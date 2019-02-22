«Краснодар» и «Зенит» узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Вест Хэм -:-  Фулхэм 1.9 3.65 3.95
22:45 сегодня  Кардифф -:-  Уотфорд 3.05 3.3 2.35
Испания. Примера 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Эспаньол -:-  Уэска 1.72 3.7 5
Италия. Серия А 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Милан -:-  Эмполи 1.45 4.35 7.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Вердер -:-  Штутгарт 1.6 4.2 5.3
Франция. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Дижон -:-  Сент-Этьен 3.2 3.4 2.25
22:45 сегодня  Страсбур -:-  Лилль 3 3.1 2.5
Австралия. А-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 3:5 Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.4 3.6 2.65
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 1.6 4 5.2
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб Австрия Вена IIАвстрия Вена II -:- Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.8 3.33 2.35
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб Лиферинг (Зальцбург)Лиферинг -:- Логотип футбольный клуб ХорнХорн 1.47 4.3 5.85
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб Блау-Вайс ЛинцБлау-Вайс Линц -:- Логотип футбольный клуб Винер-НойштадтВинер-Нойштадт 1.85 3.5 3.9
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ФАК Тим фюр ВенаФАК Тим фюр Вена -:- Логотип футбольный клуб АмштеттенАмштеттен - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб ТиранаТирана - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес 1.5 3.7 6.6
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд 1:1 Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес 4:0 Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно 2:2 Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 2.15 3.5 3.25
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВестерлоВестерло -:- Логотип футбольный клуб Ломмель ЮнайтедЛоммель Юнайтед 1.83 3.45 4.3
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана -:- Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира -:- Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 1.8 3.2 4.7
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 3 3.2 2.35
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 1.7 3.6 5
Германия. Третья лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 30’ Логотип футбольный клуб Харас Эль-Ходуд (Александрия)Харас Эль-Ходуд 0:0 Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ногум (Эль-Гиза)Ногум -:- Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:00 30’ Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль М (Марморек)Хапоэль М - - -
16:00 29’ Логотип футбольный клуб Хапоэль Икс (Иксал)Хапоэль Икс 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А - - -
16:00 29’ Логотип футбольный клуб Хапоэль ИН (Рамат-ха-Шарон)Хапоэль ИН 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод - - -
16:00 29’ Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль КС (Кфар Саба)Хапоэль КС - - -
16:00 29’ Логотип футбольный клуб Хапоэль РЛ (Ришон ЛеЗион)Хапоэль РЛ 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль АкреХапоэль Акре - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг 1:1 Логотип футбольный клуб Гокулам (Кожикоде)Гокулам - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 2 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб УКД (Дублин)УКД -:- Логотип футбольный клуб Богемиан (Дублин)Богемиан - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Слиго РоверсСлиго Роверс -:- Логотип футбольный клуб Сэйнт Патрикс (Дублин)Сэйнт Патрикс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Корк СитиКорк Сити -:- Логотип футбольный клуб Уотерфорд ЮнайтедУотерфорд Юнайтед - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Дерри СитиДерри Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс -:- Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2.15 3 3.55
Италия. Серия B 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-КхорАль-Кхор -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият 1.55 4.2 5
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)Арис -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
Колумбия. Примера B 2019, 4 тур 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио 0:0 Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
01:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ливерпуль (Монтевидео)Ливерпуль 0:0 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
15:00 74’ Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм 0:0 Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб Динамо Мн (Минск)Динамо Мн - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.65 3.5 2.5
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НЕК НеймегенНЕК Неймеген -:- Логотип футбольный клуб Алмере СитиАлмере Сити 1.85 4 3.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ден Босх (Хертогенбос)Ден Босх -:- Логотип футбольный клуб МаастрихтМаастрихт 1.73 3.75 4.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваалвейк (Валвейк)Ваалвейк -:- Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам 1.93 3.75 3.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Камбуур (Лиуварден)Камбуур -:- Логотип футбольный клуб ДордрехтДордрехт 1.72 3.8 4.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хельмонд СпортХельмонд Спорт -:- Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ-2 (Эйндховен)ПСВ-2 -:- Логотип футбольный клуб Рода (Керкраде)Рода - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте -:- Логотип футбольный клуб ЭйндховенЭйндховен 1.53 4.2 5.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Телстар (Вельсен)Телстар -:- Логотип футбольный клуб Аякс-2 (Амстердам)Аякс-2 - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.65 3.2 2.55
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.55 3 2.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.31 5 10
Румыния. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
Румыния. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 69’ Логотип футбольный клуб Чиндия ТырЧиндия Тыр 2:2 Логотип футбольный клуб Аеростар БакауАеростар Бакау - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:55 33’ Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон 1:0 Логотип футбольный клуб Аль-Батен (Хафар-аль-Батен)Аль-Батен 1.4 4.5 7
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Кадисия (Эль-Хубар)Аль-Кадисия -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)Аль-Шабаб - - -
20:25 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Вахда (Мекка)Аль-Вахда -:- Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход 1.35 4.8 7.2
Сербия. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор -:- Логотип футбольный клуб Афьонспор (Афьонкарахисар)Афьонспор - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИстанбулспорИстанбулспор -:- Логотип футбольный клуб ХатайспорХатайспор 2.5 2.9 2.9
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор 1.85 3.5 4.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.45 3.3 2.75
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл -:- Логотип футбольный клуб Бакли ТаунБакли Таун - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бангор СитиБангор Сити -:- Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун 1.9 3.9 3.45
Франция. Лига 2 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.3 2.9 3.45
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрестБрест -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 1.9 3.2 4.4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 2.85 2.85 2.65
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 2.8 2.8 2.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж 1.9 2.9 5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 2.65 2.95 2.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.55 3 2.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 2.3 2.9 3.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2.4 2.8 3.4
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб РиекаРиека 13 5.8 1.2
Чехия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л -:- Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 1.45 4 7
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет)Чиппа Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Лемонтвиль Голден Арроус (Дурбан)Лемонтвиль Голден Арроус - - -
Япония. J-Лига 2019, 1 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сересо (Осака)Сересо 1:0 Логотип футбольный клуб Кобе ВКобе В - - -
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«Краснодар» и «Зенит» узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы

сегодня, 14:30

У «Соккер.ру» хорошее настроение перед жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы, ведь оба наших клуба преодолели предыдущую стадию. Счастливого жребия «Зениту» и «Краснодару»!

Перипетии 1/16 финала

Неделю назад возобновилась еврокубковая кампания, а между тем соискателей Кубка УЕФА уже стало в два раза меньше. К счастью, под сокращение не попали «Зенит» и «Краснодар», которые сумели преодолеть первый барьер плей-офф: клуб из Санкт-Петербурга одолел «Фенербахче», а «быки» благодаря голу на выезде прошли «Байер». Это главные события 1/16 финала для нас, но не едиными успехами клубов РПЛ жила Лига Европы.

Так, продолжает борьбу за трофей рекордсмен по количеству завоеванных Кубков УЕФА «Севилья», оставившая за бортом «Лацио» по итогам статусного противостояния. Идут дальше лондонские «Челси» и «Арсенал», причем «канонирам» пришлось брать реванш у БАТЭ после минимального поражения в Борисове. Кстати, возглавляет «Арсенал» самый титулованный тренер в истории турнира – Унаи Эмери, который трижды поднимал над головой Кубок УЕФА.

Без проблем прошли своих соперников итальянские «Интер» и «Наполи», забившие в 1/16 финала 10 голов на двоих. Испанцы потеряли «Бетис», уступивший «Ренну», зато дальше, помимо «Севильи», идут «Валенсия» и «Вильярреал». Немалую роль в выходе «летучих мышей» в следующий раунд сыграл Денис Черышев, за него будем болеть персонально. Закончил выступления в Лиге Европы донецкий «Шахтер», разгромленный напоследок «Айнтрахтом» со счетом 4:1, а вот киевское «Динамо» в следующем раунде увидим, но не в матчах против российских клубов.

Все результаты 1/16 финала

«Фенербахче» - «Зенит»* - 1:0; 1:3 (общий – 2:3)

«Краснодар» - «Байер» - 0:0; 1:1 (общий – 1:1**)

«Цюрих» - «Наполи» - 1:3; 0:2 (общий – 1:5)

«Лацио» - «Севилья» - 0:1; 0:2 (общий – 0:3)

«Селтик» - «Валенсия» - 0:2; 0:1 (общий – 0:3)

«Олимпиакос» - «Динамо» (Киев) – 2:2; 0:1 (общий – 2:3)

«Шахтер» - «Айнтрахт» - 2:2; 1:4 (общий – 3:6)

БАТЭ - «Арсенал» - 1:0; 0:3 (общий – 1:3)

«Мальме» - «Челси» - 1:2; 0:3 (общий – 1:5)

«Рапид» - «Интер» - 0:1; 0:4 (общий – 0:5)

«Галатасарай» - «Бенфика» - 1:2; 0:0 (общий – 1:2)

«Ренн» - «Бетис» - 3:3; 3:1 (общий – 6:4)

«Спортинг» - «Вильярреал» - 0:1; 1:1 (общий – 1:2)

«Виктория» - «Динамо» (Загреб) – 2:1; 0:3 (общий – 2:4)

«Брюгге» - «Зальцбург» – 2:1; 0:4 (общий – 2:5)

«Славия» - «Генк» - 0:0; 4:1 (общий – 4:1)

* победители пар выделены жирным шрифтом.

** «Краснодар» прошел дальше благодаря голу на выезде.

- Только три несеяных клуба (те, кто проводил ответные матчи на выезде) пробились в 1/8 финала: это «Краснодар», «Ренн» и «Славия». В 13 парах из 16 на высоте оказались хозяева ответных встреч.

- «Краснодар» - единственный победитель противостояния 1/16 финала, воспользовавшийся правилом выездного гола. В остальных 15 парах победы одной из команд были «чистыми».

- В 1/16 финала Лиги Европы обошлось без овертаймов и, соответственно, серий пенальти. Все противостояния уложились в стандартные 180 минут.

- В «раунде 16» сыграют представители 11 национальных ассоциаций: 3 клуба представляют Испанию, по два представителя у Англии, России и Италии, одиночные бойцы остались у Германии, Франции, Австрии, Хорватии, Чехии, Украины и Португалии.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы

Где и когда состоится? Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне в 13:00 по центральноевропейскому времени, то есть в 15:00 по московскому времени.

Как следить за жеребьевкой? Прямые трансляции проведут официальный сайт УЕФА и телеканал «Матч ТВ», но не забывайте о «Соккер.ру» - здесь можно не только следить за метанием шаров, но и обсуждать происходящее в прямом эфире.

Почему это интересно? Шикарный состав участников нынешнего розыгрыша Лиги Европы обещает пары уровня Лиги чемпионов, не исключено, что кто-то из грандов схлестнется уже в 1/8 финала. Кроме того, оба российских представителя остались «в живых» после непростых испытаний на предыдущей стадии и продолжают борьбу за трофей.

Как будет проходить жеребьевка? Это слепая жеребьевка, нет сеяных команд, каждый может сыграть с каждым, в том числе представители одной национальной ассоциации, так что вполне можем увидеть встречу «Зенит» - «Краснодар» под эгидой УЕФА. Есть только одно исключение: наши команды не сыграют с киевским «Динамо», УЕФА продолжает разводить российские и украинские клубы в своих турнирах.

Когда ближайшие матчи? Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 марта, ответные – 14 числа первого весеннего месяца. Время начала стандартное, команды, выпавшие на жеребьевке первыми, начнут дуэли дома.

Участники жеребьевки: «Наполи», «Севилья», «Валенсия», «Краснодар», «Динамо» (Киев), «Айнтрахт», «Арсенал», «Челси», «Зенит», «Интер», «Бенфика», «Ренн», «Вильярреал», «Динамо» (Загреб), «Зальцбург», «Славия».

Главные интриги

Повезет ли нашим клубам, и что считать везением? Пожалуй, на этом этапе стоит еще поболеть за проходимых соперников, а не за яркие афиши. Со «Славией» и загребским «Динамо» больше шансов на успех, чем с «Наполи» или «Арсеналом». Хотя, вы можете придерживаться иного мнения.

Встретятся ли клубы РПЛ? Математические шансы меньше, чем год назад, когда в 1/8 финала играли три российских клуба, но чем черт не шутит? Напомню, еще никогда представители РПЛ не играли друг против друга в еврокубковых турнирах.

Как насчет матча с суперафишей? Любое противостояние внутри группировки, состоящей из «Челси», «Арсенала», «Наполи», «Интера» и «Севильи», получит приставку «супер». А ведь есть еще теневые фавориты, так что крутые пары в 1/8 Лиги Европы будут 100%.   

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
Челси Динамо Киев
Айнтрахт Интер
Динамо Загреб Бенфика
Наполи Зальцбург
Валенсия Краснодар
Севилья Славия
Арсенал Ренн
Зенит Вильярреал

 

15.00 В Ньоне стартовала церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

15.10 Специальным гостем жеребьевки в этом году стал экс-вратарь «Севильи» Андрес Палоп. Он будет помогать вытаскивать шары из корзин.

15.12 Первым будет определен соперник для украинского «Динамо». Клуб из Киева автоматически определен в первую пару, чтобы было легче избежать его возможного столкновения в плей-офф с российскими командами.

15.13 Соперником «Динамо» Киев стал «Челси». Первый матч пройдет в Лондоне.

15.14 Вторая пара - «Айнтрахт» против «Интера».

15.16 Определены еще две пары. Узнали соперников «Бенфика» и «Наполи».

15.17 Получил соперника «Краснодар». Сыграют «быки» с «Валенсией». Первый матч будет в Испании.

15.18 «Арсенал» получает в соперники «Ренн», а «Зенит» оказывается в последней паре. Его соперник - «Вильярреал».

15.20 На этом жеребьевка 1/8 ЛЕ завершается.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   108 / 869
сегодня в 16:24
Хороший жребий!
Lu4nik
Lu4nik ответил Edoardo
   439 / 869
сегодня в 16:17
А с кем Спартак играет?Подскажите пожалуйста.
с Краснодаром, 3 марта
Alex12357
Alex12357
   579 / 869
сегодня в 16:03
Продолжение ЧМ ,умеют в России покупать!
борька
борька
   185 / 869
сегодня в 15:51
Повезло нашим клубам, Кубанцам не привыкать крушить ипанцев, а Газтрубе просто везет,достаются все отбросы!
борька
борька ответил Edoardo
   185 / 869
сегодня в 15:49
А с кем Спартак играет?Подскажите пожалуйста.
С КатрапсомФ
papic337
papic337 ответил DXTK
   221 / 869
сегодня в 15:45
ЦСКА два раза нагнул Реал, так что Зенит с Краснодаром Валенсию и Вильярреал тоже дернут, в последнее время российские команды постоянно играют с испанскими. А кто еще их может выносить, все началось с ЧМ где Российская сборная в 1/8 обыграла Испанию. в четверть финал спокойно можно выходить.
Я бы не был настолько оптимистичен. Соперники очень серьёзные, но и Зенит и Краснодар вполне могут их пройти. Остаётся только болеть за них и пожелать им удачи.
DXTK
DXTK
   204 / 869
сегодня в 15:40
ЦСКА два раза нагнул Реал, так что Зенит с Краснодаром Валенсию и Вильярреал тоже дернут, в последнее время российские команды постоянно играют с испанскими. А кто еще их может выносить, все началось с ЧМ где Российская сборная в 1/8 обыграла Испанию.

в четверть финал спокойно можно выходить.
OLESOCC
OLESOCC ответил Аллах Гурбанов ManCity
   641 / 869
сегодня в 15:35
Сам ты пародия!.
valt134
valt134 ответил Аллах Гурбанов ManCity
   223 / 869
сегодня в 15:34
Ты,я вижу,завсегдатай аптек... А по поводу жеребьёвки... Есть такая МУДРАЯ Русская пословица:»Не рой другому яму- сам в неё попадёшь.» ты пророчил вылет российским клубам. Так вот тут , как говорится, «бабушка надвое сказала», а вот твоему «лучшему клЮбу» Европы пренепременный пипец. Ждать осталось недолго. Запасись боярой,хохол.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   157 / 869
сегодня в 15:33
Вильярреал в зоне вылета из примеры, откровенно повезло. Валенсия на 9 позиций выше. Как всегда. Но в ЛЕ не будет Лапочкиных, поэтому шансов больше, чем в игре со Спартаком 3 марта.
вхсо 111
вхсо 111 ответил вoлгoдoн
   36 / 869
сегодня в 15:22
Севилья-Краснодар откровенно не повезло
какая Севилья?)
Edoardo
Edoardo
   640 / 869
сегодня в 15:19
А с кем Спартак играет?Подскажите пожалуйста.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   149 / 869
сегодня в 15:19
Прощай, Зенит
вхсо 111
вхсо 111
   36 / 869
сегодня в 15:19
два испанских клуба нашим достались, ждём игр.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   108 / 869
сегодня в 15:18
Ренн и Славия лучший жребий, Зениту ктото из них попадёт,но они как всегда недооценят соперника и проиграют!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   32 / 869
сегодня в 15:18
Зенит-Вильярреал
опять испанцы,но проходимые
Заратустра
Заратустра
   164 / 869
сегодня в 15:18
Зеньке повезло
bsww
bsww
   471 / 869
сегодня в 15:18
Ура Зенит играет ответку в гостях
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   42 / 869
сегодня в 15:18
Промес покажет зениту, как Славию бить.
вхсо 111
вхсо 111
   36 / 869
сегодня в 15:17
арсенал зенит походу
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   79 / 869
сегодня в 15:17
И губошлёпыч к нам не поедет(
Соскучился по пятёрикам
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   42 / 869
сегодня в 15:16
Черышев нагрузит.
Заратустра
Заратустра
   164 / 869
сегодня в 15:16
Валенсия - Краснодар яркая афиша. Будет интересно.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   32 / 869
сегодня в 15:16
Севилья-Краснодар
откровенно не повезло
Жека10
Жека10
   212 / 869
сегодня в 15:16
Айнтрахт,ну что ж попробуем отомстить за Лацио
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   42 / 869
сегодня в 15:16
Интер порвёт немчуру.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   79 / 869
сегодня в 15:15
Ну все, осталось лишь на Арсенал надеяться(
Жека10
Жека10
   212 / 869
сегодня в 15:15
Интеру главное не попасть на Севилью иначе сразу тапки
bsww
bsww
   471 / 869
сегодня в 15:15
Это плохо, Бенфика тут фаворит
вхсо 111
вхсо 111
   36 / 869
сегодня в 15:13
пи....ц хохлам))
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