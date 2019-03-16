Каррера: «Может, „Зенит“ бросил играть при 0:2, сохраняя силы на „Спартак“»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего матча московской команды с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ . В четверг петербургский клуб уступил в гостях «Вильярреалу» (1:2) и покинул Лигу Европы.

«Спартак» может навязать борьбу «Зениту». Ему будет на руку, что «Зенит» играл в Лиге Европы. Есть хорошие шансы возобновить борьбу за чемпионство. И это так не только для «Спартака», но и для всех команд, идущих за «Зенитом».

Их матч с «Вильярреалом» я не смотрел. Но, может быть, «Зенит» бросил играть после счёта 0:2, понимая, что они уже вылетают, сохраняли силы?