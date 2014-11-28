Кураньи: «Холод — это проблема»

Нападающий «Динамо» Кевин Кураньи дал комментарий после победного матча с «Панатинаикосом» в 5-м туре Лиги Европы.
- Не скрою, холод — это проблема. Во многом из-за него до перерыва мы не могли поймать свою игру. Но потом вошли в ритм, все наладилось. Мы показали очень хороший футбол, имели много голевых моментов. Только у меня было два-три отличных шанса. Не хватило чуть-чуть удачи, чтобы забить. В любом случае мы заслужили победу.
- Не скрою, холод — это проблема. Во многом из-за него до перерыва мы не могли поймать свою игру. Но потом вошли в ритм, все наладилось. Мы показали очень хороший футбол, имели много голевых моментов. Только у меня было два-три отличных шанса. Не хватило чуть-чуть удачи, чтобы забить. В любом случае мы заслужили победу.
Все счастливы, что удалось выиграть пять матчей в Лиге Европы. Надеюсь, выиграем и шестой — в гостях у ПСВ! А на следующем этапе тоже приложим все усилия, чтобы побеждать.