Вайсс: «Мы с Джано долго говорили на тему его ухода из „Спартака“»

Наставник сборной Грузии Владимир Вайсс поделился мнением о грузинском полузащитнике «Спартака» Джано, который зимой на правах аренды перешёл в «Крылья Советов».

Джано был одной из причин посещения катарского турнира, но он ушёл из «Спартака». Мы с ним долго говорили на эту тему. Понятно, что ему нужно больше играть, и «Крылья» дают такую возможность. Самарцев тренирует мой хороший друг Миодраг Божович, который прекрасно знает все сильные стороны Джано по их совместной работе в «Ростове». Надеюсь, в «Крыльях» он будет постоянно играть — это пойдёт в плюс и ему самому, и сборной Грузии.