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«Барселона» сыграет с МЮ и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов

вчера, 14:15

В Ньоне прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

1/4 финала:

«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»

«Аякс» - «Ювентус» 

МЮ - «Барселона»

«Ливерпуль» - «Порту»

1/2 финала:

Победитель пары 1 – победитель пары 2

Победитель пары 3 – победитель пары 4

Первые матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 апреля, ответные – 16 и 17 апреля. Первые полуфинальные игры состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные – 7 и 8 мая. Финал пройдет 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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Все комментарии
амурец
амурец ответил barc-f.
   172 / 1082
сегодня в 08:52
Ну по части Ливера я бы с князем бы тоже поспорил, а по Барселоне князь прав
barc-f.
barc-f. ответил Великий Князь
   592 / 1082
сегодня в 08:11
Кабинетными ты назвал два самых "некабинетных" топ-клуба) Это нормально?)))) Мне за тебя страшно.) Наверное я стал добрее и снисходительнее к глупостям сделавшего непохожего на него кучерявого мальчонку, может кто знает лучше его эмбриогенез?
Pervomaez
Pervomaez
   231 / 1082
сегодня в 08:07
Хана нам, Барселона на данный момент намного сильнее, но будем надеяться на чудо
Wolf77785
Wolf77785
   104 / 1082
сегодня в 02:17
Аякс может стать национальным героем! Борцом с кабинетами!! СНАЧАЛА РЕАЛ, СЕЙЧАС ЮВЕНТУС, как такому клубу не симпатизировать?!
Гавроша
Гавроша
   77 / 1082
сегодня в 01:05
Ювентусу повезло, вторая группа явно сильнее.
Caniggia
Caniggia
   40 / 1082
сегодня в 00:46
Походу, крепко влетит МЮ от Барсы.
Жека10
Жека10 ответил la_masia
   531 / 1082
вчера в 23:48
Ну и кем же он был в МЮ? А по поводу Ракитича, перечитай свои комментарии глупые. И когда же Месси был полузащитником? Давай теоретик жги
Рональдо в МЮ был под Ван Нистельроем и Уэйном Руни.А Месси в то время под Рональдьо и Самуэлем Этоо.Порой они в своих командах играли в трио нападающих.Возраст молодой был потому и играли так.Позже стало понятно,что и Месси и Рональдо стали на самом острие атаки.
Про Ивана Ракитича я говорил лишь то ,что он мог бы стать заменой Мауро Икарди.Плевать на какой позиции,просто замена одного футболиста на другого.

Но дело вовсе не об этом и ты с темы не спрыгивай.Ты ляпнул ( именно ляпнул,а не сказал),что Аяксу мог бы попасть клуб и посильнее.Ты не сказал чётко Барселона к примеру.То есть для такого знакока как ты,Порту или скажем Тоттенхэм посильнее Ювентуса?
Открой сайт с рейтингом клубов УЕФА и увидишь на каком месте находится Ювентус (5) и Аякс (23).
Так что прежде чем глупости писать,ты хоть на сайты заглядывай да в таблицы смотри,чтобы было о чём спорить хоть
la_masia
la_masia ответил Князю бан по барабану
   303 / 1082
вчера в 22:59
Я про футбол, а с тобой толлерантный все давно ясно.
ermak6848
ermak6848
   195 / 1082
вчера в 22:52
Матч должен быть Интересным...
berda2003
berda2003
   674 / 1082
вчера в 22:50
четыре с одной страны и две с одного города - открытый чемпионат АПЛ
RamonCSKA
RamonCSKA ответил y6uBaHTo
   148 / 1082
вчера в 22:19
ну ливер точно не хуже барсы по составу, а мю да послабее будет, хотя мож затащит как с псж
hardpony
hardpony
   328 / 1082
вчера в 22:18
ООО МЮ уже в полуфинале.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Князю бан по барабану
   148 / 1082
вчера в 22:13
согласен если в чемпе испании наибольшее число голов севилье и атлетико у роналду, то гном покеры делает всяким мурсиям с эспаньелами
в Сборной он ничего не показывает, сборную не тащит, причём она сильнее в разы Португалии, но Роналду чемпионат европы выииграл в сборной, гном был силен когда у него были хави иньеста алвес, без них можно и сейчас понять что особо ничего не представляет, достаточно посмотреть лч, одни четвертьфиналы у барсы
Шишанутый
Шишанутый
   14 / 1082
вчера в 22:08
В 1/8 пары были сильнее. Тут супер противостояний не получилось. Везде фавориты очевидны!
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил la_masia
   19 / 1082
вчера в 21:58
Вашему пассиву до Месси еще тпенироваться и тренироваться...
la_masia
Сегодня 21:56
ответ пользователю Князю бан по барабану (раскрыть)
Вашему пассиву до Месси еще тпенироваться и тренироваться...
Ответ Караул! Игнор 0

____________________


То есть, ты признаёшь, что Месси долбится гораздо чаще? Аха-ха)
la_masia
la_masia ответил Князю бан по барабану
   303 / 1082
вчера в 21:56
Вашему пассиву до Месси еще тпенироваться и тренироваться...
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил la_masia
   19 / 1082
вчера в 21:45
Забыл пожелать Аяксу удачи в борьбе с кабинетным богом...
Чем больше хейтеров тем лучше. Проверенно Атлетико. Аха-ха)
А кабинетный бог, получающий липовые мячики это Мессе. А вы на него молитесь. Аха-ха)
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Funny_Smailik
   19 / 1082
вчера в 21:44
Вам бы князь лишь бы младенцев избивать назвав подходящими соперниками :)
По сравнению с Атлетико и Аяксом барса и есть младенцы.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   180 / 1082
вчера в 21:16
Ждем финала Барселона-Реал..Реалу опять легкий соперник попался-Порту,Перес отвечает
allemz
allemz ответил cannongun
   23 / 1082
вчера в 21:11
миддлсбро 8-1. просто храни
МС - Тоттенхэм 6:2
Просто храни.
y6uBaHTo
y6uBaHTo
вчера в 21:04
Учитывая положения дел в АПЛ, то финал ЛЧ хочется МС-Ливерпуль))).
П.С. А если честно, то во второй части сетки финалист почти известен - ни МЮ, ни Ливер наверно не потянут барсюков. В первой части сетки шансы на финал фифти/фифти в МС и Юве. Радует одно, что финал будет бомба с равными шансами для обеих команд.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил barc-f.
   122 / 1082
вчера в 21:02
А когда это он 6 получил ? Во сне? Интересный подсчёт
mat73
mat73
   191 / 1082
вчера в 20:54
Ливерпуль! Выиграет эту Лигу!
la_masia
la_masia ответил Великий Князь
   303 / 1082
вчера в 20:53
Забыл пожелать Аяксу удачи в борьбе с кабинетным богом...
la_masia
la_masia ответил Жека10
   303 / 1082
вчера в 20:51
Ну и кем же он был в МЮ?
А по поводу Ракитича, перечитай свои комментарии глупые.
И когда же Месси был полузащитником? Давай теоретик жги
cannongun
cannongun ответил allemz
   92 / 1082
вчера в 20:41
Ситизены не бесхребетники в отличие от ПСГЭ и Интыра.
миддлсбро 8-1. просто храни
NOVA
NOVA
   357 / 1082
вчера в 20:40
развести бы 1ую и 2ую пары!!! да и барсе бы вместо мю лучше бы мс а так повезло как обычно барсукам, видно что уефа за уши тянет!!
cannongun
cannongun ответил grisser
   92 / 1082
вчера в 20:36
Жаль Тоттенхэм.
жаль голубую луну, не повезло
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил Великий Князь
   339 / 1082
вчера в 20:35
Юве-Аякс самая ровная пара. У Аякса отличная полузащита, с ними сложнее, чем с атлетами будет. В остальных парах, если не случится чудес, есть явные фавориты, которые пройдут дальше - барселона, МС, Ливерпуль. Но пожелаю удачи МЮ и Порту в борьбе с кабинетными машинами.
Вам бы князь лишь бы младенцев избивать назвав подходящими соперниками :)
Жека10
Жека10 ответил la_masia
   531 / 1082
вчера в 20:11
Цитировать лучше умных людей. Но ты запомнился как человек назвавший Ракитича нападающим, а Роналду и Месси бывшими полузащитниками...
ты Вася,я не называл Ракитича нападающим.Я его назвал заменой Мауро Икарди,а это разные вещи.Но это могут понимать только более умные люди,нежели ты.А про Месси и Роналдо,так ты посмотри на каких позициях они играли лет так 10 назад.Кем там был Роналдо в МЮ ?
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