ГлавнаяНовости

Жиго: «Думаю, что „Спартак“ победит „Зенит“»

вчера, 12:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:00 Не начался

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго дал прогноз на матч против «Зенита».

Я знаю, что «Зенит» – принципиальный соперник для «Спартака» и болельщикам важно, чтобы мы победили в этой игре. Но мы готовимся к этой игре так же, как и к другим командам лиги. Но по правде, ребята в команде понимают, что предстоит большая игра и у всех будет запредельная мотивация. К тому же, результат очень важен с турнирной точки зрения.

Я думаю, что победит «Спартак». Но повторюсь, что футбол – непредсказуемая вещь. Тем более это дерби двух столиц.

Думаю, что гол забьет мой друг Джикия, точно положит один со штрафного. У него получился шикарный удар в игре с «Динамо». Я объясню: во время тренировки перед «Динамо» мы отрабатывали удары со штрафных. Все игроки били по воротам. И тренер заметил, что каждый удар Джики попадает в цель. И ему доверили штрафной в последнем матче, который он шикарно исполнил.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ЦСКА намерен выкупить контракт Дивеева
Сегодня, 16:51 Комментарии13
Парфенов: «Пауза нам поможет»
Сегодня, 16:22 Комментарии5
Ганчаренко: «Мы умеем создавать моменты и дожимать соперника»
Сегодня, 16:20 Комментарии13
Маклаков: «„Спартак“ будет практически всю игру давить и победит»
Сегодня, 14:26 Комментарии17
Ригони: «Победить в матче со „Спартаком“ нам особенно важно»
Сегодня, 14:19 Комментарии8
Ганчаренко: «Если команда хорошо играет, то нет смысла менять состав»
Сегодня, 14:14 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Kuprin
Kuprin
   229 / 1082
сегодня в 05:20
Чем он думает ?
амурец
амурец
   172 / 1082
сегодня в 01:44
Это вопрос
papic337
papic337 ответил Leningrad 84
   174 / 1082
сегодня в 00:10
По поводу Лунева - согласен (травма), а вот по поводу Дзюбы - не слышал и не читал. Наоборот, были сообщения, что ему Семак дал отдохнуть перед матчем с пупсиками. Если уверен, то сообщи источник...
В ленте новостей mail.ru было сообщение что участие Дзюбы, Лунёва и Барриоса в матче со Спартаком под вопросом. Если Дзюба здоров, то хорошо. Я не радуюсь чужим травмам и болезням. Потому что это свинство. У Спартака тоже есть потери. Практически полностью отсутствует нападение. Адриано травмирован, а Зе Луиш перебрал карточки.
papic337
papic337 ответил Palex
   174 / 1082
вчера в 23:54
Участие под вопросом.
Может быть.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил papic337
   150 / 1082
вчера в 23:47
Это не мечты. Было сообщение что в матче со Спартаком не примут участие Дзюба, Лунёв и ещё кто-то. Не помню кто.
Сообщение на Соккере (19.53), источник: Спорт-экспресс.

"Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв завтра пройдет медосмотр в Москве по поводу травмы ноги, которую он получил в матче Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:2), из-за чего не смог доиграть поединок до конца. Решение о его участии в воскресной игре со «Спартаком» будет принято после обследования.
В то же время нападающий Артем Дзюба должен выйти в основном составе на матч с «красно-белыми»."

Так что готовьтесь к встрече с Артемом. Давненько он вам не забивал!

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1107905/lunyov-andrey-dzyuba-artyom
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил papic337
   150 / 1082
вчера в 23:37
Это не мечты. Было сообщение что в матче со Спартаком не примут участие Дзюба, Лунёв и ещё кто-то. Не помню кто.
По поводу Лунева - согласен (травма), а вот по поводу Дзюбы - не слышал и не читал.
Наоборот, были сообщения, что ему Семак дал отдохнуть перед матчем с пупсиками. Если уверен, то сообщи источник...
saha100
saha100
   304 / 1082
вчера в 22:25
    Palex
    Palex ответил papic337
       153 / 1082
    вчера в 22:07
    Это не мечты. Было сообщение что в матче со Спартаком не примут участие Дзюба, Лунёв и ещё кто-то. Не помню кто.
    Участие под вопросом.
    papic337
    papic337 ответил Leningrad 84
       174 / 1082
    вчера в 20:39
    Мечтать не вредно. Будет вам и Дзюба, будет и Азмун!
    Это не мечты. Было сообщение что в матче со Спартаком не примут участие Дзюба, Лунёв и ещё кто-то. Не помню кто.
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил papic337
       150 / 1082
    вчера в 20:22
    Дзюбы в воскресенье не будет.
    Мечтать не вредно.
    Будет вам и Дзюба, будет и Азмун!
    свиноспартач
    свиноспартач
       868 / 1082
    вчера в 20:12
    перед игрой громко кричим о победах, а после прячемся, выходи молча и побеждай
    beefs
    beefs
       240 / 1082
    вчера в 20:02
    Поживем увидим
    свиноспартач
    свиноспартач
       868 / 1082
    вчера в 19:55
    думать не надо, играйте и побеждайте, а то привыкли только языком
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       380 / 1082
    вчера в 19:49
    Согласен с Жиго, Спартак победит
    За Ливерпуль
    За Ливерпуль
       373 / 1082
    вчера в 19:42
    Зенит классом выше чем свиные рыла .Так что москвичам ничего вообще не светит.
    Бутсы
    Бутсы ответил 1 команда
       121 / 1082
    вчера в 19:29
    Стыдно за пупсиков, до ужаса стыдно!
    Зато мы горды за газовый мешок, который угрохав 400 млн. проигрывает предпоследней команде Ла Лиги, вот уж позор так позор!
    Бутсы
    Бутсы
       121 / 1082
    вчера в 19:29
      1 команда
      1 команда
         124 / 1082
      вчера в 19:26
      Стыдно за пупсиков, до ужаса стыдно!
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond ответил Caniggia
         213 / 1082
      вчера в 18:35
      Шансов больше у Спартака. Зеня в четверг летал на игру в Испанию для унижения и позора и почти не отдохнёт. Так что чисто физически у Спартака должно быть больше сил.
        VV V
        VV V
           196 / 1082
        вчера в 18:32
          Mekrash
          Mekrash
             162 / 1082
          вчера в 18:18
          Стыдно за спартак с открытым геем.
          Aчиститель
          Aчиститель
             93 / 1082
          вчера в 18:07
          Жиго поможет спартаку, выйдет к матчу в розовом.
          вячеслав остапенко
          вячеслав остапенко
             276 / 1082
          вчера в 18:06
          З
          Бабка в кедах
          Бабка в кедах
             635 / 1082
          вчера в 18:04
          Спартаку не по зубам Зенит. Удачи питерским против мазутных.
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак
             75 / 1082
          вчера в 18:00
          Что бы бороться за медали ( любого достоинства), нужна только Победа. Посмотрим кто на, что кого натренировал.
          Юрниекс
          Юрниекс
             127 / 1082
          вчера в 17:21
          А будем посмотреть...Нам бы хорошо ничейку...да боюсь,крючкохвостым разорвут то место, которым глушаков голы забивает...
          оТБАКЛАНЕНЫЕ
          оТБАКЛАНЕНЫЕ
             105 / 1082
          вчера в 17:18
          Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев подвел итог поражению «Зенита» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала».

          — Я уже сказал, что когда вместо Халка покупают Заболотного — Паредеса--дриусси о чем говорить? Разве «Зенит» силен так, что он чемпион из чемпионов? Он может «Анжи» проиграть и другим соперникам. Поэтому ничего сверхъестественного не произошло, хотя «Вильярреал» — средняя команда. Важная вещь в том, что у испанцев идет чемпионат, и они находятся в хорошем состоянии, а у наших — «весенний футбол». И молодые тренеры ничего не могут с этим сделать, — сказал Ловчев
          viv
          viv
             69 / 1082
          вчера в 17:04
          Жиго:" Думаю 7партак победит ПАОК, Вильярреал, Рапид, Рейнджерс....
          Спагетти
          Спагетти ответил Balanenok
             293 / 1082
          вчера в 16:37
          Они не поедут из Питера, они с вашим Молло отдыхают;))
          papic337
          papic337 ответил Leningrad 84
             174 / 1082
          вчера в 16:34
          В воскресенье Дзюба ему все объяснит наглядно!
          Дзюбы в воскресенье не будет.
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100