Зобнин приехал в расположение сборной с переломом сустава кисти

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин приехал в национальную команду с травмой.
К сожалению, не все приехали [в сборную] здоровыми. У Зобнина перелом сустава кисти. Будем одевать лангету и смотреть, как это будет выглядеть, а дальше посмотрим.
Да и почестному Дзюбу тоже нужно было наградить жёлтой карточкой за два потвторных толчка в спину!
А про Жиркова , я вообще молчу— не ожидал от него такого поступка, видать лазурятина на него неадекватно действует !
Да и почестному Дзюбу тоже нужно было наградить жёлтой карточкой за два потвторных толчка в спину!
А про Жиркова , я вообще молчу— не ожидал от него такого поступка, видать лазурятина на него неадекватно действует !
Странная практика - держать больных при себе?!?
Странная практика - держать больных при себе?!?