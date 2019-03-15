«Барселона» сыграет с МЮ и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов

вчера, 14:15

В Ньоне прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

1/4 финала:

«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»

«Аякс» - «Ювентус»

МЮ - «Барселона»

«Ливерпуль» - «Порту»

1/2 финала:

Победитель пары 1 – победитель пары 2

Победитель пары 3 – победитель пары 4

Первые матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 апреля, ответные – 16 и 17 апреля. Первые полуфинальные игры состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные – 7 и 8 мая. Финал пройдет 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.