Жиго: «Думаю, что „Спартак“ победит „Зенит“»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго дал прогноз на матч против «Зенита».

Я знаю, что «Зенит» – принципиальный соперник для «Спартака» и болельщикам важно, чтобы мы победили в этой игре. Но мы готовимся к этой игре так же, как и к другим командам лиги. Но по правде, ребята в команде понимают, что предстоит большая игра и у всех будет запредельная мотивация. К тому же, результат очень важен с турнирной точки зрения.

Я думаю, что победит «Спартак». Но повторюсь, что футбол – непредсказуемая вещь. Тем более это дерби двух столиц.

Думаю, что гол забьет мой друг Джикия, точно положит один со штрафного. У него получился шикарный удар в игре с «Динамо». Я объясню: во время тренировки перед «Динамо» мы отрабатывали удары со штрафных. Все игроки били по воротам. И тренер заметил, что каждый удар Джики попадает в цель. И ему доверили штрафной в последнем матче, который он шикарно исполнил.