Каррера: «Может, „Зенит“ бросил играть при 0:2, сохраняя силы на „Спартак“»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего матча московской команды с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ. В четверг петербургский клуб уступил в гостях «Вильярреалу» (1:2) и покинул Лигу Европы.
«Спартак» может навязать борьбу «Зениту». Ему будет на руку, что «Зенит» играл в Лиге Европы. Есть хорошие шансы возобновить борьбу за чемпионство. И это так не только для «Спартака», но и для всех команд, идущих за «Зенитом».
Их матч с «Вильярреалом» я не смотрел. Но, может быть, «Зенит» бросил играть после счёта 0:2, понимая, что они уже вылетают, сохраняли силы?
супонь рассупонилась....ох, как долго, боюсь не вывезет...
супонь рассупонилась....ох, как долго, боюсь не вывезет...
У нас понимаешь не уфа, и раз стадион заполнен и билеты дорогие, то скорее всего мы зарабатываем больше, чем вся остальная ПЛ вместе взятые.
У нас понимаешь не уфа, и раз стадион заполнен и билеты дорогие, то скорее всего мы зарабатываем больше, чем вся остальная ПЛ вместе взятые.
что вливается в проект давно пора играть как ведущие еуропейские
клубы,а вы тут влетаете 18й команде ла лиги вот ваш уровень.
что вливается в проект давно пора играть как ведущие еуропейские
клубы,а вы тут влетаете 18й команде ла лиги вот ваш уровень.
Да и навряд ли кто то в Зените думал о следующем сопернике...Нет ну человека два знали наверно с кем играть в воскресенье...Ну может три....самых наблюдательных..))...
Массимо как то прям слишком много значения придает роли своего бывшего клуба в зенитовской поступи по таблице..)))
Я не думаю что мысли о Спартаке делают какую то команду сильней или слабей.. ))
Зенит просто постарается и дальше набирать очки ....А с кем.. где...Ему по большому счету - все равно...
Просто пора бы это начинать делать уже чуть уверенней чем раньше...
Удачи Зениту !!!!
Да и навряд ли кто то в Зените думал о следующем сопернике...Нет ну человека два знали наверно с кем играть в воскресенье...Ну может три....самых наблюдательных..))...
Массимо как то прям слишком много значения придает роли своего бывшего клуба в зенитовской поступи по таблице..)))
Я не думаю что мысли о Спартаке делают какую то команду сильней или слабей.. ))
Зенит просто постарается и дальше набирать очки ....А с кем.. где...Ему по большому счету - все равно...
Просто пора бы это начинать делать уже чуть уверенней чем раньше...
Удачи Зениту !!!!
А ВОТ КТО ВЫ БЕЗ ГАЗА ВАМ ДАЖЕ ЧЕРНОМОРЕЦ НОВОРОССИЙСКИЙ СКАЖЕТ
А ВОТ КТО ВЫ БЕЗ ГАЗА ВАМ ДАЖЕ ЧЕРНОМОРЕЦ НОВОРОССИЙСКИЙ СКАЖЕТ
По чуяли не ладное, и на всякий случай проверили, когда следующей юбилей у Симоняна.
По чуяли не ладное, и на всякий случай проверили, когда следующей юбилей у Симоняна.