«Зенит» намерен поздравить Кокорина с днем рождения

Президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб из Санкт-Петербурга собирается поздравить с днем рождения нападающего Александра Кокорина.
Сегодня форварду «Зенита», который находится под арестом в СИЗО, исполнилось 28 лет.
Теплые слова в адрес Кокорина могут сопровождаться и парой горьких слов. Знаю, что у Александра нет прямого доступа к СМИ, поэтому мы в «Зените» найдем способ поздравить его с днем рождения — передадим поздравления, но оставим это вне медиапространства.
Праздник весёлый и замечательный.
Желаем Александру не унывать, а проявить спокойствие и благоразумие.
По своей глупости попал в СИЗО и теперь надо ждать вердикт суда.
На всю жизнь неприятная история.
Но мы желаем Александру исправиться и встать на путь ПРАВЕДНЫЙ!
Тут уж, как решит суд, так тому и быть.
Но есть УДО и это поможет избежать длительной отсидки.
Главное сделать правильные выводы и больше не ЗАГУЛИВАТЬ по стриптиз заведениям и ресторанам.
Лучше эти деньги отдавать на БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ цели.
Вот мы и желаем Александру приобщиться к меценатству и помогать нуждающимся, и не мелочиться, и не жадничать.
Праздник весёлый и замечательный.
Желаем Александру не унывать, а проявить спокойствие и благоразумие.
По своей глупости попал в СИЗО и теперь надо ждать вердикт суда.
На всю жизнь неприятная история.
Но мы желаем Александру исправиться и встать на путь ПРАВЕДНЫЙ!
Тут уж, как решит суд, так тому и быть.
Но есть УДО и это поможет избежать длительной отсидки.
Главное сделать правильные выводы и больше не ЗАГУЛИВАТЬ по стриптиз заведениям и ресторанам.
Лучше эти деньги отдавать на БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ цели.
Вот мы и желаем Александру приобщиться к меценатству и помогать нуждающимся, и не мелочиться, и не жадничать.
Ну написали бы "клуб поздравил Кокорина с днем рождения".
При чем здесь "намерен" или "собирается"?
Тов. Акуличу незачет!
Ну написали бы "клуб поздравил Кокорина с днем рождения".
При чем здесь "намерен" или "собирается"?
Тов. Акуличу незачет!
Ща после суда выпустят
Интересно, только надолго ли хватит "осознания"
Сколько минуло после Монако?
Ща после суда выпустят
Интересно, только надолго ли хватит "осознания"
Сколько минуло после Монако?
Этапом из кафе, зла немеренно.
В острог на нары я нырнул.
Проклятое СИЗО, ветер северный.
Хотя я банковал, жизнь разменяна,
Но не очко, обычно, губит – а в руке обычный стул.
Этапом из кафе, зла немеренно.
В острог на нары я нырнул.
Проклятое СИЗО, ветер северный.
Хотя я банковал, жизнь разменяна,
Но не очко, обычно, губит – а в руке обычный стул.
Здоровья, удачи и больших успехов в Зените!!!
Здоровья, удачи и больших успехов в Зените!!!