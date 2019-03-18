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Черышев сегодня вечером присоединится к сборной России

вчера, 12:27

Полузащитник сборной России Денис Черышев сегодня вечером должен прибыть в расположение национальной команды. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Накануне Черышев сыграл в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:0).

Напомним, что Россия ведет подготовку к матчам отбора к Евро-2020 с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта).

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответил NEADEKVAT
   19 / 1119
вчера в 20:59
Ещё перед глазами , тот матч с мышами .
Не справедливый результат. Так обидно.
Не хочу обсуждать этого кошмары.
beefs
beefs
   309 / 1119
вчера в 17:13
Мы очень рады...
cska plus
cska plus
   14 / 1119
вчера в 14:43
Удачи Денису в сборной и с сборной!
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил NEADEKVAT
   537 / 1119
вчера в 13:24
Уважаемый. У меня два вопроса. Во-первых почему негр? Во-вторых почему похоронил?
КЭТиК
КЭТиК
   164 / 1119
вчера в 13:03
Может хоть он не сдрейфит и сыграет хорошо.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   344 / 1119
вчера в 12:57
Негр. Похоронил Краснодар чтоб не отправиться в сегунду.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 1119
вчера в 12:50
Удачи Денису и всей сборной! Вот и момент всем успокоиться хоть ненадолго.
EAGuar As
EAGuar As
   78 / 1119
вчера в 12:32
Удачи .
oncha
oncha
   221 / 1119
вчера в 12:28
Успеха Черышеву!
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