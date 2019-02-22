УЕФА разведёт российские клубы с «Динамо» Киев при жеребьёвке

Исполнительный комитет УЕФА объявил о решении развести клубы из России и Украины при жеребьёвке 1/8 финала Лиги Европы. Отметим, что российские и украинские команды разводили и на предыдущих стадиях турнира.
Таким образом, в соперники «Зениту» и «Краснодару» может достаться любой клуб из вышедших в 1/8 финала ЛЕ, кроме киевского «Динамо». Российские команды могут сыграть и между собой. А украинский клуб при жеребьёвке автоматически попадёт в первую пару.
Вот бы назло всем вышло Динамо и Зенит в финал,что тогда было бы?Но такого продажное УЕФА не допустит,затравят судьями или перед самым финалом скажут,что какой то из клубов не проходит по регламенту и пустят соперника.Лишь бы только не российко-украинский финал вышел.
А ещё иногда открывают свои рты,что спорт типа вне политики.Наглая ложь..
Вот бы назло всем вышло Динамо и Зенит в финал,что тогда было бы?Но такого продажное УЕФА не допустит,затравят судьями или перед самым финалом скажут,что какой то из клубов не проходит по регламенту и пустят соперника.Лишь бы только не российко-украинский финал вышел.
А ещё иногда открывают свои рты,что спорт типа вне политики.Наглая ложь..
Я про твоё "украинское порно" - прецеденты уже были. Правда порно снимал ДК. Так что не визжи
Я про твоё "украинское порно" - прецеденты уже были. Правда порно снимал ДК. Так что не визжи