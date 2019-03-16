Ригони: «Постараемся сделать всё возможное, чтобы победить „Спартак“»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Спартака».
Знаем, что как для «Зенита», так и для «Спартака», — это принципиально важный матч. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы победить, мы мотивированы на сто процентов. Постараемся увезти в Петербург три очка.
Очень хотелось бы отличиться в такой важной игре и продолжить голевую серию.
Только в этом сезоне отскочили)))
Только в этом сезоне отскочили)))
(понятно всем что это не случайно ) Свиньи по другому и не могли, сейчас надеются за счёт этого обыграть.Спартак со своими ,,Рейнгольдами" уже всем порядком надоели . Зениту надо завтра забить все мячи, которые не удалось реализовать в последних играх. Хотя это не просто , ведь там на поле будет Москальков ,известный всем в Спартаке.
(понятно всем что это не случайно ) Свиньи по другому и не могли, сейчас надеются за счёт этого обыграть.Спартак со своими ,,Рейнгольдами" уже всем порядком надоели . Зениту надо завтра забить все мячи, которые не удалось реализовать в последних играх. Хотя это не просто , ведь там на поле будет Москальков ,известный всем в Спартаке.
Ну а ты не переживай, после Зенита и армейцев раскатаем! К слову, в последних 5-и играх у вас одна победа против 3-ёх у Спартака! Приезжайте на Открывашку, будем рады!
Ну а ты не переживай, после Зенита и армейцев раскатаем! К слову, в последних 5-и играх у вас одна победа против 3-ёх у Спартака! Приезжайте на Открывашку, будем рады!
А додумывать тут и нечего, кто выиграл - тому 3 очка! И еще неизвестно, победа какого клуба для армейцев буде лучше! 10 игр все таки!
А додумывать тут и нечего, кто выиграл - тому 3 очка! И еще неизвестно, победа какого клуба для армейцев буде лучше! 10 игр все таки!
А на деле - Спартак стабильно и красиво выносит Зенит на Открытии.
Тенденция, однако :)
А на деле - Спартак стабильно и красиво выносит Зенит на Открытии.
Тенденция, однако :)