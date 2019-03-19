Комитет по этике РФС пока не получал обращений по поводу слов Погребняка

Глава комитета РФС по этике Семен Андреев сообщил, что обращение по поводу высказывания игрока «Урала» Павла Погребняка о натурализации футболистов для сборной России пока не поступало.

Ждем, пока ничего не поступило. Полномочия на то, чтобы подать это обращение есть у президента РФС , исполкома и бюро исполкома РФС , а также президентов российских футбольных лиг - РПЛ , ФНЛ , ПФЛ . Срока давности для подачи обращения в комитет по этике в регламенте не предусмотрено, но исходя из практики такие обращения подаются максимум в течение семи - десяти дней с момента инцидента.