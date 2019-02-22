Россия vs Испания. Новый раунд в Лиге Европы

22 февраля 2019, 17:14

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы выбрала в соперники «Краснодару» и «Зениту» испанские клубы. «Соккер.ру» - о «Вильярреале» и «Валенсии», которые приедут в Россию.

Соперник «Зенита» - «Вильярреал» (Испания)

Стоимость составов: «Зенит» (162.45 млн евро) – «Вильярреал» (183 млн евро)

Самые дорогие игроки: Себастьян Дриусси (13.5 млн евро) – Пабло Форнальс (30 млн евро)

Согласно данным «Трансфермаркта», «Зенит» и «Вильярреал» - команды схожего уровня, если оценивать сугубо подбор футболистов. При этом «Зенит» - флагман РПЛ со своими кадровыми возможностями, а «Вильярреал» обладает всего лишь десятым составом в Ла Лиге. Трансферная стоимость – параметр виртуальный, но оценка от авторитетных ребят из Германии позволяет сделать определенные выводы. В данном случае поверхностная оценка говорит о том, что имеем дело с командами из одной весовой категории.

Как «Вильярреал» себя чувствует в нынешнем сезоне?

«Желтая подводная лодка» чувствует себя не слишком хорошо и очень, очень много болеет в нынешнем сезоне. Можно сказать, «Зениту» везет в плей-офф Лиги Европы на неожиданных аутсайдеров своих чемпионатов: «Фенербахче» ведет отчаянную борьбу за выживание в Турции, а «Вильярреал» прямо сейчас занимает 18-ю позицию в Примере. С этого места вылетают в Сегунду.

Команда из Леванта (кстати, оба соперника российских клубов представляют этот испанский регион, «Валенсия» и «Вильярреал» базируются в часе езды друг от друга) начала сезон с Хавьером Кальехой на тренерском мостике, который на пару месяцев уступил кресло Луису Гарсии, чтобы вернуться в конце января. Под руководством Гарсии «Вильярреал» одержал одну победу (над «Спартаком» в Лиге Европы), а уволен Луис был после крупного поражения от «Валенсии» (0:3), в котором забитым мячом поучаствовал Денис Черышев, чей контракт по-прежнему принадлежит «Вильярреалу». Такое сплетение судеб.

После возвращения Кальехи «Желтая субмарина» не проигрывает: две ничьи и разгром «Севильи» в Примере, победа и ничья в матчах со «Спортингом» в 1/16 финала Лиги Европы. Между прочим, «Вильярреал» - это команда, сыгравшая больше всех матчей в ЛЕ , даже у трехкратного победителя турнира «Севильи» меньше встреч из-за переключений на Лигу чемпионов. Главный гвардеец Лиги Европы не откажется от второго фронта, даже несмотря на тяжелое турнирное положение в Ла Лиге, хотя сохранение прописки в испанской элите – главная задача на окончание сезона.

Путь «Вильярреала» в 1/8 финала Лиги Европы

На групповой стадии «Вильярреал» угодил в одну группу с московским «Спартаком», «Рапидом» и «Глазго Рейнджерс». Испанцы не проиграли ни одного матча (2 победы, 4 ничьи), но их судьба определилась только в последнем туре: «Вильярреал» обыграл «Спартак», занял первую строчку и отправился в плей-офф. В 1/16-й «подводники» справились с лиссабонским «Спортингом», минимально выиграв в гостях и сведя к ничьей 1:1 домашнюю игру. Таким образом, в нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Вильярреал» пока не проигрывает: три победы и пять ничьих.

Интересные факты

- «Вильярреал» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы уже играл против российского клуба и фактически выбил «Спартак» из турнира. Матч в Москве завершился со счетом 3:3 (испанцы вырвали ничью в дебрях добавленного времени с пенальти), а у себя дома «Вильярреал» выиграл 2:0 в последнем туре и занял первую строчку, отправив «Спартак» на последнее место.

- «Зенит» и «Вильярреал» встречались 11 лет назад в 1/16 финала Кубка УЕФА . Тогда питерцы после домашней победы 1:0 проиграли на выезде 1:2 и прошли дальше благодаря голу на выезде. Это было начало похода «Зенита» за Кубком УЕФА , сейчас на кону снова этот трофей, а в соперниках «сине-бело-голубых» снова «Вильярреал». Совпадение?

Шансы «Зенита»: 55% на 45%. «Зенит» должен считаться фаворитом этой пары, учитывая трудности «Вильярреала» в нынешнем сезоне, однако соперника из топ-чемпионата, в каком бы состоянии он ни находился, недооценивать нельзя, тем более с возвращением Кальехи у «желтой субмарины» открылось второе дыхание. Шансы «Зенита» выглядят немного предпочтительнее, но это нужно доказать на поле.

Соперник «Краснодара» - «Валенсия» (Испания)

Стоимость составов: «Краснодар» (95.95 млн евро) – «Валенсия» (340.5 млн евро)

Самые дорогие игроки: Виктор Классон (14 млн евро) – Хосе Гайя (40 млн евро)

А вот «Краснодар» и «Валенсию» в одну категорию занести не получится, у «Лос Чес» преимущество в три с половиной раза. «Краснодар» обладает пятым по суммарной стоимости игроков составом в России, «Валенсия» в Испании уступает только «Большой тройке», в которую наравне с «Реалом» и «Барселоной» входит и «Атлетико». Впрочем, «Байер» «Трансфермаркт» оценивает даже немного дороже, чем «Валенсию», но это не помешало «Краснодару» выбросить немцев из Лиги Европы.

Как «Валенсия» себя чувствует в нынешнем сезоне?

Все не так плохо, как у «Вильярреала», однако неудовлетворение от выступлений в чемпионате Испании тоже присутствует. Обладатели четвертого состава в Испании плетутся в середине таблицы (9-е место), правда, вожделенная четверка в зоне досягаемости – пять очков до «Севильи», оккупировавшей последнее лигочемпионское место. Кстати, нынешнюю кампанию «Валенсия» начинала в Лиге чемпионов, но в плей-офф главного турнира УЕФА вышли «Ювентус» и МЮ , а «Лос Чес» отправились в Лигу Европы. А еще команда Марселино Гарсии Тораля имеет хорошие шансы на выход в финал Кубка Короля, так что у «Валенсии» еще хватает возможностей сделать этот сезон счастливым для себя. И Лига Европы тоже входит в планы «летучих мышей», ведь завоевание Кубка УЕФА – это не только трофей, но и возможность попасть в будущий розыгрыш Лиги чемпионов, куда «Валенсии» будет трудно отобраться через чемпионат.

Путь «Валенсии» в 1/8 финала Лиги Европы

В лигочемпионском квартете «Валенсия» смогла опередить только «Янг Бойз», «Ювентус» и МЮ оказались не по зубам левантийцам, которые получили пропуск в плей-офф Лиги Европы как третья команда в группе ЛЧ . В 1/16 финала «Валенсия» без особых проблем справилась с шотландским «Селтиком», выиграв 2:0 в гостях и 1:0 дома. Активное участие в гостевой победе принял Денис Черышев, записавший на свой счет гол + пас.

Интересные факты

- Друг против друга сыграют футболисты сборной России – Юрий Газинский и Денис Черышев. Летом 2018 года они вместе дошли до четвертьфинала чемпионата мира, каждый отметился голами на мундиале.

- «Валенсия» в третий раз в истории сыграет против клуба из Краснодарского края: до «Краснодара» это были «Черноморец» и «Кубань». А еще левантийцы играли против ярославского «Шинника», «Спартака» и «Зенита».

Шансы «Краснодара»: 30% на 70%. «Краснодар» не был фаворитом и в противостоянии с «Байером», но это не помешало пройти первый барьер плей-офф. Пожалуй, «Валенсия» еще опаснее, испанские клубы вообще знают толк в еврокубковых баталиях, но и «Краснодар» должен прибавлять с расцветом весны. «Валенсия» - фаворит, но у «быков» нормальные рабочие шансы на собственный успех. Желаем удачи и верим!