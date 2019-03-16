Матюиди: «Аллегри очень хорошо управляет людьми»

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди высказал несколько положительных слов в адрес главного тренера туринского клуба Массимилиано Аллегри.

У Аллегри, как и у каждого тренера, есть своя философия.

Он очень хорошо умеет управлять людьми. Аллегри относится к своим игрокам как к мужчинам. Но не только в этом его секрет. Также он прекрасный тактик.

Мы знаем, что в «Ювентусе» есть очень звездные футболисты, и Аллегри способен управиться со всеми. Если вы умеете обращаться с чемпионами - значит вы отличный тренер.