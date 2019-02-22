«Краснодар» и «Зенит» узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы

сегодня, 14:30

У «Соккер.ру» хорошее настроение перед жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы, ведь оба наших клуба преодолели предыдущую стадию. Счастливого жребия «Зениту» и «Краснодару»!

Перипетии 1/16 финала

Неделю назад возобновилась еврокубковая кампания, а между тем соискателей Кубка УЕФА уже стало в два раза меньше. К счастью, под сокращение не попали «Зенит» и «Краснодар», которые сумели преодолеть первый барьер плей-офф: клуб из Санкт-Петербурга одолел «Фенербахче», а «быки» благодаря голу на выезде прошли «Байер». Это главные события 1/16 финала для нас, но не едиными успехами клубов РПЛ жила Лига Европы.

Так, продолжает борьбу за трофей рекордсмен по количеству завоеванных Кубков УЕФА «Севилья», оставившая за бортом «Лацио» по итогам статусного противостояния. Идут дальше лондонские «Челси» и «Арсенал», причем «канонирам» пришлось брать реванш у БАТЭ после минимального поражения в Борисове. Кстати, возглавляет «Арсенал» самый титулованный тренер в истории турнира – Унаи Эмери, который трижды поднимал над головой Кубок УЕФА .

Без проблем прошли своих соперников итальянские «Интер» и «Наполи», забившие в 1/16 финала 10 голов на двоих. Испанцы потеряли «Бетис», уступивший «Ренну», зато дальше, помимо «Севильи», идут «Валенсия» и «Вильярреал». Немалую роль в выходе «летучих мышей» в следующий раунд сыграл Денис Черышев, за него будем болеть персонально. Закончил выступления в Лиге Европы донецкий «Шахтер», разгромленный напоследок «Айнтрахтом» со счетом 4:1, а вот киевское «Динамо» в следующем раунде увидим, но не в матчах против российских клубов.

Все результаты 1/16 финала

«Фенербахче» - «Зенит»* - 1:0; 1:3 (общий – 2:3)

«Краснодар» - «Байер» - 0:0; 1:1 (общий – 1:1**)

«Цюрих» - «Наполи» - 1:3; 0:2 (общий – 1:5)

«Лацио» - «Севилья» - 0:1; 0:2 (общий – 0:3)

«Селтик» - «Валенсия» - 0:2; 0:1 (общий – 0:3)

«Олимпиакос» - «Динамо» (Киев) – 2:2; 0:1 (общий – 2:3)

«Шахтер» - «Айнтрахт» - 2:2; 1:4 (общий – 3:6)

БАТЭ - «Арсенал» - 1:0; 0:3 (общий – 1:3)

«Мальме» - «Челси» - 1:2; 0:3 (общий – 1:5)

«Рапид» - «Интер» - 0:1; 0:4 (общий – 0:5)

«Галатасарай» - «Бенфика» - 1:2; 0:0 (общий – 1:2)

«Ренн» - «Бетис» - 3:3; 3:1 (общий – 6:4)

«Спортинг» - «Вильярреал» - 0:1; 1:1 (общий – 1:2)

«Виктория» - «Динамо» (Загреб) – 2:1; 0:3 (общий – 2:4)

«Брюгге» - «Зальцбург» – 2:1; 0:4 (общий – 2:5)

«Славия» - «Генк» - 0:0; 4:1 (общий – 4:1)

* победители пар выделены жирным шрифтом.

** «Краснодар» прошел дальше благодаря голу на выезде.

- Только три несеяных клуба (те, кто проводил ответные матчи на выезде) пробились в 1/8 финала: это «Краснодар», «Ренн» и «Славия». В 13 парах из 16 на высоте оказались хозяева ответных встреч.

- «Краснодар» - единственный победитель противостояния 1/16 финала, воспользовавшийся правилом выездного гола. В остальных 15 парах победы одной из команд были «чистыми».

- В 1/16 финала Лиги Европы обошлось без овертаймов и, соответственно, серий пенальти. Все противостояния уложились в стандартные 180 минут.

- В «раунде 16» сыграют представители 11 национальных ассоциаций: 3 клуба представляют Испанию, по два представителя у Англии, России и Италии, одиночные бойцы остались у Германии, Франции, Австрии, Хорватии, Чехии, Украины и Португалии.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы

Где и когда состоится? Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне в 13:00 по центральноевропейскому времени, то есть в 15:00 по московскому времени.

Как следить за жеребьевкой? Прямые трансляции проведут официальный сайт УЕФА и телеканал «Матч ТВ», но не забывайте о «Соккер.ру» - здесь можно не только следить за метанием шаров, но и обсуждать происходящее в прямом эфире.

Почему это интересно? Шикарный состав участников нынешнего розыгрыша Лиги Европы обещает пары уровня Лиги чемпионов, не исключено, что кто-то из грандов схлестнется уже в 1/8 финала. Кроме того, оба российских представителя остались «в живых» после непростых испытаний на предыдущей стадии и продолжают борьбу за трофей.

Как будет проходить жеребьевка? Это слепая жеребьевка, нет сеяных команд, каждый может сыграть с каждым, в том числе представители одной национальной ассоциации, так что вполне можем увидеть встречу «Зенит» - «Краснодар» под эгидой УЕФА . Есть только одно исключение: наши команды не сыграют с киевским «Динамо», УЕФА продолжает разводить российские и украинские клубы в своих турнирах.

Когда ближайшие матчи? Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 марта, ответные – 14 числа первого весеннего месяца. Время начала стандартное, команды, выпавшие на жеребьевке первыми, начнут дуэли дома.

Участники жеребьевки: «Наполи», «Севилья», «Валенсия», «Краснодар», «Динамо» (Киев), «Айнтрахт», «Арсенал», «Челси», «Зенит», «Интер», «Бенфика», «Ренн», «Вильярреал», «Динамо» (Загреб), «Зальцбург», «Славия».

Главные интриги

Повезет ли нашим клубам, и что считать везением? Пожалуй, на этом этапе стоит еще поболеть за проходимых соперников, а не за яркие афиши. Со «Славией» и загребским «Динамо» больше шансов на успех, чем с «Наполи» или «Арсеналом». Хотя, вы можете придерживаться иного мнения.

Встретятся ли клубы РПЛ ? Математические шансы меньше, чем год назад, когда в 1/8 финала играли три российских клуба, но чем черт не шутит? Напомню, еще никогда представители РПЛ не играли друг против друга в еврокубковых турнирах.

Как насчет матча с суперафишей? Любое противостояние внутри группировки, состоящей из «Челси», «Арсенала», «Наполи», «Интера» и «Севильи», получит приставку «супер». А ведь есть еще теневые фавориты, так что крутые пары в 1/8 Лиги Европы будут 100%.

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15.00 В Ньоне стартовала церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

15.10 Специальным гостем жеребьевки в этом году стал экс-вратарь «Севильи» Андрес Палоп. Он будет помогать вытаскивать шары из корзин.

15.12 Первым будет определен соперник для украинского «Динамо». Клуб из Киева автоматически определен в первую пару, чтобы было легче избежать его возможного столкновения в плей-офф с российскими командами.

15.13 Соперником «Динамо» Киев стал «Челси». Первый матч пройдет в Лондоне.

15.14 Вторая пара - «Айнтрахт» против «Интера».

15.16 Определены еще две пары. Узнали соперников «Бенфика» и «Наполи».

15.17 Получил соперника «Краснодар». Сыграют «быки» с «Валенсией». Первый матч будет в Испании.

15.18 «Арсенал» получает в соперники «Ренн», а «Зенит» оказывается в последней паре. Его соперник - «Вильярреал».