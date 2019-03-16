Геркус: «Думаю, „Спартак“ победит „Зенит“ с минимальным счётом»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус сделал прогноз на матча 20-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит».

«Зенит» берёг людей и силы в матче Лиги Европы. Поможет ли ему это? Дзюба будет сверхмотивирован против своей бывшей команды, но в последних играх ему непросто. Возможно, сказываются последствия длинного сезона. Азмун – замечательное приобретение и пока проявляет себя блестяще, но даже он не может забивать каждую игру. Кроме этого, из-за травмы был заменён Лунёв – ещё один аргумент против победы «Зенита».

В пользу «Спартака» играет своё поле, лишние дни отдыха и амбиции вернуться в гонку.

Вероятней, как мне кажется, минимальная победа москвичей – 1:0.