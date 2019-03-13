«Барселона» - «Лион»: Усман Дембеле остался в запасе хозяев

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Лиона» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур Рамос, Лионель Месси, Суарес, Коутиньо.
«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Денайе, Марсело, Маркал, Менди, Тусар, Н'Домбеле, Фекир, Дембеле Мусса, Депай.
Первый матч между этими командами завершился вничью 0:0.
Он не забивал много и не отдавал много голевых передач, физически слаб, скорости особо нет, и его ставят на позицию неймара. Это бред. Он не может играть атакующим вингером, он не салах, не мане, не Деле Алле. Он неплох на позиции Азара но он далеко не азар.
Летом он уйдёт из Барсы. А жаль. И в Ливер думаю болельщики не примут его обратно
Он не забивал много и не отдавал много голевых передач, физически слаб, скорости особо нет, и его ставят на позицию неймара. Это бред. Он не может играть атакующим вингером, он не салах, не мане, не Деле Алле. Он неплох на позиции Азара но он далеко не азар.
Летом он уйдёт из Барсы. А жаль. И в Ливер думаю болельщики не примут его обратно
Лион команда загадка, может проигрывать Шахтёру и с трудом отыграться, и выиграть на Этихаде. Барса может проиграть дома только сама себе.
Лион команда загадка, может проигрывать Шахтёру и с трудом отыграться, и выиграть на Этихаде. Барса может проиграть дома только сама себе.
Вальверде с огнём играет.9
Вальверде с огнём играет.9
Желательно побеждать разгромно
Игрокам атаки пора проснуться , особенно это касается Коута
Желательно побеждать разгромно
Игрокам атаки пора проснуться , особенно это касается Коута