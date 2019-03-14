«Краснодар» - «Валенсия»: Черышев сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» - «Валенсия».
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Фьолусон, Спайич, Петров, Перейра, Ольссон, Газинский, Классон, Вандерсон, Ари.
«Валенсия»: Нето, Гайя, Диахаби, Паулиста, Васс, Черышев, Кондогбиа, Коклен, Солер, Санти Мина, Собрино.
Напомним, что в Испании «быки» уступили (1:2).
Запасные: Синицын, Таранов, Уткин, Голубев, Сергеев, Стоцкий, Сулейманов.
«Валенсия»: Нето, Габриэл, Кондогбиа, Солер, Черышев, Дьяхаби, Гайя, Коклен, Васс, Санти Мина, Собрино.
Запасные: Доменек, Гонсалу Гедеш, Гамейро, Лато, Родриго, Торрес, Пиччини.
Запасные: Синицын, Таранов, Уткин, Голубев, Сергеев, Стоцкий, Сулейманов.
«Валенсия»: Нето, Габриэл, Кондогбиа, Солер, Черышев, Дьяхаби, Гайя, Коклен, Васс, Санти Мина, Собрино.
Запасные: Доменек, Гонсалу Гедеш, Гамейро, Лато, Родриго, Торрес, Пиччини.
Успеха быкам в данном , конкретном матче.
Пройти летучих грызунов вполне по силам!!!
Успеха быкам в данном , конкретном матче.
Пройти летучих грызунов вполне по силам!!!