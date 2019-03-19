Гендиректор «Рубина»: «Надеюсь, Бердыев еще долго будет работать в клубе»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов надеется, что главный тренер команды Курбан Бердыев продолжит свою работу на посту и в будущем.
Не могу отвечать за него, это будет не совсем корректно. Но у нас есть понимание, он нацелен на работу. И не стоит забывать, что Бердыев остается учредителем клуба, он тоже несет определенную ответственность за «Рубин». Бердыев — большой профессионал и, бесспорно, один из лучших тренеров страны. Я очень надеюсь, что он будет еще долго и плодотворно здесь работать и добиваться больших побед с «Рубином».
Каким вижу клуб через 3-4 года? Во-первых, я вижу стабильный клуб с очень хорошей командой и, безусловно, который участвует в еврокубках. Мы хотим порадовать болельщиков республики матчами со знаменитыми европейскими командами на нашем прекрасном стадионе. У нас абсолютно все для этого есть. Все условия. И это не сказки и не фантастика, реально этого добиться даже раньше. Мы сейчас находимся на седьмом месте в таблице, но ничего не потеряно, нужно продолжать биться.
Мы за эти годы ни в одном из матчей не развалились и у нас есть все для того, чтобы качественно играть на высшем уровне. Это и качественный тренерский штаб, хорошая инфраструктура с базой и полями, наш административный состав и медицинский штаб, игровой потенциал и подбор игроков. Поэтому мы с большим оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее.
Болельщикам можно уже ни на что ни надеятся.
Раньше всех соорентировался "казанский" он давно уже болеет за Спартак!
Болельщикам можно уже ни на что ни надеятся.
Раньше всех соорентировался "казанский" он давно уже болеет за Спартак!