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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
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21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
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Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
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Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
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Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 23 тур 1 X 2
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Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
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Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
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Россия vs Испания. Новый раунд в Лиге Европы

22 февраля 2019, 17:14

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы выбрала в соперники «Краснодару» и «Зениту» испанские клубы. «Соккер.ру» - о «Вильярреале» и «Валенсии», которые приедут в Россию.

Соперник «Зенита» - «Вильярреал» (Испания)

Стоимость составов: «Зенит» (162.45 млн евро) – «Вильярреал» (183 млн евро)

Самые дорогие игроки: Себастьян Дриусси (13.5 млн евро) – Пабло Форнальс (30 млн евро)

Согласно данным «Трансфермаркта», «Зенит» и «Вильярреал» - команды схожего уровня, если оценивать сугубо подбор футболистов. При этом «Зенит» - флагман РПЛ со своими кадровыми возможностями, а «Вильярреал» обладает всего лишь десятым составом в Ла Лиге. Трансферная стоимость – параметр виртуальный, но оценка от авторитетных ребят из Германии позволяет сделать определенные выводы. В данном случае поверхностная оценка говорит о том, что имеем дело с командами из одной весовой категории.

Как «Вильярреал» себя чувствует в нынешнем сезоне?

«Желтая подводная лодка» чувствует себя не слишком хорошо и очень, очень много болеет в нынешнем сезоне. Можно сказать, «Зениту» везет в плей-офф Лиги Европы на неожиданных аутсайдеров своих чемпионатов: «Фенербахче» ведет отчаянную борьбу за выживание в Турции, а «Вильярреал» прямо сейчас занимает 18-ю позицию в Примере. С этого места вылетают в Сегунду. 

Команда из Леванта (кстати, оба соперника российских клубов представляют этот испанский регион, «Валенсия» и «Вильярреал» базируются в часе езды друг от друга) начала сезон с Хавьером Кальехой на тренерском мостике, который на пару месяцев уступил кресло Луису Гарсии, чтобы вернуться в конце января. Под руководством Гарсии «Вильярреал» одержал одну победу (над «Спартаком» в Лиге Европы), а уволен Луис был после крупного поражения от «Валенсии» (0:3), в котором забитым мячом поучаствовал Денис Черышев, чей контракт по-прежнему принадлежит «Вильярреалу». Такое сплетение судеб.

После возвращения Кальехи «Желтая субмарина» не проигрывает: две ничьи и разгром «Севильи» в Примере, победа и ничья в матчах со «Спортингом» в 1/16 финала Лиги Европы. Между прочим, «Вильярреал» - это команда, сыгравшая больше всех матчей в ЛЕ, даже у трехкратного победителя турнира «Севильи» меньше встреч из-за переключений на Лигу чемпионов. Главный гвардеец Лиги Европы не откажется от второго фронта, даже несмотря на тяжелое турнирное положение в Ла Лиге, хотя сохранение прописки в испанской элите – главная задача на окончание сезона.

Путь «Вильярреала» в 1/8 финала Лиги Европы

На групповой стадии «Вильярреал» угодил в одну группу с московским «Спартаком», «Рапидом» и «Глазго Рейнджерс». Испанцы не проиграли ни одного матча (2 победы, 4 ничьи), но их судьба определилась только в последнем туре: «Вильярреал» обыграл «Спартак», занял первую строчку и отправился в плей-офф. В 1/16-й «подводники» справились с лиссабонским «Спортингом», минимально выиграв в гостях и сведя к ничьей 1:1 домашнюю игру. Таким образом, в нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Вильярреал» пока не проигрывает: три победы и пять ничьих. 

Интересные факты

- «Вильярреал» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы уже играл против российского клуба и фактически выбил «Спартак» из турнира. Матч в Москве завершился со счетом 3:3 (испанцы вырвали ничью в дебрях добавленного времени с пенальти), а у себя дома «Вильярреал» выиграл 2:0 в последнем туре и занял первую строчку, отправив «Спартак» на последнее место.

- «Зенит» и «Вильярреал» встречались 11 лет назад в 1/16 финала Кубка УЕФА. Тогда питерцы после домашней победы 1:0 проиграли на выезде 1:2 и прошли дальше благодаря голу на выезде. Это было начало похода «Зенита» за Кубком УЕФА, сейчас на кону снова этот трофей, а в соперниках «сине-бело-голубых» снова «Вильярреал». Совпадение?

Шансы «Зенита»: 55% на 45%. «Зенит» должен считаться фаворитом этой пары, учитывая трудности «Вильярреала» в нынешнем сезоне, однако соперника из топ-чемпионата, в каком бы состоянии он ни находился, недооценивать нельзя, тем более с возвращением Кальехи у «желтой субмарины» открылось второе дыхание. Шансы «Зенита» выглядят немного предпочтительнее, но это нужно доказать на поле.

Соперник «Краснодара» - «Валенсия» (Испания)

Стоимость составов: «Краснодар» (95.95 млн евро) – «Валенсия» (340.5 млн евро)

Самые дорогие игроки: Виктор Классон (14 млн евро) – Хосе Гайя (40 млн евро)

А вот «Краснодар» и «Валенсию» в одну категорию занести не получится, у «Лос Чес» преимущество в три с половиной раза. «Краснодар» обладает пятым по суммарной стоимости игроков составом в России, «Валенсия» в Испании уступает только «Большой тройке», в которую наравне с «Реалом» и «Барселоной» входит и «Атлетико». Впрочем, «Байер» «Трансфермаркт» оценивает даже немного дороже, чем «Валенсию», но это не помешало «Краснодару» выбросить немцев из Лиги Европы.

Как «Валенсия» себя чувствует в нынешнем сезоне?

Все не так плохо, как у «Вильярреала», однако неудовлетворение от выступлений в чемпионате Испании тоже присутствует. Обладатели четвертого состава в Испании плетутся в середине таблицы (9-е место), правда, вожделенная четверка в зоне досягаемости – пять очков до «Севильи», оккупировавшей последнее лигочемпионское место. Кстати, нынешнюю кампанию «Валенсия» начинала в Лиге чемпионов, но в плей-офф главного турнира УЕФА вышли «Ювентус» и МЮ, а «Лос Чес» отправились в Лигу Европы. А еще команда Марселино Гарсии Тораля имеет хорошие шансы на выход в финал Кубка Короля, так что у «Валенсии» еще хватает возможностей сделать этот сезон счастливым для себя. И Лига Европы тоже входит в планы «летучих мышей», ведь завоевание Кубка УЕФА – это не только трофей, но и возможность попасть в будущий розыгрыш Лиги чемпионов, куда «Валенсии» будет трудно отобраться через чемпионат. 

Путь «Валенсии» в 1/8 финала Лиги Европы

В лигочемпионском квартете «Валенсия» смогла опередить только «Янг Бойз», «Ювентус» и МЮ оказались не по зубам левантийцам, которые получили пропуск в плей-офф Лиги Европы как третья команда в группе ЛЧ. В 1/16 финала «Валенсия» без особых проблем справилась с шотландским «Селтиком», выиграв 2:0 в гостях и 1:0 дома. Активное участие в гостевой победе принял Денис Черышев, записавший на свой счет гол + пас.

Интересные факты

- Друг против друга сыграют футболисты сборной России – Юрий Газинский и Денис Черышев. Летом 2018 года они вместе дошли до четвертьфинала чемпионата мира, каждый отметился голами на мундиале. 

- «Валенсия» в третий раз в истории сыграет против клуба из Краснодарского края: до «Краснодара» это были «Черноморец» и «Кубань». А еще левантийцы играли против ярославского «Шинника», «Спартака» и «Зенита».

Шансы «Краснодара»: 30% на 70%. «Краснодар» не был фаворитом и в противостоянии с «Байером», но это не помешало пройти первый барьер плей-офф. Пожалуй, «Валенсия» еще опаснее, испанские клубы вообще знают толк в еврокубковых баталиях, но и «Краснодар» должен прибавлять с расцветом весны. «Валенсия» - фаворит, но у «быков» нормальные рабочие шансы на собственный успех. Желаем удачи и верим!

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Все комментарии
beefs
beefs
   117 / 886
23 февраля в 10:15
Как хочется поздравить наши клубы с выходом в 1/4 Финала....
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   438 / 886
23 февраля в 10:13
0-0 вернее
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   438 / 886
23 февраля в 10:13
Валенсия мю 1-1 1-0
Вполне по зубам
Просто другие результаты помешали
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
23 февраля в 09:48
Лучше бы Зениту достался Арсенал, вот это была бы заруба...плюс "вывеска" ))) ну и вылететь было бы не так обидно как в возможном случае с Вильярреалом )
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   26 / 886
23 февраля в 06:26
С испанцами надо аккуратно играть в гостях, они рвут и мечут... А дома брать очки!) Верю в лучше))
kingoffam
kingoffam ответил Sysanin101
   188 / 886
23 февраля в 01:39
Я как знал, что чиновники УЕФА сфальсифицируют результаты жеребьёвки и подстроят нашим клубам ОЧЕРЕДНУЮ пакость. Они на этом КРИМИНАЛЕ уже давно и не одну футбольную "собаку" съели! До этого подсунули турков и немцев. А в этот раз, нашим клубам подложили испанцев в надежде на то, что наши клубы не смогут их пройти. Очень хочется верить, что наши клубы смогут противостоять этим КРИМИНАЛЬНЫМ махинаторским фальсификациям чиновников УЕФА и они сумеют пройти испанцев. Краснодар показывает ОТЛИЧНЫЙ футбол не по сезону и ещё улучшит игру. Зениту надо стабилизировать игру и улучшить взаимодействие игроков на поле. Приход в Зенит Азмуна должен помочь команде пройти испанцев. Жеребьёвки европейских турниров должны быть ЧЕСТНЫМИ, а не КРИМИНАЛЬНЫМИ. Чиновники УЕФА придумали систему фальсификаций и теперь на этом ЖИРУЮТ и всех держат в дураках! Обе российские команды нас ОЧЕНЬ порадовали, и Зенит, и Краснодар. Я голосовал, на разных сайтах, что оба клуба пройдут дальше. Вот так, дружно и мастерски, нашим клубам надо шагать к финалу.
Слишком тонко...
kingoffam
kingoffam
   188 / 886
23 февраля в 01:38
Везение Зенита напрямую связано с благосостоянием Газпрома.
Питермен
Питермен
   127 / 886
22 февраля в 21:58
Питер легко потопит подлодку, а вот краснодару потяжелей будет
Sysanin101
Sysanin101
   496 / 886
22 февраля в 20:32
Я как знал, что чиновники УЕФА сфальсифицируют результаты жеребьёвки и подстроят нашим клубам ОЧЕРЕДНУЮ пакость.
Они на этом КРИМИНАЛЕ уже давно и не одну футбольную "собаку" съели!
До этого подсунули турков и немцев.
А в этот раз, нашим клубам подложили испанцев в надежде на то, что наши клубы не смогут их пройти.
Очень хочется верить, что наши клубы смогут противостоять этим КРИМИНАЛЬНЫМ махинаторским фальсификациям чиновников УЕФА и они сумеют пройти испанцев.
Краснодар показывает ОТЛИЧНЫЙ футбол не по сезону и ещё улучшит игру.
Зениту надо стабилизировать игру и улучшить взаимодействие игроков на поле.
Приход в Зенит Азмуна должен помочь команде пройти испанцев.
Жеребьёвки европейских турниров должны быть ЧЕСТНЫМИ, а не КРИМИНАЛЬНЫМИ.
Чиновники УЕФА придумали систему фальсификаций и теперь на этом ЖИРУЮТ и всех держат в дураках!

Обе российские команды нас ОЧЕНЬ порадовали, и Зенит, и Краснодар.
Я голосовал, на разных сайтах, что оба клуба пройдут дальше.
Вот так, дружно и мастерски, нашим клубам надо шагать к финалу.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   237 / 886
22 февраля в 20:27
Удачи нам и Краснодару
mangoх12
mangoх12
   17 / 886
22 февраля в 19:59
Зене как обычно свезло , у быков шансов похоже не так много
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил piercman
   113 / 886
22 февраля в 19:58
Нынешняя Валенсия разгромила бы Зенит
Jum13
Jum13 ответил piercman
   19 / 886
22 февраля в 19:42
позор спартаку! кстати, валенсию мы на выезде недавно обыграли, а вильярреал ещё хуже, да и его мы проходили уже. и после спартака они ошибочно будут полагать, что в россии все клубы такие слабые, за что и поплатятся)
Тут, главное, раньше времени "гоп" не говорить )))
Jum13
Jum13
   19 / 886
22 февраля в 19:42
Удачи обоим клубам!
Ruslan3132
Ruslan3132
   62 / 886
22 февраля в 19:35
Удачи Краснодару
Evilhuman
Evilhuman
   28 / 886
22 февраля в 19:25
Соперники сильные, удачи нашим клубам против испанцев, а с кем отрапиженный спартак играет?
Bullкин
Bullкин
   441 / 886
22 февраля в 18:47
Ну кто теперь скажет, что шарики не греют?
piercman
piercman
22 февраля в 18:28
позор спартаку! кстати, валенсию мы на выезде недавно обыграли, а вильярреал ещё хуже, да и его мы проходили уже. и после спартака они ошибочно будут полагать, что в россии все клубы такие слабые, за что и поплатятся)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   100 / 886
22 февраля в 18:20
Главное не тушеваться перед испанскими командами.. Волков бояться в лес не ходить.
Наши и Реал не испугались, вынесли в одну калитку.
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