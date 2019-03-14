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«Краснодар» - «Валенсия»: Черышев сыграет с первых минут

вчера, 19:41
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» - «Валенсия».

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Фьолусон, Спайич, Петров, Перейра, Ольссон, Газинский, Классон, Вандерсон, Ари.

«Валенсия»: Нето, Гайя, Диахаби, Паулиста, Васс, Черышев, Кондогбиа, Коклен, Солер, Санти Мина, Собрино.

Напомним, что в Испании «быки» уступили (1:2).

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   155 / 1074
вчера в 21:12
Денис, жаль. Ты сегодня вылетишь))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   32 / 1074
вчера в 20:57
«Краснодар»: Сафонов, Фьоулусон, Спайич, Рамирес, Вандерсон, Газинский, Ари, Ульссон, Классон, Перейра, С. Петров.

Запасные: Синицын, Таранов, Уткин, Голубев, Сергеев, Стоцкий, Сулейманов.

«Валенсия»: Нето, Габриэл, Кондогбиа, Солер, Черышев, Дьяхаби, Гайя, Коклен, Васс, Санти Мина, Собрино.

Запасные: Доменек, Гонсалу Гедеш, Гамейро, Лато, Родриго, Торрес, Пиччини.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   226 / 1074
вчера в 20:35
Краснодар победит!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   27 / 1074
вчера в 20:34
Проходу Краснодару!
blitz
blitz
   180 / 1074
вчера в 20:22
Успеха Краснодару.
ДАША Д
ДАША Д
   204 / 1074
вчера в 20:19
Ждём Краснодар в четвертьфинале.
Illuha
Illuha
   227 / 1074
вчера в 20:10
Краснодару только победы!
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 1074
вчера в 20:10
Будет трудно, но шанс есть всегда!!!
Успеха быкам в данном , конкретном матче.
Пройти летучих грызунов вполне по силам!!!
koke90
koke90
   771 / 1074
вчера в 20:09
удачи валенсии
РОСТОВ СИЛА
РОСТОВ СИЛА
   614 / 1074
вчера в 20:03
Жду победы и прохода дальше по сетке. Успеха соседи.
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 19:59
Удачи быкам!
Брулин
Брулин
   68 / 1074
вчера в 19:55
Краснодар надеюсь пройдет Валенсию, все таки игра дома при полном стадионе...
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   851 / 1074
вчера в 19:52
Удачи быкам. Должны выносить.
Bayern Best
Bayern Best
   140 / 1074
вчера в 19:50
Удачи Краснодару!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   6 / 1074
вчера в 19:48
Вперед быки!
Abverin
Abverin
   93 / 1074
вчера в 19:48
Пусть Краснодар разочарует свиней и выиграет хотя бы 1-0.
GKN
GKN
   237 / 1074
вчера в 19:46
Быки, вы сможете!
Аксинья
Аксинья
   71 / 1074
вчера в 19:46
Ну что быки давайте жгите!!! Вы последняя надежда российского футбола!!! Состав у вас самый боевой так что можете пободаться!!! Удачи и дальнейшего прохождения по турниру краснодарцы!!!
Colchoneros
Colchoneros
   48 / 1074
вчера в 19:45
Удачи летучим Мышам!
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   270 / 1074
вчера в 19:44
Удачи Краснодару и Вильяреалу
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