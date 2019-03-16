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Каррера: «Может, „Зенит“ бросил играть при 0:2, сохраняя силы на „Спартак“»

вчера, 01:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:00 Не начался

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего матча московской команды с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ. В четверг петербургский клуб уступил в гостях «Вильярреалу» (1:2) и покинул Лигу Европы.

«Спартак» может навязать борьбу «Зениту». Ему будет на руку, что «Зенит» играл в Лиге Европы. Есть хорошие шансы возобновить борьбу за чемпионство. И это так не только для «Спартака», но и для всех команд, идущих за «Зенитом». 

Их матч с «Вильярреалом» я не смотрел. Но, может быть, «Зенит» бросил играть после счёта 0:2, понимая, что они уже вылетают, сохраняли силы?

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VIC2
VIC2 ответил Jeck Denielse
сегодня в 11:02
Как можно сохранять силы не пытаясь их потратить??...)))) Да и навряд ли кто то в Зените думал о следующем сопернике...Нет ну человека два знали наверно с кем играть в воскресенье...Ну может три....самых наблюдательных..))... Массимо как то прям слишком много значения придает роли своего бывшего клуба в зенитовской поступи по таблице..))) Я не думаю что мысли о Спартаке делают какую то команду сильней или слабей.. )) Зенит просто постарается и дальше набирать очки ....А с кем.. где...Ему по большому счету - все равно... Просто пора бы это начинать делать уже чуть уверенней чем раньше... Удачи Зениту !!!!
что-то долго твой Зенит запрягает; уже и подпруга ослабла и
супонь рассупонилась....ох, как долго, боюсь не вывезет...
Гавроша
Гавроша ответил АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   75 / 1092
вчера в 23:40
вы бы помолчали при вливании такого народного достояния что вливается в проект давно пора играть как ведущие еуропейские клубы,а вы тут влетаете 18й команде ла лиги вот ваш уровень.
Ответь, сколько в Зенит вливают и сколько в спартак? По вливаниям Зенит от силы на 5 месте, остальное сам зарабатывает.

У нас понимаешь не уфа, и раз стадион заполнен и билеты дорогие, то скорее всего мы зарабатываем больше, чем вся остальная ПЛ вместе взятые.
kust07
kust07
   228 / 1092
вчера в 19:56
все возможно
grazie100
grazie100
   320 / 1092
вчера в 18:03
Семак у надо смотреть на матч на трибуне, сверху он быстрее сможет оценить игровые моменты.
grazie100
grazie100
   320 / 1092
вчера в 18:00
Спартак должен быть лишён всех надежд в игре!!!!!!!
grazie100
grazie100
   320 / 1092
вчера в 17:49
Всё сделал Федун,чтобы взд свой Спартак, пригласил даже Карреру, поставил ручного судью, надо было бы поставить матч в календаре через день, а не через два с Зенитом, после его игры на выезде. Думаю, что и с Кокориным продлили по просьбе спартаковского филиала. Вот будет облом если всё это 🐷 ажиотаж не поможет и заклинания неистово го Рейнгольда и все эти акции. Это последняя надежда Спартака на призовые места в таблице.
Gunslinger
Gunslinger ответил mangoх12
   375 / 1092
вчера в 12:08
а разве на спартак нужны силы ? И дубль бы справился.. но есть Москалев
Поэтому двое будут защищать ворота (плюс вратарь), двое отгружать пятихатку народным, а остальные отвлекать судью, чтобы играть не мешал!!! :))
Gunslinger
Gunslinger ответил ЦСКА Самый титулованный
   375 / 1092
вчера в 12:05
Каррера:"Мы бросили играть после 0:7 с Ливерпулем, правда потом нам это не помогло".
10 баллов! :)))))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   14 / 1092
вчера в 11:13
Невоспитанный человек этот Массимо.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   755 / 1092
вчера в 10:35
Каррера:"Мы бросили играть после 0:7 с Ливерпулем, правда потом нам это не помогло".
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил Гавроша
   349 / 1092
вчера в 10:11
Главная проблема не юбилие, а что у спартака есть труба, по которой все время идет нефть, а значит у федуна есть деньги. Вот если бы отняли от него трубу, как магнит от галицкого - сразу бы стали никем. И без денег им бы никакие юбилеи не помогли.
вы бы помолчали при вливании такого народного достояния
что вливается в проект давно пора играть как ведущие еуропейские
клубы,а вы тут влетаете 18й команде ла лиги вот ваш уровень.
Bjuik
Bjuik
   52 / 1092
вчера в 09:59
Карера приехал уволить Кононова, вовремя.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   31 / 1092
вчера в 08:36
Как можно сохранять силы не пытаясь их потратить??...))))

Да и навряд ли кто то в Зените думал о следующем сопернике...Нет ну человека два знали наверно с кем играть в воскресенье...Ну может три....самых наблюдательных..))...
Массимо как то прям слишком много значения придает роли своего бывшего клуба в зенитовской поступи по таблице..)))
Я не думаю что мысли о Спартаке делают какую то команду сильней или слабей.. ))
Зенит просто постарается и дальше набирать очки ....А с кем.. где...Ему по большому счету - все равно...
Просто пора бы это начинать делать уже чуть уверенней чем раньше...

Удачи Зениту !!!!
Морозовский
Морозовский
   6 / 1092
вчера в 07:45
"Зенит" много лет назад бросил играть - оно ему не надо, т.к. живут давно при коммунизме!
hata
hata
вчера в 06:32
Азмуна закроют или сразу сломают. Слишком засветился в последних играх.
КЭТиК
КЭТиК
   180 / 1092
вчера в 06:19
Оригинальная версия, тогда скорее всего Зенит вообще не начинал играть.
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 1092
вчера в 04:57
Судя по составу на игру с испанцами, упираться особо никто не собирался. Все основные силы будут брошены на Спартак.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1092
вчера в 02:56
Пищевик пусть забудет про чемпионство - очень слабый клуб!
Заполярный
Заполярный ответил Гавроша
   112 / 1092
вчера в 02:54
Главная проблема не юбилие, а что у спартака есть труба, по которой все время идет нефть, а значит у федуна есть деньги. Вот если бы отняли от него трубу, как магнит от галицкого - сразу бы стали никем. И без денег им бы никакие юбилеи не помогли.
СПАРТАК И БЕЗ ТРУБЫ СПАРТАК.
А ВОТ КТО ВЫ БЕЗ ГАЗА ВАМ ДАЖЕ ЧЕРНОМОРЕЦ НОВОРОССИЙСКИЙ СКАЖЕТ
Арсений_88
Арсений_88
   649 / 1092
вчера в 02:43
А Каррера видно сил накопил, хочет еще бабло из спартака уносить.
Гавроша
Гавроша ответил LOpp
   75 / 1092
вчера в 02:42
Зенит бросил играть после матча Динамо-Спартак 0:1 По чуяли не ладное, и на всякий случай проверили, когда следующей юбилей у Симоняна.
Главная проблема не юбилие, а что у спартака есть труба, по которой все время идет нефть, а значит у федуна есть деньги. Вот если бы отняли от него трубу, как магнит от галицкого - сразу бы стали никем. И без денег им бы никакие юбилеи не помогли.
pavkur
pavkur
   35 / 1092
вчера в 02:32
Карера очень дальновидный, как перед матчем с Ливерпулем.
Лакшери
Лакшери
   251 / 1092
вчера в 02:16
Там другой состав играть будет
Багров-брат
Багров-брат ответил LOpp
   154 / 1092
вчера в 02:15
Зенит бросил играть после матча Динамо-Спартак 0:1 По чуяли не ладное, и на всякий случай проверили, когда следующей юбилей у Симоняна.
Всё, лимит на юбилеи закончился...))) Только кубки соли и кандилаки...)))
LOpp
LOpp
   28 / 1092
вчера в 02:07
Зенит бросил играть после матча Динамо-Спартак 0:1
По чуяли не ладное, и на всякий случай проверили, когда следующей юбилей у Симоняна.
mangoх12
mangoх12
   30 / 1092
вчера в 02:03
а разве на спартак нужны силы ? И дубль бы справился.. но есть Москалев
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