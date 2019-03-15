Силкин: «„Динамо“ нужно брать очки»

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин считает, что москвичам будет сложно обыграть «Оренбург».

«Динамо» в этом сезоне вообще не ждут легкие матчи. Сейчас просто нужно брать очки, чтобы спокойно завершить сезон. Команда старается это делать в меру своих возможностей, но хотелось бы, чтобы и фортуна повернулась к ним лицом. «Оренбург» — очень собранная команда, которая в начале сезона играла на пределе и многих удивила. Затем был спад, потеря очков, в результате чего начались разговоры о смене тренера. Теперь команде и наставнику нужно доказывать свою состоятельность, так что в игре с «Динамо» оренбуржцы будут крайне мотивированы.