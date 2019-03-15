Жиго: «Думаю, что „Спартак“ победит „Зенит“»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго дал прогноз на матч против «Зенита».
Я знаю, что «Зенит» – принципиальный соперник для «Спартака» и болельщикам важно, чтобы мы победили в этой игре. Но мы готовимся к этой игре так же, как и к другим командам лиги. Но по правде, ребята в команде понимают, что предстоит большая игра и у всех будет запредельная мотивация. К тому же, результат очень важен с турнирной точки зрения.
Я думаю, что победит «Спартак». Но повторюсь, что футбол – непредсказуемая вещь. Тем более это дерби двух столиц.
Думаю, что гол забьет мой друг Джикия, точно положит один со штрафного. У него получился шикарный удар в игре с «Динамо». Я объясню: во время тренировки перед «Динамо» мы отрабатывали удары со штрафных. Все игроки били по воротам. И тренер заметил, что каждый удар Джики попадает в цель. И ему доверили штрафной в последнем матче, который он шикарно исполнил.
"Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв завтра пройдет медосмотр в Москве по поводу травмы ноги, которую он получил в матче Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:2), из-за чего не смог доиграть поединок до конца. Решение о его участии в воскресной игре со «Спартаком» будет принято после обследования.
В то же время нападающий Артем Дзюба должен выйти в основном составе на матч с «красно-белыми»."
Так что готовьтесь к встрече с Артемом. Давненько он вам не забивал!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1107905/lunyov-andrey-dzyuba-artyom
"Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв завтра пройдет медосмотр в Москве по поводу травмы ноги, которую он получил в матче Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:2), из-за чего не смог доиграть поединок до конца. Решение о его участии в воскресной игре со «Спартаком» будет принято после обследования.
В то же время нападающий Артем Дзюба должен выйти в основном составе на матч с «красно-белыми»."
Так что готовьтесь к встрече с Артемом. Давненько он вам не забивал!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1107905/lunyov-andrey-dzyuba-artyom
Наоборот, были сообщения, что ему Семак дал отдохнуть перед матчем с пупсиками. Если уверен, то сообщи источник...
Наоборот, были сообщения, что ему Семак дал отдохнуть перед матчем с пупсиками. Если уверен, то сообщи источник...
Будет вам и Дзюба, будет и Азмун!
Будет вам и Дзюба, будет и Азмун!
А свиньям и летать никуда не пришлось: позор от них никуда не уходил - где свиньи, там и позор)) Стыдно за Спартак!
А свиньям и летать никуда не пришлось: позор от них никуда не уходил - где свиньи, там и позор)) Стыдно за Спартак!
— Я уже сказал, что когда вместо Халка покупают Заболотного — Паредеса--дриусси о чем говорить? Разве «Зенит» силен так, что он чемпион из чемпионов? Он может «Анжи» проиграть и другим соперникам. Поэтому ничего сверхъестественного не произошло, хотя «Вильярреал» — средняя команда. Важная вещь в том, что у испанцев идет чемпионат, и они находятся в хорошем состоянии, а у наших — «весенний футбол». И молодые тренеры ничего не могут с этим сделать, — сказал Ловчев
— Я уже сказал, что когда вместо Халка покупают Заболотного — Паредеса--дриусси о чем говорить? Разве «Зенит» силен так, что он чемпион из чемпионов? Он может «Анжи» проиграть и другим соперникам. Поэтому ничего сверхъестественного не произошло, хотя «Вильярреал» — средняя команда. Важная вещь в том, что у испанцев идет чемпионат, и они находятся в хорошем состоянии, а у наших — «весенний футбол». И молодые тренеры ничего не могут с этим сделать, — сказал Ловчев