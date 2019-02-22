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УЕФА разведёт российские клубы с «Динамо» Киев при жеребьёвке

22 февраля 2019, 06:36

Исполнительный комитет УЕФА объявил о решении развести клубы из России и Украины при жеребьёвке 1/8 финала Лиги Европы. Отметим, что российские и украинские команды разводили и на предыдущих стадиях турнира.

Таким образом, в соперники «Зениту» и «Краснодару» может достаться любой клуб из вышедших в 1/8 финала ЛЕ, кроме киевского «Динамо». Российские команды могут сыграть и между собой. А украинский клуб при жеребьёвке автоматически попадёт в первую пару.

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andrefino13
andrefino13 ответил Т34
   770 / 887
22 февраля в 17:12
Я с тобой согласен, чудо уже, что Зенит прошёл Фенербахче, это даже было видно по реакции Семака, после финального свистка, а вот Краснодар вполне способен удивить уже сегодня, хотя после вчера, к нему будут относится уже намного уважительней...
bacek15
bacek15
22 февраля в 17:05
Правильно делают. Европе не нужны лишние проблемы, которые по-любому всплывут при проведении таких встреч. А европейский футбол не много потеряет, если не сыграют друг с другом российские и украинские команды.
lobsterdam
lobsterdam
   286 / 887
22 февраля в 16:56
кто следующий? кого еще РАЗВОДИТЬ будут?
Truly
Truly
   641 / 887
22 февраля в 16:47
Совершенно незачем!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   152 / 887
22 февраля в 15:07
На фига,на выезд под шумок ещё пару эшелонов с оружием бы завезли .
Avalanche85
Avalanche85
   866 / 887
22 февраля в 14:32
Дали бы поржать над Зенькой...
Жека10
Жека10
22 февраля в 13:34
пять лет уже подобной ерундой страдают и наверное ещё лет 20 будет продолжаться.Глупость да и только.
Вот бы назло всем вышло Динамо и Зенит в финал,что тогда было бы?Но такого продажное УЕФА не допустит,затравят судьями или перед самым финалом скажут,что какой то из клубов не проходит по регламенту и пустят соперника.Лишь бы только не российко-украинский финал вышел.
А ещё иногда открывают свои рты,что спорт типа вне политики.Наглая ложь..
Т34
Т34 ответил Литейный 4
   21 / 887
22 февраля в 12:26
Даешь финал Краснодар - Зенит! Гыгыгы
Степан, зенит в финале - это из области фантастики. Хотя, читая твои комментарии, можно и покруче хрень вычитать.
Académica de Coimbra
Académica de Coimbra
22 февраля в 12:24
Времени на раскачку нет, промямлил карлик.
За адекватность
За адекватность ответил Footbolista
   86 / 887
22 февраля в 12:03
Да да)...пускай и дальше играют в лотерею с тремя "нагретыми" шарами))...
Ну насчет "нагретых" шаров можно писать сколько угодно, осталось только за руку поймать тех кто их вытягивает и доказать фактически. Я понимаю о чем Вы, выпадет "Зениту" "Ренн" многие напишут про нагрев и руку Газпрома, выпадет "Челси" напишут чемодан с деньгами не успели занести. Я привык верить официально доказанным фактам. А в посте просто высказал свое мнение о плюсах и минусах возможного междуусобойчика.
Footbolista
Footbolista ответил За адекватность
   4 / 887
22 февраля в 11:47
Да да)...пускай и дальше играют в лотерею с тремя "нагретыми" шарами))...
За адекватность
За адекватность ответил Деникин_А
   86 / 887
22 февраля в 11:33
Лишь бы сейчас междуусобицы не вышло. Надо обоим клубам идти к финалу, набирать очки в Европе
Вот тут вопрос спорный. Попадание друг на друга гарантировано дает 1 команду в 1/4 и набранные очки, а вариант с условно "Севильей" и "Челси" с большой долей вероятности не даст ни того, ни другого. Ну а насчет, "надо обоим клубам идти к финалу" полностью солидарен.
galem72
galem72
   144 / 887
22 февраля в 11:07
Это всё благодаря ботоксному самодурству!
Jum13
Jum13
   18 / 887
22 февраля в 11:03
Stormtrooper-26

Я про твоё "украинское порно" - прецеденты уже были. Правда порно снимал ДК. Так что не визжи
За адекватность
За адекватность ответил Footbolista
   86 / 887
22 февраля в 11:02
Это и понятно...но здесь другой вопрос возникает...когда например как сейчас 3 команды искусственно разводят, какой же это жребий?)...интересно, что по этому поводу другие команды думают?)...
Да я полагаю, что условно "Севилье","Арсеналу", " Челси" и прочим абсолютно фиолетово, что разводят между собой рос.и укр. клубы, также как и на то, что разводят клубы Армении и Азербайджана. Это абсолютно никакого влияния не оказывает. Пусть доходят до финала и играют между собой, но это уже из области научной фантастики. ИМХО.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   107 / 887
22 февраля в 10:44
Чиновники из УЕФА боятся, что если вдруг Зенит попадет на Динамо Киев, то хохлы перебьют всех питерских болельщиков
Klassе
Klassе
   378 / 887
22 февраля в 10:42
зачем развели? ничего бы экстраординарного не было, встреться российский и украинский клубы.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил Jum13
22 февраля в 10:26
Спартак два раза тоже так думал
    viv
    viv
       73 / 887
    22 февраля в 10:18
    Боятся...значит уважают....
    tuman960
    tuman960
       224 / 887
    22 февраля в 10:05
    Всё верно делает УЕФА!!!У наших небратьев крышу заклинило ,а лечение ещё не произошло!!!
    Klaus-S
    Klaus-S
       372 / 887
    22 февраля в 09:59
    Вот и хорошо. Только провокаций и политического срача и не хватало. А в следующий раунд, думаю, уже никто из этих троих не выйдет.
    legendsofsails
    legendsofsails
       766 / 887
    22 февраля в 09:52
    жаль, жаль, - зря политику накачивают в спорт...
    EAGuar As
    EAGuar As
       47 / 887
    22 февраля в 09:49
    Пусть будет так .
    Деникин_А
    Деникин_А
    22 февраля в 09:21
    Лишь бы сейчас междуусобицы не вышло. Надо обоим клубам идти к финалу, набирать очки в Европе
    Jum13
    Jum13 ответил Stormtrooper-26
       18 / 887
    22 февраля в 09:16
    Жаль, а так бы все увидели украинское порно )))
    Спартак два раза тоже так думал
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    22 февраля в 08:53
    Жаль, а так бы все увидели украинское порно )))
    Степка питерский
    Степка питерский ответил Comentarios
       160 / 887
    22 февраля в 08:30
    Финал пройдет в Баку. Там русские и хохлы будут брататься, есть шашлык и смотреть по телевизору финал Севилья-Челси.
    Comentarios
    Comentarios
       822 / 887
    22 февраля в 08:23
    А если до финала дойдут, что тогда
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 887
    22 февраля в 08:21
    Даешь финал Краснодар - Зенит! Гыгыгы
    mihaluch
    mihaluch
       178 / 887
    22 февраля в 08:08
    До каких пор это будет продолжаться? Два братских народа в угоду путиным и порашам разводят как хотят.
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