«Зенит» намерен поздравить Кокорина с днем рождения

вчера, 12:57

Президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб из Санкт-Петербурга собирается поздравить с днем рождения нападающего Александра Кокорина.

Сегодня форварду «Зенита», который находится под арестом в СИЗО, исполнилось 28 лет.