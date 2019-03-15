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Червиченко: «Аленичев не виноват, что ему дали футболистов такого уровня»

вчера, 10:22

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Енисей» вылетит из РПЛ по итогам сезона.

Не думаю, что Красноярск — это предел мечтаний для любого тренера. Даже в случае отставки Аленичев, наверное, не будет посыпать голову пеплом. Уверен, что «Енисей» вылетит в этом сезоне, и никакая смена тренера им не поможет. Неправильно скидывать всю вину за результат на Аленичева. Он же не виноват, что ему дали футболистов такого уровня. У красноярцев объективно один из слабейших составов в РПЛ.

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Все комментарии
Dominators
Dominators ответил Байкал-38.
   136 / 1082
вчера в 20:10
Тренеру Ростова? А что тренер Ростова, вроде Карпин, добился в своей жизни? Позор в Спартаке, позор в Мальорке, а может Торпедо Армавир не опозорилось при Карпине? Ты скажи кто такой тренер Карпин я порадуюсь. А да он же сейчас в Ростове и когда там последний раз Ростов выигрывал? Елы палы 27 октября прошлого года, дома, да ещё у кого, у Анжи с разгромным счётом 1:0. Просто ради интереса , а Вы в футболе вообще разбираетесь? Не поймите за грубость, просто интересно стало.
Привет .Ну про позоры Карпина ты загнул .Я не буду брать его спартаковскую тренерскую карьеру , но про Мальорку и Торпедо Армавир зря сказал .Обе команды по составу были полное га ...А последняя победа Ростова состоялась над Краснодаром в конце февраля . Я не защищаю Карпина , но сравнивая его с Аленичевым ,это небо и земля .
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Октябрь 1917
   364 / 1082
вчера в 17:10
"Енисей" - недоразумение...
Недоразумение - Азия в РФПЛ) Все равно что клубы из ЮАР в АПЛ.
pomor45
pomor45 ответил Пулково-2
   171 / 1082
вчера в 16:49
Бывший владелец спартака заблуждается.
Может поэтому он и бывший?
pomor45
pomor45 ответил alex074
   171 / 1082
вчера в 16:47
Из 62а конфетку не слепишь.
Но грядку удобрить можно.
pomor45
pomor45 ответил Сп62
   171 / 1082
вчера в 16:43
Вытащить почти подряд две команды из ФНЛ. Много у нас таких тренеров?
Вытащить команду из верхней части ФНЛ в практически такую же нижнюю часть (переходную зону) РПЛ - заслуга не великая. Честь составляет удержаться в РПЛ достаточно длительное время. На мой взгляд для этого не надо упираться до последнего издыхания с лидерами, ради собственного тщеславия, а главное внимание сосредоточить на соседях по таблице. Пока получается так, что сиделец в зоне вылета вдруг проявляет такую прыть, что отбирает очки у лидера, а вслед за этим сливает очки прямым конкурентам за место в РПЛ. Также следует учитывать свои финансовые возможности и, если они позволяют уверенно себя чувствовать только в ФНЛ, то и не рыпаться, пока деньжат не накопишь. Иначе такие "енисеи" появляются в РПЛ только для того, чтобы бездарно потратить мало-мальски накопленное в ФНЛ.
alex074
alex074
   914 / 1082
вчера в 16:32
Из 62а конфетку не слепишь.
Гавроша
Гавроша
   77 / 1082
вчера в 16:01
Виноваты пупсики.
fussball01
fussball01
   839 / 1082
вчера в 15:44
Уровень Аленичева - Порто
Расул Манаев
Расул Манаев ответил Байкал-38.
   311 / 1082
вчера в 15:37
Считаю, что Карпин соответствует нынешнему клубу, а там будем посмотреть.
Пулково-2
Пулково-2
   287 / 1082
вчера в 15:04
Бывший владелец спартака заблуждается.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   331 / 1082
вчера в 14:54
"Енисей" - недоразумение...
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Сп62
   54 / 1082
вчера в 14:14
Вытащить почти подряд две команды из ФНЛ. Много у нас таких тренеров?
Таких тренеров у нас полным полно. Этот уровень ФНЛ.
Кстати по поводу второго вывода команды в РПЛ.
Аленичев принял Енисей в середине сезона, команда шла на первом месте (прямой выход) но "талантливый" тренер в итоге занял 3 место и пробивался через стыки.
Опять вопрос а была ли команда в тренерской карьере, кроме Арсенала, что бы Аленичев не опозорился?
Кипрский АЕК тебе в помощь!!!
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Сп62
   54 / 1082
вчера в 13:57
Ты скажи это тренеру Ростова. Слабо?
Тренеру Ростова? А что тренер Ростова, вроде Карпин, добился в своей жизни? Позор в Спартаке, позор в Мальорке, а может Торпедо Армавир не опозорилось при Карпине? Ты скажи кто такой тренер Карпин я порадуюсь. А да он же сейчас в Ростове и когда там последний раз Ростов выигрывал? Елы палы 27 октября прошлого года, дома, да ещё у кого, у Анжи с разгромным счётом 1:0.
Просто ради интереса , а Вы в футболе вообще разбираетесь? Не поймите за грубость, просто интересно стало.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Литейный 4
   258 / 1082
вчера в 13:37
Оттуда вываливается одно сплошное лузерство и непотребность. Гыгыгы
Лузерство и непотребность ваши вон за решёткой сидят ,на колени жалуются ! Вот где стыдобища-то !!!!!
Брулин
Брулин
   61 / 1082
вчера в 13:22
Меня удивляет, что несмотря на все скандалы и распри, Аленичев остаётся непотопляемым. Ощущение, что это багаж работы в Единой России.
Сп62
Сп62
   661 / 1082
вчера в 13:15
Вытащить почти подряд две команды из ФНЛ. Много у нас таких тренеров?
Санчо Панса
Санчо Панса
   113 / 1082
вчера в 13:12
И не говори, Андрей! В случае со Спартаком он тоже не был виноват, что пупсики взяли, да и проиграли АЕКу у себя дома) Позориться для мясных - обычное дело! Хорошо, что Аленичев не приписывал себя к российскому псевдочемпионству сезона 2016-2017)
Сп62
Сп62 ответил Михаил Славнов
   661 / 1082
вчера в 13:11
Ты скажи это тренеру Ростова. Слабо?
Petr Makovenko
Petr Makovenko ответил Mekrash
   826 / 1082
вчера в 12:49
Аленичев спартач, потому и обречен на неудачи.Таких тренеров лучше не подпускать к командам вообще.
Не правда!
Аленичев умница и талант! Таких в России раз -два и обчелся! Кипиани и Аршавин,Иванов из ЦСКА....
Только не умеет делать Чудеса!
Дайте ему условия как у Зидана ,ну хотя как у Ганчаренко и посмотреть будем!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ильдар Яруллин
Ильдар Яруллин
вчера в 12:48
Футболисты не виноваты, что Аленичев такого уровня. Стрелочка может и в другую сторону крутиться. А по факту там все хороши, вернее плохи
Petr Makovenko
Petr Makovenko
   826 / 1082
вчера в 12:43
Виноваты ВСЕ!
-Аленичев -не смог пробить в бюджете средства на Игроков. Знал на что шел!
-Руководство- нет денег ,сидите в ФНЛ и не рыпайтесь и не ищите Хотабыча , Тут и Моринья не поможет
- игроки не выдерживают или не хотят такие нагрузки. Не растут над собой.Что видно по данной игре. Вроде как проветриться вышли на поляну!
_ болельщики- раскройте глаза и уймите свои желания! Дайте мне ЗРЕЛИЩЕ за 500 рублей! Поддержите Команду хотя бы своим присутствием!
Жизнь она научит!. Потамушта она такая!!!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Михаил Славнов
   62 / 1082
вчера в 12:39
Не надоело народ смешить своими глупостями??!Лучше бы от Вас про вчерашнее фееричное выступление Зенита послушать
Литейный 4
Литейный 4 ответил Михаил Славнов
   1 / 1082
вчера в 12:14
Из спартака не вышел ни один стоящий тренер, эксперт или футболист. То пьяница, то уголовник, то вор. Стыдно за спартак.
Оттуда вываливается одно сплошное лузерство и непотребность. Гыгыгы
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   44 / 1082
вчера в 12:09
Из спартака не вышел ни один стоящий тренер, эксперт или футболист. То пьяница, то уголовник, то вор. Стыдно за спартак.
Mekrash
Mekrash
   162 / 1082
вчера в 12:06
Аленичев спартач, потому и обречен на неудачи.Таких тренеров лучше не подпускать к командам вообще.
GKN
GKN
   228 / 1082
вчера в 12:04
Без работы не останется
Ваня лучший
Ваня лучший
   34 / 1082
вчера в 11:58
А кто виноват в том, что Аленичев тренер такого уровня? Перед сезоном с его подачи в Енисей взяли полАмкара
ermak6848
ermak6848
   195 / 1082
вчера в 11:46
Ну блин началось.... Этот или эти
Турнир не закончился тренируйтесь - работайте над собой - выигрывайте всё будет ОК!
kust07
kust07
   223 / 1082
вчера в 11:44
Здесь червь прав
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Valeriy-48
   17 / 1082
вчера в 11:41
У Анжи, Крыльев, Уфы выиграть борьбу вполне можно.
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