Адам Джонсон 22 марта выйдет из тюрьмы

вчера, 14:42

Английский футболист Адам Джонсон, осужденный за совращение 15-летней девушки, выйдет на свободу 22 марта.

Футболист в 2016 году был осужден на шесть лет, но он сможет освободиться по истечении половины этого срока.

По такому случаю Джонсон устроит грандиозную вечеринку в своем особняке, которая, как сообщают его близкие, будет продолжаться несколько недель.

Интересно, что Джонсона планируют выпустить из тюрьмы ночью, чтобы избежать возможных акций протеста и провокаций в его адрес.