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Состоялась жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала ЛЧ и ЛЕ

вчера, 13:00

Известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов и Лиги Европы. К сожалению, российские клубы покинули соревнования УЕФА, но «Соккер.ру» не оставит без внимания жеребьевку.

Лига чемпионов

Где и когда состоится жеребьевка? В швейцарском городе Ньон, в штаб-квартире УЕФА. Стартует официальная часть церемонии в 12:00 по центральноевропейскому времени, то есть в 14:00 по московскому времени.

Как следить за жеребьевкой? UEFA.com (официальный сайт УЕФА) покажет прямую трансляцию, также в прямом эфире жеребьевку можно увидеть на федеральном телеканале «Матч!». «Соккер.ру» проведет традиционный онлайн и предоставит площадку для обсуждения результатов жребия прямо под этим материалом. Присоединяйтесь!

Почему это интересно? Потому что речь идет об определении сильнейшего клуба Европы, а в розыгрыше осталось всего лишь восемь команд. Начиная с четвертьфиналов, аудитория футбольных турниров, как правило, растет из-за близости развязки.

Что ещё нужно знать? Это последняя жеребьевка в текущем европейском сезоне. Сегодня не только определятся пары четвертьфиналистов, но и выяснится, кто на кого выходит. То есть уже можно будет просчитать сетку турнира до самого финала. Более того, с помощью все того же слепого помощника будет определен номинальный хозяин финального матча.

Процедурные моменты

Сеяных команд на этой стадии нет и быть не может. Между собой могут встретиться клубы из одной национальной ассоциации. Это весьма вероятно, учитывая, что половина участников четвертьфинала представляют Английскую Премьер-Лигу. Кроме того, могут снова сойтись команды, которые играли друг против друга на групповой стадии: «Барселона» и «Тоттенхэм» вышли из одного квартета, как и «Ювентус» с МЮ.

Единственное ограничение касается клубов из Манчестера. В целях безопасности команды из одного города не могут проводить домашние матчи в один день или даже в смежные дни. Таким образом, если жеребьевка определит домашние матчи «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» на одну неделю, то игра команды, финишировавшей в национальной лиге в прошлом сезоне ниже (в данном случае – МЮ), будет автоматически перенесена на выезд. Аналогичные изменения могут произойти и в расписании полуфиналов, если оба манчестерских клуба пробьются в следующий раунд, но будут в разных парах.

Расписание оставшихся матчей Лиги чемпионов

1/4 финала, первые матчи: 9/10 апреля

1/4 финала, ответные матчи: 16/17 апреля

1/2 финала, первые матчи: 30 апреля/1 мая

1/2 финала, ответные матчи: 7/8 мая

Финал (Стадион «Метрополитано», Мадрид): 1 июня

 

Состав участников 1/4 финала Лиги чемпионов«Аякс» (Нидерланды), «Барселона» (Испания), «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» (все – Англия), «Порту» (Португалия), «Ювентус» (Италия).

«Идеальный» жребий Лиги чемпионов по версии «Соккер.ру»:

«Ливерпуль» - «Аякс». Великие клубы, у которых девять Кубков чемпионов на двоих, встречались лишь однажды, да и с того момента прошло полвека. Что-то новенькое!

«Манчестер Юнайтед» – «Порту». Хочется посмотреть на МЮ в ранге фаворита, в отличие от противостояния в 1/8 финала.

«Манчестер Сити» - «Барселона». Путь к третьей победе в Лиге чемпионов для Гвардиолы непременно должен пролегать через «труп» бывшего клуба.

«Ювентус» - «Тоттенхэм». В прошлом году получилось интереснейшее противостояние, оставившее какую-то недосказанность.

Лига Европы

Где и когда состоится жеребьевка? Все там же, в швейцарском Ньон, в штаб-квартире УЕФА, только на час позже – в 13:00 по центральноевропейскому времени, соответственно, в 15:00 по московскому времени.

Как следить за жеребьевкой? UEFA.com, «Матч ТВ» и «Соккер.ру» - этого будет вполне достаточно. 

Почему это интересно? Лига Европы в этом году очень представительная, у топ-клубов нет проблем с мотивацией, особенно у англичан, которые хотят использовать лазейку в виде победы в Лиге Европы, чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионовНо у «Челси» с «Арсеналом» серьезные конкуренты. Это и «Наполи», и неуступчивый «Айнтрахт», и «Валенсия» с Черышевым, и проклятая Гуттманном «Бенфика». Будет интересно!

Что ещё нужно знать? Как и в Лиге чемпионов, здесь состоится жеребьевка не только четвертьфиналов, будет намечен путь команд вплоть до финала и определен номинальный хозяин решающего матча, который пройдет в Баку.

Процедурные моменты

Никаких ограничений на встречу команд из одной национальной ассоциации, каждый может сыграть с каждым. Только вот с «Челси» и «Арсеналом» такая же история, как с «Манчестерами» в Лиге чемпионов. В один день в Лондоне играть нельзя. Если домашние матчи выпадут на одну неделю, то «Арсенал», как команда, финишировавшая ниже в прошлом розыгрыше АПЛ, автоматически отправится на выезд.

Расписание оставшихся матчей Лиги Европы

1/4 финала, первые матчи: 11 апреля

1/4 финала, ответные матчи: 18 апреля

1/2 финала, первые матчи: 2 мая

1/2 финала, ответные матчи: 9 мая

Финал (Олимпийский стадион, Баку): 29 мая

Состав участников 1/4 финала Лиги чемпионов: «Айнтрахт» (Германия), «Арсенал», «Челси» (оба – Англия), «Бенфика» (Португалия), «Вильярреал», «Валенсия» (оба – Испания), «Наполи» (Италия), «Славия» (Чехия).

Чего ждем от жеребьевки 1/4 финала? Без противостояний с яркими афишами не обойдется, но точно не хотелось бы, чтобы уже на этой стадии сходились «Арсенал» и «Челси». Да и «Вильярреала» с «Валенсией» это тоже касается, сейчас хотелось бы обойтись без мононациональных пар.

«Идеальный» жребий Лиги Европы по версии «Соккер.ру»:

«Арсенал» - «Вильярреал». Римейк выяснения отношений в плей-офф ЛЧ в прошлом десятилетии.

«Бенфика» - «Айнтрахт». Никогда не встречались, первая глава противостояния.

«Челси» - «Валенсия». Яркая афиша, команды уровня Лиги чемпионов.

«Наполи» - «Славия». В надежде на яркую битву и выкрутасы «Славии».

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. LIVE

14.00 Начинается церемония. Ведущий Педру Пинту выступает со вступительной речью.

14.07 На сцену приглашается специальный гость жеребьевки Жулио Сезар, который будет помогать вытаскивать шары.

14.10 По-прежнему не стартовала жеребьевка, Джорджо Маркетти пока объясняет нюансы процедуры.

14.12 Достали первую команду, и это «Аякс».

14.13 Первая пара «Аякс» - «Ювентус»! Повторение финала 1996 года.

14.14 Вторую пару формируют «Ливерпуль» и «Порту». Откровенно повезло команде Клоппа.

14.16 «Тоттенхэм» и «Сити» формируют чисто английскую пару! Ну и на закуску - МЮ и «Барселона»!

14.18 А вот и пары полуфиналов! «Сити» или «Тоттенхэм» сыграют против победителя пары «Ювентус» - «Аякс»! А в другой части сетки «Барса» и МЮ поспорят за возможность сыграть с «Ливерпулем» или «Порту».

14.20 И последний момент жеребьевки. Номинальным хозяином финала будет победитель полуфинала №1 («Тоттенхэм», «Сити», «Аякс» или «Ювентус»).

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала ЛЧ
1/4 финала
 Аякс  Ювентус
 Ливерпуль  Порту
 Тоттенхэм  Ман Сити
 Ман Юнайтед  Барселона
1/2 финала
 Тоттенхэм/Сити  Аякс/Ювентус
 МЮ/Барселона  Ливерпуль/Порту

 

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. LIVE

15.02 В Ньоне начинается жребий решающих стадий Лиги Европы!

15.07 Помогать с жеребьевкой будет известный в прошлом голландский форвард Пьер ван Хойдонк.

15.11 Первую пару формируют «Наполи» и «Арсенал».

15.12 Победители «Зенита» и «Краснодара» сыграют между собой в 1/4-й.

15.13 Две последние пары: «Бенфика» - «Айнтрахт» и «Славия» - «Челси».

15.15 Сформированы пары полуфиналов.

15.16 Номинальным хозяином финала будет победитель полуфинала №2.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала ЛЕ
1/4 финала
 Арсенал  Наполи
 Вильярреал  Валенсия
 Бенфика  Айнтрахт
 Славия  Челси
1/2 финала
 Арсенал/Наполи  Вильярреал/Валенсия
 Бенфика/Айнтрахт  Славия/Челси
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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   439 / 1078
вчера в 20:41
Автору лишь бы Барсу выбить в "идеальном" варианте :)
НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ
НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ
вчера в 19:45
Как остановить англичан?
"Новичком" очень хорошо получается
Dominators
Dominators ответил 25процентный клоун
   146 / 1078
вчера в 19:37
учи мат часть ,друг,мы переиграли испанцев обоих матчах по пасам и точности и по игре ,в то время когда у них лучшая статистика в обороне была по ла лиге,а болото мучалось ...
Да зачем мне это .Я одинаково ни краснобелых , ни лазурных не люблю .Так что мне стыдно и за Спартак и за Зенит .
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Dominators
   9 / 1078
вчера в 19:32
учи мат часть ,друг,мы переиграли испанцев обоих матчах по пасам и точности и по игре ,в то время когда у них лучшая статистика в обороне была по ла лиге,а болото мучалось ...
Dominators
Dominators ответил 25процентный клоун
   146 / 1078
вчера в 19:29
Я за Вильяреал,который унизил пылесос ,и нужно наказать высокомерного тренеришку мышей
Ты же эксперт ,забыл что ли . А как испанцы унизили твою любимую команду ни слова .Ну а высокомерен тренеришка Валенсии по праву победителя . И я точно за Валенсию .
40175219386
40175219386 ответил Roger Young
   62 / 1078
вчера в 17:31
Арсенал-Наполи очень интересная пара.
пара достойная финала
Jum13
Jum13
   34 / 1078
вчера в 16:14
Хех. А так бы Зенит с Краснодаром между собой играли )))
Non-sense
Non-sense
   389 / 1078
вчера в 15:21
1/2 ЛЧ
МС-Ювентус -> Ювентус
МЮ-Ливерпуль -> Ливерпуль
Финал. Ювентус. Рон 6ой ЗМ, гном кусает локти.
Roger Young
Roger Young
   456 / 1078
вчера в 15:18
Арсенал-Наполи очень интересная пара.
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   185 / 1078
вчера в 15:18
Жеребьёвка ле получилась практически идеальна и куда лучше жеребьёвки лч.
Испанское дерби
Два фаворита сразу на стадии 1/4
Славия получила английский клуб как и мечтала
Бенфика - Айнтрахт тоже хорошая ровная пара
Ну и лондонское дерби может состояться в финале
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1078
вчера в 15:16
Я за Вильяреал,который унизил пылесос ,и нужно наказать высокомерного тренеришку мышей
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1078
вчера в 15:14
Наполи-Арсенал будет интереснее Аякс/Юве
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1078
вчера в 15:13
облом ,и Наполи закончил все дела в чемпионате
mphuZ
mphuZ
   120 / 1078
вчера в 15:12
Наполи - Арсенал :(
bublikyo
bublikyo
   172 / 1078
вчера в 15:11
Мой прогноз:
Аякс/Юве(тут слишком тяжело) - Ман Сити
Мю - Ливерпуль
bublikyo
bublikyo ответил 3ton
   172 / 1078
вчера в 15:08
С 2010-го ждал, чтобы вставить это сообщение?
bublikyo
bublikyo ответил BARCDJIN
   172 / 1078
вчера в 15:07
Да да, так и продолжайте закидывать шапками манкунианцев, надеюсь и игроки с тренерами будут делать то же что и ПСЖ
25процентный клоун
25процентный клоун ответил BARCDJIN
   9 / 1078
вчера в 15:05
смеюсь)) а Лукаку не хочешь?) не забывай чей багаж у МЮ,не забывай)))))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил aNOOBis
   9 / 1078
вчера в 15:03
МЮ сомнет барсу
aNOOBis
aNOOBis
   126 / 1078
вчера в 14:50
Так, вот, было 3 английских клуба, остался один...
azkan
azkan
   159 / 1078
вчера в 14:42
А дальше?!
BARCDJIN
BARCDJIN ответил XL-965
   124 / 1078
вчера в 14:37
И пятой парой в этом квартете станут Реал-ПСЖ
Аха-ха)
XL-965
XL-965
   697 / 1078
вчера в 14:35
И пятой парой в этом квартете станут Реал-ПСЖ
Schwarz und blau Krieger
Schwarz und blau Krieger ответил mouzz
   726 / 1078
вчера в 14:35
Ну Ювентусу еще нужно пройти Аякс))
3ton
3ton
   256 / 1078
вчера в 14:28
Соперник у Барселоны сильный , самый хуший жребий .
Ждал Сити или Ливерпуль .
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   109 / 1078
вчера в 14:28
Вы что шутите?? Вчера сотрудник УЕФА выложил жеребьевку в инете и он почти один в один совпало с этим.
Короче все ясно.
Опять все куплено
3ton
3ton
   256 / 1078
вчера в 14:26
С кем Реал играет?
Что-то я его не вижу.
BARCDJIN
BARCDJIN
   124 / 1078
вчера в 14:24
ВАМОС АЯКС!
anyway
anyway
   123 / 1078
вчера в 14:24
норм нам везет с жеребьевкой юве на групповом этапе, псж в 1/8, барса в 1/4, и арсенал с челси в двух раундах подряд в КА, ну что ж зато шанс взять реванш сразу за 2 финала)))
Red_team
Red_team ответил mouzz
   533 / 1078
вчера в 14:24
Барса vs Ливерпуль Сити vs Юве Вот это заруба будет))))))))
Лихо ты уже полуфинал посчитал, а я думал Реал - пэсэжэ в финале будут, но чето не так пошло =)
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