Жиго: «Я еще не играл в тот футбол, который сейчас ставит нам Кононов»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о работе под руководством Олега Кононова.

Все тренеры разные. Кто-то делает акцент на защиту, кто-то – на атаку. Самое важное здесь – итоговый результат. Если ты играешь хорошо, но не выигрываешь, то болельщики это не оценят. Конечно, лучше, когда команда играет в хороший, атакующий футбол.

Что касается меня, я пока не знаю, ближе ли он мне, потому еще не играл в тот футбол, который сейчас ставит нам Олег Кононов. Со стороны это выглядит интересно и мне очень хочется поскорее вернуться на поле. Наша команда играет в высокий прессинг, мне это нравится.