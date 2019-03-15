Червиченко: «Аленичев не виноват, что ему дали футболистов такого уровня»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Енисей» вылетит из РПЛ по итогам сезона.

Не думаю, что Красноярск — это предел мечтаний для любого тренера. Даже в случае отставки Аленичев, наверное, не будет посыпать голову пеплом. Уверен, что «Енисей» вылетит в этом сезоне, и никакая смена тренера им не поможет. Неправильно скидывать всю вину за результат на Аленичева. Он же не виноват, что ему дали футболистов такого уровня. У красноярцев объективно один из слабейших составов в РПЛ .