ГлавнаяНовости

Комитет по этике РФС пока не получал обращений по поводу слов Погребняка

вчера, 11:39

Глава комитета РФС по этике Семен Андреев сообщил, что обращение по поводу высказывания игрока «Урала» Павла Погребняка о натурализации футболистов для сборной России пока не поступало.

Ждем, пока ничего не поступило. Полномочия на то, чтобы подать это обращение есть у президента РФС, исполкома и бюро исполкома РФС, а также президентов российских футбольных лиг - РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. Срока давности для подачи обращения в комитет по этике в регламенте не предусмотрено, но исходя из практики такие обращения подаются максимум в течение семи - десяти дней с момента инцидента.

После принятия обращения собирается комитет по этике и рассматривает его. Приглашают виновника или представителя клуба, который имеет право свидетельствовать, обсуждается вопрос и выносится решение. В течение трех дней игрок имеет право обжаловать решение в апелляционном комитете РФС, после трех дней это решение вступает в силу. Наказания могут быть различными - замечания, денежный штраф, может быть и то, и другое, может быть дисквалификация, в зависимости от степени нарушения.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дзюба: «Мы уважаем Бельгию, но не боимся»
Сегодня, 16:28 Комментарии0
Дзюба: «Что касается моей статистики, она больше вас напрягает»
Сегодня, 16:26 Комментарии1
«Локомотив» хотел бы сыграть с «Динамо» на новом стадионе
Сегодня, 16:17 Комментарии0
Черчесов: «Состоянием команды я доволен»
Сегодня, 16:01 Комментарии10
«Тюмень» будет апеллировать снятие очков КДК
Сегодня, 15:08 Комментарии6
Нигматуллин: «Поставлю на ничью 1:1 в матче Бельгия — Россия»
Сегодня, 12:59 Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oncha
oncha
   154 / 1106
вчера в 16:21
Зулуссы тарасовские еще телегу не дописали.
Bjuik
Bjuik
   58 / 1106
вчера в 15:09
Комитету по этике заняться нечем? Судья москалев не только этику на поле нарушает, но и должностные преступления.
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 12:45
Щас будут искать на теле слона прыщ.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1106
вчера в 11:49
И почему когда Дзюба сломал лучшего игрока рпл никто из наших и слова не проронил и сам футболист не пинал мячом в игрока,да и не мог. Думаю Жиркова на игру надо освободить ,хотя там у них три состава
311
311
   46 / 1106
вчера в 11:44
Лучше начать с Рейнгольда и его папуасов!)
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1106
вчера в 11:44
вы с радимовым разберитесь,а тотведь детей тренерует
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100