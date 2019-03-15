Червиченко: «Аленичев не виноват, что ему дали футболистов такого уровня»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Енисей» вылетит из РПЛ по итогам сезона.
Не думаю, что Красноярск — это предел мечтаний для любого тренера. Даже в случае отставки Аленичев, наверное, не будет посыпать голову пеплом. Уверен, что «Енисей» вылетит в этом сезоне, и никакая смена тренера им не поможет. Неправильно скидывать всю вину за результат на Аленичева. Он же не виноват, что ему дали футболистов такого уровня. У красноярцев объективно один из слабейших составов в РПЛ.
Кстати по поводу второго вывода команды в РПЛ.
Аленичев принял Енисей в середине сезона, команда шла на первом месте (прямой выход) но "талантливый" тренер в итоге занял 3 место и пробивался через стыки.
Опять вопрос а была ли команда в тренерской карьере, кроме Арсенала, что бы Аленичев не опозорился?
Кипрский АЕК тебе в помощь!!!
Кстати по поводу второго вывода команды в РПЛ.
Аленичев принял Енисей в середине сезона, команда шла на первом месте (прямой выход) но "талантливый" тренер в итоге занял 3 место и пробивался через стыки.
Опять вопрос а была ли команда в тренерской карьере, кроме Арсенала, что бы Аленичев не опозорился?
Кипрский АЕК тебе в помощь!!!
Просто ради интереса , а Вы в футболе вообще разбираетесь? Не поймите за грубость, просто интересно стало.
Просто ради интереса , а Вы в футболе вообще разбираетесь? Не поймите за грубость, просто интересно стало.
Аленичев умница и талант! Таких в России раз -два и обчелся! Кипиани и Аршавин,Иванов из ЦСКА....
Только не умеет делать Чудеса!
Дайте ему условия как у Зидана ,ну хотя как у Ганчаренко и посмотреть будем!!!!!!!!!!!!!!!!!
Аленичев умница и талант! Таких в России раз -два и обчелся! Кипиани и Аршавин,Иванов из ЦСКА....
Только не умеет делать Чудеса!
Дайте ему условия как у Зидана ,ну хотя как у Ганчаренко и посмотреть будем!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Аленичев -не смог пробить в бюджете средства на Игроков. Знал на что шел!
-Руководство- нет денег ,сидите в ФНЛ и не рыпайтесь и не ищите Хотабыча , Тут и Моринья не поможет
- игроки не выдерживают или не хотят такие нагрузки. Не растут над собой.Что видно по данной игре. Вроде как проветриться вышли на поляну!
_ болельщики- раскройте глаза и уймите свои желания! Дайте мне ЗРЕЛИЩЕ за 500 рублей! Поддержите Команду хотя бы своим присутствием!
Жизнь она научит!. Потамушта она такая!!!
-Аленичев -не смог пробить в бюджете средства на Игроков. Знал на что шел!
-Руководство- нет денег ,сидите в ФНЛ и не рыпайтесь и не ищите Хотабыча , Тут и Моринья не поможет
- игроки не выдерживают или не хотят такие нагрузки. Не растут над собой.Что видно по данной игре. Вроде как проветриться вышли на поляну!
_ болельщики- раскройте глаза и уймите свои желания! Дайте мне ЗРЕЛИЩЕ за 500 рублей! Поддержите Команду хотя бы своим присутствием!
Жизнь она научит!. Потамушта она такая!!!
Турнир не закончился тренируйтесь - работайте над собой - выигрывайте всё будет ОК!
Турнир не закончился тренируйтесь - работайте над собой - выигрывайте всё будет ОК!