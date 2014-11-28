Кураньи: «Холод — это проблема»

1417122578

28 ноября 2014, 00:09

дал комментарий после



- Не скрою, холод — это проблема. Во многом из-за него до перерыва мы не могли поймать свою игру. Но потом вошли в ритм, все наладилось. Мы показали очень хороший футбол, имели много голевых моментов. Только у меня было два-три отличных шанса. Не хватило чуть-чуть удачи, чтобы забить. В любом случае мы заслужили победу. Нападающий «Динамо»дал комментарий после победного матча с «Панатинаикосом» в 5-м туре Лиги Европы - Не скрою, холод — это проблема. Во многом из-за него до перерыва мы не могли поймать свою игру. Но потом вошли в ритм, все наладилось. Мы показали очень хороший футбол, имели много голевых моментов. Только у меня было два-три отличных шанса. Не хватило чуть-чуть удачи, чтобы забить. В любом случае мы заслужили победу.



