Ригони: «Постараемся сделать всё возможное, чтобы победить „Спартак“»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Спартака».

Знаем, что как для «Зенита», так и для «Спартака», — это принципиально важный матч. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы победить, мы мотивированы на сто процентов. Постараемся увезти в Петербург три очка.

Очень хотелось бы отличиться в такой важной игре и продолжить голевую серию.