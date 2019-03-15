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Жиго: «Я еще не играл в тот футбол, который сейчас ставит нам Кононов»

вчера, 13:28

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о работе под руководством Олега Кононова.

Все тренеры разные. Кто-то делает акцент на защиту, кто-то – на атаку. Самое важное здесь – итоговый результат. Если ты играешь хорошо, но не выигрываешь, то болельщики это не оценят. Конечно, лучше, когда команда играет в хороший, атакующий футбол.

Что касается меня, я пока не знаю, ближе ли он мне, потому еще не играл в тот футбол, который сейчас ставит нам Олег Кононов. Со стороны это выглядит интересно и мне очень хочется поскорее вернуться на поле. Наша команда играет в высокий прессинг, мне это нравится.

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Все комментарии
viv
viv
   69 / 1082
вчера в 17:03
Кононову пора паковать чемоданы.....
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   618 / 1082
вчера в 16:59
Как по мне сейчас "спартаковский" футбол больше других показывает Краснодар, да они ничего не выигрывают пока в плане трофеев, но на их комбинации, "стеночки", забегания и т.п. приятно смотреть. В отличии от Зенита и Спартака, которые играют прямолинейно: либо навесы на высоких нападающих (Дзюба, Азмун, Зе Луиш), либо пытаются за счёт индивидуальной техники (Дриусси, Адриано, Ханни и др.) доставить мяч в штрафную и забить.
ziborock
ziborock ответил Balanenok
   64 / 1082
вчера в 16:41
Кононов просто натурал и пока не проникся.
Что за команда такая Динамо (Барнаул)?!)))
Shagrath82
Shagrath82 ответил 1 команда
   858 / 1082
вчера в 15:17
Не геем единым (единым ли?) позорен спартак.
в Спартаке не было геев. и прочих извращенцев. Чего не скажешь о Зените!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   86 / 1082
вчера в 15:15
ЖигО. - Я не играл в футбол, потому я в спартаке.
1 команда
1 команда
   124 / 1082
вчера в 15:10
Не геем единым (единым ли?) позорен спартак.
makkie
makkie
   37 / 1082
вчера в 14:56
Футбол Кононова понятен, но нужно время чтобы довести его до автоматизма - прессинг работает лишь отрезками, не очень много обострений в атаке.
Жиго должен добавить надёжности в защите, ждем-с!
Balanenok
Balanenok
   103 / 1082
вчера в 14:51
Кононов просто натурал и пока не проникся.
ДСА
ДСА
   255 / 1082
вчера в 14:34
Лишь бы сил хватало на высокий прессинг.
Байкал-38.
Байкал-38.
   54 / 1082
вчера в 14:24
После травмы надо хорошо подлизнут тренера, что бы попасть в состав.
Жига старается. Только зачем париться через СМИ? Сходил бы в баньку там Дениска всёб уладил.
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