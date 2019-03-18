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Зобнин приехал в расположение сборной с переломом сустава кисти

вчера, 14:10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин приехал в национальную команду с травмой.

К сожалению, не все приехали [в сборную] здоровыми. У Зобнина перелом сустава кисти. Будем одевать лангету и смотреть, как это будет выглядеть, а дальше посмотрим.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   36 / 1119
вчера в 15:37
Ну и на хрен он нужен такой? Всё равно дискомфорт будет испытывать, так же как и весь переломанный, хромающий на обе ноги старикан Жирок!
hardpony
hardpony
   187 / 1119
вчера в 15:10
ну и че. не на руках же бегать.
time out
time out ответил cska plus
   75 / 1119
вчера в 15:05
Кисть не мешает футболу или хрюща хочет симулировать.
Может Дзагоева за сборную выпустить, он все равно давно уже на одной ноге играет. Нечего ему симулировать.
MAUS
MAUS
   217 / 1119
вчера в 14:54
снова эти костоломы лазурные, в прошлом матче Дзюба угробил Жиго, теперь какой то олень сломал только руку Зобнину, а всё потому что таким как Сольников, дают играть и явно спускают вторую желтую карточку, тоесть удаление.
Да и почестному Дзюбу тоже нужно было наградить жёлтой карточкой за два потвторных толчка в спину!
А про Жиркова , я вообще молчу— не ожидал от него такого поступка, видать лазурятина на него неадекватно действует !
Leha-ha50
Leha-ha50
   31 / 1119
вчера в 14:46
Любит Стасик травмированных при себе держать. Вот только зачем??? Дома лечиться надо а не в сборной. Или он что, клубным врачам не доверяет???
Странная практика - держать больных при себе?!?
ziborock
ziborock
   50 / 1119
вчера в 14:32
Мужик!!! Это вам не Дзюба!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   186 / 1119
вчера в 14:26
А ты Роме ещё фонарь на "вон чего" одень -пусть за сборную и в ночную выходит ! Васина в бой брось после травмы ,Дзагоева с травмой пусти под бельгийские танки ! Тебе -то что ? 56 !!!!! ))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 1119
вчера в 14:23
Скорейшего восстановления!
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 1119
вчера в 14:23
костоломы лазурные
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1119
вчера в 14:17
А в свинарнике перелом не определили. Главное взять очко с Зенитом, а там пофиг трава не расти. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   14 / 1119
вчера в 14:13
Кисть не мешает футболу или хрюща хочет симулировать.
STVA 1
STVA 1
   112 / 1119
вчера в 14:12
Жаль конечно.
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