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Ригони: «Постараемся сделать всё возможное, чтобы победить „Спартак“»

вчера, 18:55

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Спартака».

Знаем, что как для «Зенита», так и для «Спартака», — это принципиально важный матч. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы победить, мы мотивированы на сто процентов. Постараемся увезти в Петербург три очка.

Очень хотелось бы отличиться в такой важной игре и продолжить голевую серию. 

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Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84
   138 / 1092
сегодня в 08:44
Хватит этих интервью! Надо все доказывать своей игрой!
mortid
mortid ответил Balanenok
   468 / 1092
сегодня в 02:41
За Зенит вся страна, должны выложиться по полной.
Ну тогда это страна 56ов. Денег нет, но они держутся, пока Газпром на инвалидов тратит и стадион стоимостью в город.
Морозовский
Морозовский
   6 / 1092
сегодня в 02:02
Бакланы будут носиться по полю ускоренным шагом?!
Заполярный
Заполярный ответил Zenit_84
   112 / 1092
сегодня в 01:40
Жду победы Зенита!
ДУБЛЬ ТОЖЕ ЖДАЛ
Заполярный
Заполярный ответил Balanenok
   112 / 1092
сегодня в 01:39
За Зенит вся страна, должны выложиться по полной.
И ТУТ ОСТАПА ПОНЕСЛО.
ULTRASteam
ULTRASteam ответил Klаsse
сегодня в 01:38
Буду искать твои камменты после игры ванга))
ULTRASteam
ULTRASteam ответил makkie
сегодня в 01:38
В Питере 5 это ши не про вас?))))
Только в этом сезоне отскочили)))
ULTRASteam
ULTRASteam ответил ziborock
сегодня в 01:36
Ты случайно не про краснобелого месси давыдова))))))?
ULTRASteam
ULTRASteam ответил ziborock
сегодня в 01:35
Завтра ваши сектанты потянуться со стадиона за 10 мин до игры)) и ты знаешь почему ))
ULTRASteam
ULTRASteam ответил grazie100
сегодня в 01:33
Надо их просто рвать в москвабаде и не думать про календарь - нога мяч удар гол - и досвидос
ULTRASteam
ULTRASteam ответил grazie100
сегодня в 01:32
Поднимает мотивацию
grazie100
grazie100 ответил ziborock
   320 / 1092
сегодня в 00:28
Спартак очень постарался влезть в календарь , после игры Зенита на выезде в Испании,через два дня , странно , что в Москве чинуши не поставили игру через день.
(понятно всем что это не случайно ) Свиньи по другому и не могли, сейчас надеются за счёт этого обыграть.Спартак со своими ,,Рейнгольдами" уже всем порядком надоели . Зениту надо завтра забить все мячи, которые не удалось реализовать в последних играх. Хотя это не просто , ведь там на поле будет Москальков ,известный всем в Спартаке.
grazie100
grazie100
   320 / 1092
сегодня в 00:22
Пригласив Карреру , Федун как бы говорит новому тренеру , если не будет победы - мы вернём Карреру . Вот это отличает сектантов 🐖от всех остальных.
Т34
Т34 ответил makkie
   73 / 1092
вчера в 21:59
Ну и плюнуть в них, а потом растереть - делов то :)
Да в принципе так оно и есть.
ziborock
ziborock ответил Союзник противников
   59 / 1092
вчера в 21:32
В конце сезона,как водится,"Спартак" будет сзади нюхать конский пот.А в скольких "метрах"-покажет время.Я думаю-в четырёх.P.S.Сегодня даже "Балтика" сделала "Спартак-2" 2-0.Зачем вы их наплодили???
Зачем наплодили?! Да потому что в Спартак сами рады идти! Это вам не кобылье стойло! Сегодня вон Спартаковская молодежь Зенитовской 5 мячей отгрузила!
Ну а ты не переживай, после Зенита и армейцев раскатаем! К слову, в последних 5-и играх у вас одна победа против 3-ёх у Спартака! Приезжайте на Открывашку, будем рады!
pomor45
pomor45
   172 / 1092
вчера в 21:15
Буду весьма рад и благодарен, но и неудачу переживу без претензий. А вот, если ещё один сезон потратите на топтание на месте в деле выстраивания команды, то сильно буду разочарован. Несмотря на поражение от субмари,н взаимодействием игроков до первого гола можно быть удовлетворённым. Но это маленький шажок. Если сможете так играть полный матч, то можно будет считать заметным шагом. И ещё: крепкая команда не тушуется после досадного гола, а продолжает свою игру и побеждает. Этого вам в Испании явно не хватило. Надо набирать. Работайте, ребята, удачи вам.
makkie
makkie ответил Т34
   33 / 1092
вчера в 20:56
Макс, посмотри кто вопли хвастливые издаёт, они же в футболе разбираются, как бакланы в компьютерах, для них главное клювами пощелкать, повыпендриваться.
Ну и плюнуть в них, а потом растереть - делов то :)
Союзник противников
Союзник противников ответил ziborock
   121 / 1092
вчера в 20:45
Результат завтрашней игры для вас, с плохой, либо хорошей стороны, будет известен в конце сезона! Я так, на всякий случай запомню, а там и поговорим! А додумывать тут и нечего, кто выиграл - тому 3 очка! И еще неизвестно, победа какого клуба для армейцев буде лучше! 10 игр все таки!
В конце сезона,как водится,"Спартак" будет сзади нюхать конский пот.А в скольких "метрах"-покажет время.Я думаю-в четырёх.P.S.Сегодня даже "Балтика" сделала "Спартак-2" 2-0.Зачем вы их наплодили???
Союзник противников
Союзник противников
   121 / 1092
вчера в 20:44
Пустое,пра-ативный "Спартак" отвильяреалит вас! Хороший завтра день для меня :После натужной,но логичной победы ЦСКА над "Уралом" можно смотреть два матча расслабленно,ибо у всякого конечного результата плюсов найдётся больше,чем минусов!
Т34
Т34 ответил makkie
   73 / 1092
вчера в 20:41
Уже не один год до матча слышим хвастливые вопли питерских. А на деле - Спартак стабильно и красиво выносит Зенит на Открытии. Тенденция, однако :)
Макс, посмотри кто вопли хвастливые издаёт, они же в футболе разбираются, как бакланы в компьютерах, для них главное клювами пощелкать, повыпендриваться.
ziborock
ziborock ответил Ваня лучший
   59 / 1092
вчера в 20:40
Чего не дождёмся? Завтрашнего дня? Игра все покажет. Когда она закончится, я тебе лично поясню почему для ЦСКА любой результат будет приемлемым и хорошим. Подумай сам, может додумаешь
Результат завтрашней игры для вас, с плохой, либо хорошей стороны, будет известен в конце сезона! Я так, на всякий случай запомню, а там и поговорим!
А додумывать тут и нечего, кто выиграл - тому 3 очка! И еще неизвестно, победа какого клуба для армейцев буде лучше! 10 игр все таки!
Balanenok
Balanenok
   91 / 1092
вчера в 20:30
За Зенит вся страна, должны выложиться по полной.
makkie
makkie
   33 / 1092
вчера в 20:23
Уже не один год до матча слышим хвастливые вопли питерских.
А на деле - Спартак стабильно и красиво выносит Зенит на Открытии.
Тенденция, однако :)
Zenit_84
Zenit_84
   127 / 1092
вчера в 20:15
Жду победы Зенита!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ziborock
   41 / 1092
вчера в 20:01
Чего не дождёмся? Завтрашнего дня? Игра все покажет. Когда она закончится, я тебе лично поясню почему для ЦСКА любой результат будет приемлемым и хорошим. Подумай сам, может додумаешь
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Питерский Пивасик
   3 / 1092
вчера в 19:55
москва без мяса!
Не только Москва, а вся страна :)
ziborock
ziborock ответил Ваня лучший
   59 / 1092
вчера в 19:51
Во первых неизвестно будет ли он играть. Вовторых Спартак тоже все сделает для победы. Кто сделает больше узнаем завтра. Редкий случай, когда для ЦСКА любой результат будет хорошим
Не дождетесь!)
KRIMINAL89
KRIMINAL89
   833 / 1092
вчера в 19:45
Чесотка завтра унылая будет! ) Как обычно, потом в кусты со словами 2 дня назад играли ))
Glodor
Glodor
   78 / 1092
вчера в 19:33
Свиньи сами на шашлык нарвутся, они только 15 первых минут могут играть.
Klаsse
Klаsse
   328 / 1092
вчера в 19:30
до надругательства над бомжихой зинаидой остаётся менее суток))
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