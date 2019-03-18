Зобнин приехал в расположение сборной с переломом сустава кисти

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин приехал в национальную команду с травмой.

К сожалению, не все приехали [в сборную] здоровыми. У Зобнина перелом сустава кисти. Будем одевать лангету и смотреть, как это будет выглядеть, а дальше посмотрим.