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Матюиди: «Аллегри очень хорошо управляет людьми»

вчера, 13:01

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди высказал несколько положительных слов в адрес главного тренера туринского клуба Массимилиано Аллегри

У Аллегри, как и у каждого тренера, есть своя философия.

Он очень хорошо умеет управлять людьми. Аллегри относится к своим игрокам как к мужчинам. Но не только в этом его секрет. Также он прекрасный тактик.

Мы знаем, что в «Ювентусе» есть очень звездные футболисты, и Аллегри способен управиться со всеми. Если вы умеете обращаться с чемпионами - значит вы отличный тренер. 

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN ответил juvenale
   151 / 1092
вчера в 23:01
смотри ты не получи,как год назад)))плюс там при счете 1-1 ваш выкормыш чакыр не поставил в ваши ворота пеналь
    juvenale
    juvenale ответил BARCDJIN
       20 / 1092
    вчера в 14:52
    получишь ты треху от нас аллегрова..как в 2015 ...будет тебя толкать тока роналду дома... аха-ах)
    смотри ты не получи,как год назад)))плюс там при счете 1-1 ваш выкормыш чакыр не поставил в ваши ворота пеналь
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
       137 / 1092
    вчера в 14:37
    Блез - ты прав на 100% !!
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       151 / 1092
    вчера в 14:02
    получишь ты треху от нас аллегрова..как в 2015 ...будет тебя толкать тока роналду дома...

    аха-ах)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       8 / 1092
    вчера в 13:03
    Еще он умеет толкать взглядом своих игроков
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