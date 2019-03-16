Хохлов: «Для нас каждая игра важная и принципиальная»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал выездной матч 20-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Для нас каждая игра важная и принципиальная, не только с «Оренбургом». Никаких проблем в том, чтобы сыграть в полдень по Москве нет — мы тренируемся в это время. Так как поле здесь искусственное, мы тоже потренировались на таком в Новогорске.