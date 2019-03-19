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«Зенит» намерен поздравить Кокорина с днем рождения

вчера, 12:57

Президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб из Санкт-Петербурга собирается поздравить с днем рождения нападающего Александра Кокорина.

Сегодня форварду «Зенита», который находится под арестом в СИЗО, исполнилось 28 лет.

Теплые слова в адрес Кокорина могут сопровождаться и парой горьких слов. Знаю, что у Александра нет прямого доступа к СМИ, поэтому мы в «Зените» найдем способ поздравить его с днем рождения — передадим поздравления, но оставим это вне медиапространства.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   23 / 1106
вчера в 23:57
Как встретишь....
Zenit_84
Zenit_84
   109 / 1106
вчера в 20:47
Недолго осталось
ЮЗИК
ЮЗИК
   472 / 1106
вчера в 19:03
Нужны ему ваши поздравления
hardpony
hardpony
   163 / 1106
вчера в 17:15
Наймут фанатов. Что бы в задних проходах пронесли ему подарки в виде петушка сосательного. Благо у фанов зенита опыт есть в этом,в проносе вещей в задницах. Кто не проносил - не фанат зенита. Гы
Ruslik1982
Ruslik1982
   76 / 1106
вчера в 16:26
блоком сигарет и 2 пачки чая
Sysanin101
Sysanin101
   903 / 1106
вчера в 16:18
Поздравляем Александра с Днём рождения!
Праздник весёлый и замечательный.
Желаем Александру не унывать, а проявить спокойствие и благоразумие.
По своей глупости попал в СИЗО и теперь надо ждать вердикт суда.
На всю жизнь неприятная история.
Но мы желаем Александру исправиться и встать на путь ПРАВЕДНЫЙ!
Тут уж, как решит суд, так тому и быть.
Но есть УДО и это поможет избежать длительной отсидки.
Главное сделать правильные выводы и больше не ЗАГУЛИВАТЬ по стриптиз заведениям и ресторанам.
Лучше эти деньги отдавать на БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ цели.
Вот мы и желаем Александру приобщиться к меценатству и помогать нуждающимся, и не мелочиться, и не жадничать.
Bjuik
Bjuik
   58 / 1106
вчера в 16:10
Свиньи только геев своих поздравляют.
mangoх12
mangoх12
   34 / 1106
вчера в 16:02
экзотика , парню будет что вспомнить
Leningrad 84
Leningrad 84
   98 / 1106
вчера в 15:52
Заголовок идиотский!
Ну написали бы "клуб поздравил Кокорина с днем рождения".
При чем здесь "намерен" или "собирается"?
Тов. Акуличу незачет!
МКС
МКС ответил Ангел неБесГрешен
   116 / 1106
вчера в 15:38
Этот ДР особенно запомнится Кокорину. А может, и несколько последующих тоже...
Да нет ВСЕ

Ща после суда выпустят

Интересно, только надолго ли хватит "осознания"

Сколько минуло после Монако?
Tostao
Tostao ответил FROBI
   222 / 1106
вчера в 15:25
Хором спойте зэку "Владимирский централ" )
Московское СИЗО, ветер северный.
Этапом из кафе, зла немеренно.
В острог на нары я нырнул.
Проклятое СИЗО, ветер северный.
Хотя я банковал, жизнь разменяна,
Но не очко, обычно, губит – а в руке обычный стул.
311
311
   46 / 1106
вчера в 15:25
Поздравим лайками!)
grazie100
grazie100
   153 / 1106
вчера в 15:21
Александр, поздравляем! Жизнь для чего -то сложилась , так как сложилась!Ждём Кокорина одного из лучших нападающих сборной. Здоровья , Счастья и Удачи!
wingback
wingback
   361 / 1106
вчера в 15:18
28 лет уже, а всё ещё сидит...
wingback
wingback
   361 / 1106
вчера в 15:17
С Новым Годом лучше! Ахахахаахах!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   44 / 1106
вчера в 15:16
Этот ДР особенно запомнится Кокорину. А может, и несколько последующих тоже...
ekliziast
ekliziast
   548 / 1106
вчера в 15:15
Лучше бухла поболее притараньте, вся хата порадуется.
Leningrad 84
Leningrad 84
   98 / 1106
вчера в 15:12
Клубу - респект за поддержку и поздравления!
Leningrad 84
Leningrad 84
   98 / 1106
вчера в 15:11
Александр Александрович! С 28-летием!
Здоровья, удачи и больших успехов в Зените!!!
Tostao
Tostao
   222 / 1106
вчера в 15:09
Да, и это - торт в виде стула не забудьте прихватить.
leopit
leopit
   108 / 1106
вчера в 15:09
Наблюдаем нескончаемый театр абсурда......да выпустить давно уже пора его,просто комедия продолжается!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил parallels
   3 / 1106
вчера в 14:45
4 января у них вообще день возлияний, аж сам Куинси Промэс, который, по мнению федунботов, круче Кройфа, родился)
parallels
parallels
   5 / 1106
вчера в 14:37
26 мая спартачи отправят мощный десант в голландию, поздравить легенду)
ermak6848
ermak6848
   200 / 1106
вчера в 14:35
С днём Рождения Александр! Желаю скорее выйти на Свободу!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   28 / 1106
вчера в 14:25
Похоже, Кокорин так и останется вечно подающим надежды!!!
Footbolista
Footbolista ответил Олег Борткевич
   6 / 1106
вчера в 14:21
Фарсы в лазурятнике...а здесь идет следствие по делу гр. Кокорина и гр. Мамаева...
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил Jeck Denielse
   394 / 1106
вчера в 14:17
Браво Зенит !!!! Браво новый Президент клуба !!!!! Вот что значит "Команда"..... Александра с Днём Рожденья!!!!!!!!! Скорейшего возвращения !!!!!
Хорошо бы узнать, чьими стараниями этот фарс продолжается.
Footbolista
Footbolista
   6 / 1106
вчера в 14:14
Радимова отправьте...пусть там заодно побазарит с пацанами)...чо как))..
Шуnя771
Шуnя771
   151 / 1106
вчера в 14:12
Делегацию направьте...
Шуnя771
Шуnя771 ответил Литейный 4
   151 / 1106
вчера в 14:11
Зенит своих не бросает. С днем рождения Сашок и скорейшего освобождения.
Ионов....
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