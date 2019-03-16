ГлавнаяНовости

Вайсс: «Мы с Джано долго говорили на тему его ухода из „Спартака“»

вчера, 02:15

Наставник сборной Грузии Владимир Вайсс поделился мнением о грузинском полузащитнике «Спартака» Джано, который зимой на правах аренды перешёл в «Крылья Советов».

Джано был одной из причин посещения катарского турнира, но он ушёл из «Спартака». Мы с ним долго говорили на эту тему. Понятно, что ему нужно больше играть, и «Крылья» дают такую возможность. Самарцев тренирует мой хороший друг Миодраг Божович, который прекрасно знает все сильные стороны Джано по их совместной работе в «Ростове». Надеюсь, в «Крыльях» он будет постоянно играть — это пойдёт в плюс и ему самому, и сборной Грузии.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент: «Еременко сможет выступать в РПЛ до 38 лет»
Сегодня, 11:19 Комментарии1
Газинский: «Все мысли только о матче с „Локомотивом“»
Сегодня, 10:55 Комментарии1
Грозный: «Продолжаю считать Ракицкого игроком очень высокого класса»
Сегодня, 10:36 Комментарии5
Белоус: «Азмун готов играть в любом топ-клубе мира»
Сегодня, 10:21 Комментарии7
Панов: «Если проиграем „Зениту“, о чемпионстве можно забыть»
Сегодня, 09:38 Комментарии36
Аленичев: «Какой Кутьин мастер, если он с метра не попадает по воротам»
Сегодня, 08:59 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
grisser
grisser
   60 / 1092
вчера в 10:00
Ананидзе доил спартак в обмен за угробленные годы.
Василий 50
Василий 50
   313 / 1092
вчера в 09:14
Грузина, как и многих игроков, подающих надежды, перехвалили в самом начале карьеры.
ABir
ABir
   365 / 1092
вчера в 08:40
Пусть у него будет больше практики и больше мотивации. Тогда может все и увидят истинные возможности Джано
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки
   145 / 1092
вчера в 08:24
Джано не пожет уйти, он олицетворяет стиль игры моего Спартака.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1092
вчера в 04:27
Столько лет Онанидзе гробил карьеру в пищевике!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответил Так Себе Аналитик
   221 / 1092
вчера в 03:09
А мне жаль на самом деле, что "Интер" вылетел из ЛЕ, я бы предпочёл, чтобы его "Арсенал" выбил
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Don Nerazzurri
       7 / 1092
    вчера в 03:02
    А мне жаль на самом деле, что "Интер" вылетел из ЛЕ, я бы предпочёл, чтобы его "Арсенал" выбил
    handreb
    handreb
       63 / 1092
    вчера в 02:33
    А как фамилия Джано? Почему всегда по имени?
    Kuprin
    Kuprin
       256 / 1092
    вчера в 02:24
    а ведь почти загубил себя у банщика
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100