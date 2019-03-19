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Гендиректор «Рубина»: «Надеюсь, Бердыев еще долго будет работать в клубе»

вчера, 11:59

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов надеется, что главный тренер команды Курбан Бердыев продолжит свою работу на посту и в будущем.

Не могу отвечать за него, это будет не совсем корректно. Но у нас есть понимание, он нацелен на работу. И не стоит забывать, что Бердыев остается учредителем клуба, он тоже несет определенную ответственность за «Рубин». Бердыев — большой профессионал и, бесспорно, один из лучших тренеров страны. Я очень надеюсь, что он будет еще долго и плодотворно здесь работать и добиваться больших побед с «Рубином».

Каким вижу клуб через 3-4 года? Во-первых, я вижу стабильный клуб с очень хорошей командой и, безусловно, который участвует в еврокубках. Мы хотим порадовать болельщиков республики матчами со знаменитыми европейскими командами на нашем прекрасном стадионе. У нас абсолютно все для этого есть. Все условия. И это не сказки и не фантастика, реально этого добиться даже раньше. Мы сейчас находимся на седьмом месте в таблице, но ничего не потеряно, нужно продолжать биться.

Мы за эти годы ни в одном из матчей не развалились и у нас есть все для того, чтобы качественно играть на высшем уровне. Это и качественный тренерский штаб, хорошая инфраструктура с базой и полями, наш административный состав и медицинский штаб, игровой потенциал и подбор игроков. Поэтому мы с большим оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее.

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Все комментарии
Ленинград за Рубин
Ленинград за Рубин
сегодня в 16:27
Чёткий тандем
от себя добавлю
от себя добавлю
   1048 / 1106
вчера в 22:15
Как все устаканится в Рубине - будем гнуть и натягивать топов всех мастей и цветов.
hardpony
hardpony
   163 / 1106
вчера в 17:17
Ну пока будет ресурс бабки отмывать и пилить. Столько и будет.
mars6791
mars6791
   571 / 1106
вчера в 15:15
"Не могу отвечать за него, это будет не совсем корректно." - нет дыма без огня.
mars6791
mars6791
   571 / 1106
вчера в 15:13
Большинству интересно мнение самого Курбан Бекиевича. Что хотел сказать Сайманов, или кого успокоить ? , пока непонятно. Если уйдет Бердыев, и команда останется с таким финансированием, то это однозначно ФНЛ, причем не верх таблицы. Очень тревожно выразился гендир.
Казанский
Казанский
   241 / 1106
вчера в 14:15
Рустам и Курбан ваш газтруба шатал
Контуженый
Контуженый
   862 / 1106
вчера в 13:41
Эк сколько клоако-ртов набежало на рубиновскую ветку
Казанский
Казанский
   241 / 1106
вчера в 13:39
Ну если у конебомжей подгорает,то Рустам верно говорит))
Jum13
Jum13
   24 / 1106
вчера в 12:59
Видать Рустему от Курбана нехило перепадает в этом ООО. Рубин крутится - лавэха мутится )))
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки ответил Байкал-38.
   68 / 1106
вчера в 12:57
Пока у руля Рубина стоит криминальный авторитет "Сайман" Бердыеву можно не переживать распил команды будет приносить хороший доход. Болельщикам можно уже ни на что ни надеятся. Раньше всех соорентировался "казанский" он давно уже болеет за Спартак!
За мой Спартак какие только не болеют.
Байкал-38.
Байкал-38.
   71 / 1106
вчера в 12:48
Пока у руля Рубина стоит криминальный авторитет "Сайман" Бердыеву можно не переживать распил команды будет приносить хороший доход.
Болельщикам можно уже ни на что ни надеятся.
Раньше всех соорентировался "казанский" он давно уже болеет за Спартак!
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 12:32
Мы хотим порадовать болельщиков республики..., смешно даже, о каких болельщиках идёт речь, один казанский и то липовый опоросячьенный.
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 12:29
Всё зависит от того как скоро туркмен окончательно развалит клуб.
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки
   68 / 1106
вчера в 12:17
Не команда , а ОПГ !
ДАША Д
ДАША Д
   213 / 1106
вчера в 12:15
Пока деньги не закончатся.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1106
вчера в 12:11
Да нет, не на долго. Вот развалит до конца и свалит в Туркмению. Гыгыгы
ermak6848
ermak6848
   200 / 1106
вчера в 12:10
Толку не будет от его работы - пора прощаться...
Mixacka
Mixacka
   593 / 1106
вчера в 12:10
Будет , если вам удобен распил денег .
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