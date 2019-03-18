Черышев сегодня вечером присоединится к сборной России

Полузащитник сборной России Денис Черышев сегодня вечером должен прибыть в расположение национальной команды. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.
Накануне Черышев сыграл в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:0).
Напомним, что Россия ведет подготовку к матчам отбора к Евро-2020 с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта).
Не справедливый результат. Так обидно.
Не хочу обсуждать этого кошмары.
Не справедливый результат. Так обидно.
Не хочу обсуждать этого кошмары.