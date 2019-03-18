Черышев сегодня вечером присоединится к сборной России

вчера, 12:27

Полузащитник сборной России Денис Черышев сегодня вечером должен прибыть в расположение национальной команды. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Накануне Черышев сыграл в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:0).

Напомним, что Россия ведет подготовку к матчам отбора к Евро-2020 с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта).