не сказал),что Аяксу мог бы попасть клуб и посильнее.Ты не сказал чётко Барселона к примеру.То есть для такого знакока как ты,Порту или скажем Тоттенхэм посильнее Ювентуса?
Открой сайт с рейтингом клубов УЕФА и увидишь на каком месте находится Ювентус (5) и Аякс (23).
Так что прежде чем глупости писать,ты хоть на сайты заглядывай да в таблицы смотри,чтобы было о чём спорить хоть
Про Ивана Ракитича я говорил лишь то ,что он мог бы стать заменой Мауро Икарди.Плевать на какой позиции,просто замена одного футболиста на другого.
Но дело вовсе не об этом и ты с темы не спрыгивай.Ты ляпнул ( именно ляпнул,а не сказал),что Аяксу мог бы попасть клуб и посильнее.Ты не сказал чётко Барселона к примеру.То есть для такого знакока как ты,Порту или скажем Тоттенхэм посильнее Ювентуса?
Открой сайт с рейтингом клубов УЕФА и увидишь на каком месте находится Ювентус (5) и Аякс (23).
Так что прежде чем глупости писать,ты хоть на сайты заглядывай да в таблицы смотри,чтобы было о чём спорить хоть
в Сборной он ничего не показывает, сборную не тащит, причём она сильнее в разы Португалии, но Роналду чемпионат европы выииграл в сборной, гном был силен когда у него были хави иньеста алвес, без них можно и сейчас понять что особо ничего не представляет, достаточно посмотреть лч, одни четвертьфиналы у барсы
в Сборной он ничего не показывает, сборную не тащит, причём она сильнее в разы Португалии, но Роналду чемпионат европы выииграл в сборной, гном был силен когда у него были хави иньеста алвес, без них можно и сейчас понять что особо ничего не представляет, достаточно посмотреть лч, одни четвертьфиналы у барсы
Сегодня 21:56
ответ пользователю Князю бан по барабану (раскрыть)
Вашему пассиву до Месси еще тпенироваться и тренироваться...
Ответ Караул! Игнор 0
____________________
То есть, ты признаёшь, что Месси долбится гораздо чаще? Аха-ха)
Сегодня 21:56
ответ пользователю Князю бан по барабану (раскрыть)
Вашему пассиву до Месси еще тпенироваться и тренироваться...
Ответ Караул! Игнор 0
____________________
То есть, ты признаёшь, что Месси долбится гораздо чаще? Аха-ха)
А кабинетный бог, получающий липовые мячики это Мессе. А вы на него молитесь. Аха-ха)
А кабинетный бог, получающий липовые мячики это Мессе. А вы на него молитесь. Аха-ха)
Просто храни.
Просто храни.
П.С. А если честно, то во второй части сетки финалист почти известен - ни МЮ, ни Ливер наверно не потянут барсюков. В первой части сетки шансы на финал фифти/фифти в МС и Юве. Радует одно, что финал будет бомба с равными шансами для обеих команд.
П.С. А если честно, то во второй части сетки финалист почти известен - ни МЮ, ни Ливер наверно не потянут барсюков. В первой части сетки шансы на финал фифти/фифти в МС и Юве. Радует одно, что финал будет бомба с равными шансами для обеих команд.
А по поводу Ракитича, перечитай свои комментарии глупые.
И когда же Месси был полузащитником? Давай теоретик жги
А по поводу Ракитича, перечитай свои комментарии глупые.
И когда же Месси был полузащитником? Давай теоретик жги