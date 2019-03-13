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«Барселона» - «Лион»: Усман Дембеле остался в запасе хозяев

вчера, 22:07
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Лиона» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур Рамос, Лионель Месси, Суарес, Коутиньо.

«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Денайе, Марсело, Маркал, Менди, Тусар, Н'Домбеле, Фекир, Дембеле Мусса, Депай.

Первый матч между этими командами завершился вничью 0:0.

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Все комментарии
3ton
3ton
   221 / 1090
вчера в 22:51
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил ALBA BARCELONA 21
       7 / 1090
    вчера в 22:38
    Суарес сегодня забьет
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил заDOOMчивый
       7 / 1090
    вчера в 22:32
    так говорят в чемпионате " проиграть самому себе" ,в кубках проигрывают более сильному сопернику,который сыграет в следующей стадии
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST ответил заDOOMчивый
       118 / 1090
    вчера в 22:32
    чего то потух он в каталонии(((( может перегорел.
    Давай по честнаку! Коутиньо ведь и так не был супер игроком.
    Он не забивал много и не отдавал много голевых передач, физически слаб, скорости особо нет, и его ставят на позицию неймара. Это бред. Он не может играть атакующим вингером, он не салах, не мане, не Деле Алле. Он неплох на позиции Азара но он далеко не азар.
    Летом он уйдёт из Барсы. А жаль. И в Ливер думаю болельщики не примут его обратно
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 1090
    вчера в 22:30
    У Леона свой Дзюба есть ,значит что-нибудь да отлетит в ворота тер Штегена
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил BARCELONA-BEST
       231 / 1090
    вчера в 22:25
    Да твою же мать! Коутиньо сейчас даёт худшую игру за карьеру. Вальверде с огнём играет.9
    чего то потух он в каталонии(((( может перегорел.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       231 / 1090
    вчера в 22:24
    тер Штегена считаю лучшим голкипером мира, играет может не так зрелищно,но очень стабилен,да и забить ему сложно, с уходом Вальдеса,очень сильно прогрессирует,даже не ожидал.
    Лион команда загадка, может проигрывать Шахтёру и с трудом отыграться, и выиграть на Этихаде. Барса может проиграть дома только сама себе.
    obana777
    obana777
       292 / 1090
    вчера в 22:23
    Дембеле в засаде.
    Serg3.12
    Serg3.12
       11 / 1090
    вчера в 22:21
    Победы Лиону!)
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       118 / 1090
    вчера в 22:21
    Да твою же мать! Коутиньо сейчас даёт худшую игру за карьеру.
    Вальверде с огнём играет.9
    Брулин
    Брулин
       73 / 1090
    вчера в 22:19
    Надеюсь не будет недооценки соперника и Барса выйдет заряженная и будет прессинговать с первых минут матча. Удачи Барсе.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       158 / 1090
    вчера в 22:18
    Не хватает быстрого Малкома.С Суаресем легко справляется любой защитник,нет скорости катастрофически.
    FILL3286
    FILL3286
       33 / 1090
    вчера в 22:17
    Удачи Лиону!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
       137 / 1090
    вчера в 22:09
    Удачи сегодня)
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
       96 / 1090
    вчера в 22:09
    Давай Барса, не валяй дурака и спокойно проходи дальше.
    Желательно побеждать разгромно
    Игрокам атаки пора проснуться , особенно это касается Коута
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