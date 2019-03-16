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Геркус: «Думаю, „Спартак“ победит „Зенит“ с минимальным счётом»

вчера, 03:56
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:00 Не начался

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус сделал прогноз на матча 20-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит».

«Зенит» берёг людей и силы в матче Лиги Европы. Поможет ли ему это? Дзюба будет сверхмотивирован против своей бывшей команды, но в последних играх ему непросто. Возможно, сказываются последствия длинного сезона. Азмун – замечательное приобретение и пока проявляет себя блестяще, но даже он не может забивать каждую игру. Кроме этого, из-за травмы был заменён Лунёв – ещё один аргумент против победы «Зенита». 

В пользу «Спартака» играет своё поле, лишние дни отдыха и амбиции вернуться в гонку. 

Вероятней, как мне кажется, минимальная победа москвичей – 1:0.

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Все комментарии
Egorium
Egorium
   141 / 1092
вчера в 13:17
Время покажет слабость пупсни.
112910415
112910415
   84 / 1092
вчера в 12:38
ну, можно и с минимальным
1-й парень
1-й парень
   68 / 1092
вчера в 12:07
Свиньям не удастся удержать ничейку.
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
   560 / 1092
вчера в 10:53
Здесь как ни крути,наши парни реабилитируются и оторвутся по полной! 0-5
Морозовский
Морозовский
   6 / 1092
вчера в 10:24
    grazie100
    grazie100 ответил Caniggia
       320 / 1092
    вчера в 10:23
    Как откровенно сливал Спартак вторым составом , мы видели картонные глорики.
    grazie100
    grazie100 ответил Василий 50
       320 / 1092
    вчера в 10:21
    Матч с Динамо показал уже уровень Спартака .
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
       755 / 1092
    вчера в 10:14
    Игра на три результата, но нас может устроить и ничейки.
    SHMEL
    SHMEL
       118 / 1092
    вчера в 09:52
    А я ставлю на 1:1.
    kotmyshka
    kotmyshka
       247 / 1092
    вчера в 09:48
    игра на 3 результата
    Василий 50
    Василий 50
       313 / 1092
    вчера в 09:18
    "Зенит" заплатит за то, что в Испании не выложился на 100% - он проиграет крупно.
    ABir
    ABir
       365 / 1092
    вчера в 08:43
    Мой прогноз тоже на победу Спартака!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       31 / 1092
    вчера в 08:21
    Единственный минус Спартака - что против него будет играть Зенит...))))
    Морозовский
    Морозовский
       6 / 1092
    вчера в 08:05
      Leningrad 84
      Leningrad 84
         138 / 1092
      вчера в 07:49
      Так он думает (заголовок) или ему кажется (текст)?
      ДАША Д
      ДАША Д
         199 / 1092
      вчера в 07:22
      Для интриги было бы хорошо.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         48 / 1092
      вчера в 07:04
      При таких плюсах - и всего лишь минимальная? Невысоко он народных ценит.
      Но главный аргумент в них- Москалёв. При нем народные не проигрывают...
      hata
      hata
      вчера в 06:25
      В прошлый раз Акелла промахнулся.
      Если и на этот раз у Азмуна прицел собъётся, воможно будет 0 : 0
      Caniggia
      Caniggia
         36 / 1092
      вчера в 06:24
      По всем законам и по справедливости, Зенит должен быть наказан за позорный и безвольный слив ЛЕ, ради РПЛ! Спартак должен выиграть.
      cska plus
      cska plus
         16 / 1092
      вчера в 04:27
      Самое важное из всего этого, что геркус думает.
      mangoх12
      mangoх12
         30 / 1092
      вчера в 04:23
      Геркус явно метит залезть в штаб Федунка
      Питерский Пивасик
      Питерский Пивасик
         419 / 1092
      вчера в 04:07
      Геркус красава,как и чердак,значит мы точно сделаем шашлычёк в воскресенье!гы
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