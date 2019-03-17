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Адам Джонсон 22 марта выйдет из тюрьмы

вчера, 14:42

Английский футболист Адам Джонсон, осужденный за совращение 15-летней девушки, выйдет на свободу 22 марта.

Футболист в 2016 году был осужден на шесть лет, но он сможет освободиться по истечении половины этого срока.

По такому случаю Джонсон устроит грандиозную вечеринку в своем особняке, которая, как сообщают его близкие, будет продолжаться несколько недель.

Интересно, что Джонсона планируют выпустить из тюрьмы ночью, чтобы избежать возможных акций протеста и провокаций в его адрес.

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Все комментарии
Samuelsen
Samuelsen ответил Romeo 777
   672 / 1120
вчера в 16:04
Не хило так попал парнишка...хотя тут и нечему удивляться, сейчас 15-16 летние девочки так разукрашиваются и одеваются, что х отличишь от 18+ летних
Мало того что красятся, так они ростом и телосложением все как за 20)
Romeo 777
Romeo 777
   259 / 1120
вчера в 15:30
Не хило так попал парнишка...хотя тут и нечему удивляться, сейчас 15-16 летние девочки так разукрашиваются и одеваются, что х отличишь от 18+ летних
NbKA555
NbKA555
   80 / 1120
вчера в 15:23
На вечеринку приглошена потерпевшая?)
parallels
parallels
   2 / 1120
вчера в 14:49
"В тюрьме Джонсон освоил новые профессии. Он начал с роли уборщика. Daily Star выяснила, что игрок, зарабатывавший в «Сандерленде» 60 тысяч фунтов в неделю, теперь метет полы за 11 фунтов. Через пару месяцев он устроился тюремным парикмахером, а его жалованье выросло почти в два раза — до 20 фунтов. "

нормально поцеловал малолетку!
волгoдoн
волгoдoн
   235 / 1120
вчера в 14:48
педофил стало быть..грандиозная вечеринка среди опущенных
..или как там у них в Англии..
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