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Силкин: «„Динамо“ нужно брать очки»

вчера, 10:17
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин считает, что москвичам будет сложно обыграть «Оренбург».

«Динамо» в этом сезоне вообще не ждут легкие матчи. Сейчас просто нужно брать очки, чтобы спокойно завершить сезон. Команда старается это делать в меру своих возможностей, но хотелось бы, чтобы и фортуна повернулась к ним лицом. «Оренбург» — очень собранная команда, которая в начале сезона играла на пределе и многих удивила. Затем был спад, потеря очков, в результате чего начались разговоры о смене тренера. Теперь команде и наставнику нужно доказывать свою состоятельность, так что в игре с «Динамо» оренбуржцы будут крайне мотивированы.

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Все комментарии
time out
time out
   90 / 1082
вчера в 15:26
Как стемнеет будут брать)))
112910415
112910415
   110 / 1082
вчера в 14:23
справедливо замечено
Mangur
Mangur
   372 / 1082
вчера в 14:13
Просто удачи Динамо
SHMEL
SHMEL
   76 / 1082
вчера в 12:50
Их нужно было брать в матче с хрюнделями,но Динамо показало,что вряд ли способно конкурировать с более менее сильными оппонентами.На мой взгляд вся загвоздка не в игроках,а в тренере.
ДАША Д
ДАША Д
   199 / 1082
вчера в 12:17
Много забито точно не будет.
EAGuar As
EAGuar As
   81 / 1082
вчера в 12:10
Посмотрим .
Sem25
Sem25 ответил МапС
   1082 / 1082
вчера в 10:49
Думаю, что бананамама будет иметь продолжение.
Думаю, что в футболе ты разбираешься очень плохо. Спартак вообще ничего не показал в матче с Динамо. Это просто удивительно, что бюджет спартаковский больше в разы, от нас уходят в Спартак лучшие, но по игре этого не было видно совсем.
МапС
МапС
   143 / 1082
вчера в 10:30
Думаю, что бананамама будет иметь продолжение.
anfield1984
anfield1984
   142 / 1082
вчера в 10:29
«Затем был спад, потеря очков, в результате чего начались разговоры о смене тренера.»

Спровоцированы разговоры о смене тренера господином Трабукки, который мастер распила, дележа и гуру в различных схемах вывода денежных средств из клуба в оффшоры. Имеется инсайд, по итогам нынешнего сезона Оренбург отправится в ФНЛ.
anfield1984
anfield1984
   142 / 1082
вчера в 10:23
Изнасилкин Божовича выдавил из Динамо, на его багаже прокатился, а в следующем сезоне ургобил команду. Ему бы молчать лучше, дабы не вспоминали это тренерское недоразумение.
pavkur
pavkur
   42 / 1082
вчера в 10:21
Оренбургу только победы, а Динамо на спартаке устало.
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