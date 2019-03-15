Корнаухов: «Думаю, что „Барселона“ пройдет МЮ, а „Сити“ выбьет „Тоттенхэм“»

Ветеран ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед»? Для команды Сульшера матчи против «Барселоны» пройдут по похожему сценарию, как и с ПСЖ , просто в итоге каталонцы не допустят таких ошибок, как парижане. У «Барселоны» есть огромный опыт, а пример ПСЖ для нее — самый наглядный.

«Тоттенхэм» будет что-то придумывать, рассчитывать на Кейна или Сона, но «Сити» — машина, поэтому фаворит в этой паре слишком явный. Не думаю, что «Тоттенхэм» в этой паре способен на чудо.