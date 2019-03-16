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Хохлов: «Для нас каждая игра важная и принципиальная»

вчера, 10:56
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал выездной матч 20-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Для нас каждая игра важная и принципиальная, не только с «Оренбургом». Никаких проблем в том, чтобы сыграть в полдень по Москве нет — мы тренируемся в это время. Так как поле здесь искусственное, мы тоже потренировались на таком в Новогорске.

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   40 / 1092
вчера в 14:19
Странное высказывание, а разве у других может быть по другому?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Bjuik
   31 / 1092
вчера в 11:07
Но удачи Оренбургу!
Оренбург - правильная команда.....
4 очка отобраны у Краснодара...
3 очка у Локомотива...
...и это они ещё дома со Спартаком не играли...)))
Bjuik
Bjuik
   52 / 1092
вчера в 11:00
Но удачи Оренбургу!
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