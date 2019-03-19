Комитет по этике РФС пока не получал обращений по поводу слов Погребняка

Глава комитета РФС по этике Семен Андреев сообщил, что обращение по поводу высказывания игрока «Урала» Павла Погребняка о натурализации футболистов для сборной России пока не поступало.
Ждем, пока ничего не поступило. Полномочия на то, чтобы подать это обращение есть у президента РФС, исполкома и бюро исполкома РФС, а также президентов российских футбольных лиг - РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. Срока давности для подачи обращения в комитет по этике в регламенте не предусмотрено, но исходя из практики такие обращения подаются максимум в течение семи - десяти дней с момента инцидента.
После принятия обращения собирается комитет по этике и рассматривает его. Приглашают виновника или представителя клуба, который имеет право свидетельствовать, обсуждается вопрос и выносится решение. В течение трех дней игрок имеет право обжаловать решение в апелляционном комитете РФС, после трех дней это решение вступает в силу. Наказания могут быть различными - замечания, денежный штраф, может быть и то, и другое, может быть дисквалификация, в зависимости от степени нарушения.