ГлавнаяНовости

Корнаухов: «Думаю, что „Барселона“ пройдет МЮ, а „Сити“ выбьет „Тоттенхэм“»

вчера, 15:30

Ветеран ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед»? Для команды Сульшера матчи против «Барселоны» пройдут по похожему сценарию, как и с ПСЖ, просто в итоге каталонцы не допустят таких ошибок, как парижане. У «Барселоны» есть огромный опыт, а пример ПСЖ для нее — самый наглядный.

«Тоттенхэм» будет что-то придумывать, рассчитывать на Кейна или Сона, но «Сити» — машина, поэтому фаворит в этой паре слишком явный. Не думаю, что «Тоттенхэм» в этой паре способен на чудо.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ЦСКА намерен выкупить контракт Дивеева
Сегодня, 16:51 Комментарии12
Парфенов: «Пауза нам поможет»
Сегодня, 16:22 Комментарии5
Ганчаренко: «Мы умеем создавать моменты и дожимать соперника»
Сегодня, 16:20 Комментарии13
Маклаков: «„Спартак“ будет практически всю игру давить и победит»
Сегодня, 14:26 Комментарии17
Ригони: «Победить в матче со „Спартаком“ нам особенно важно»
Сегодня, 14:19 Комментарии8
Ганчаренко: «Если команда хорошо играет, то нет смысла менять состав»
Сегодня, 14:14 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Димон Юханов
Димон Юханов
сегодня в 02:33
После ПСЖ говорить о шансах МЮ до матча не стоит . Если все будут здоровы ,дадим настоящий бой барсе
sparxx2
sparxx2
   813 / 1082
вчера в 20:43
Что за клоун этот Корнаухов ?
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   339 / 1082
вчера в 20:32
Ему в букмекерке надо работать :)
борька
борька
   301 / 1082
вчера в 17:23
Постоянных чудес не бывает! Все верно! Если букмеры не вмешаются!
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 1082
вчера в 16:56
Вспомните как Челси брал ЛЧ без тренера
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 1082
вчера в 16:55
у барсы огромный опыт вылета в 1/4
Ismadiyar
Ismadiyar
вчера в 16:42
Насчет МЮ согласен, им может помочь такое же везение как в игре с ПСЖ и не везение со стороны игры Барсы, при другом же раскладе Барса сделает хороший задел и выйдет в полуфинал!
ДАША Д
ДАША Д
   199 / 1082
вчера в 16:21
Самые напрашивающийся прогнозы.
Denkuz
Denkuz
   259 / 1082
вчера в 16:19
Игра покажет.
STVA 1
STVA 1
   112 / 1082
вчера в 16:09
Только игра рассудит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100