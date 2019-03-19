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Колобков: «Поговорил с Черчесовым, он уверен в себе»

вчера, 12:39

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что разговаривал с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым

Последний раз я встречался со сборной накануне ЧМ. Много новых ребят. Сейчас начинается новый цикл, очень важный матч с Бельгией. Все понимают ответственность, надеюсь на успех в матче и хорошую игру.

У нас была сейчас дружеская беседа. Поговорил с Черчесовым, он уверен в себе. Есть большой кредит доверия к тренеру. Надеюсь, команда себя хорошо проявит под руководством этого тренера.

Недавно сообщалось, что министр спорта РФ Павел Колобков и президент РФС Александр Дюков провели встречу со сборной России

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Все комментарии
handreb
handreb
   40 / 1106
вчера в 15:02
Обои интересуют только деньги, спорт им побоку.
Некошерная свинья
Некошерная свинья
   986 / 1106
вчера в 13:42
Разговор двух клоунов - шашлычника и гопника.
kotmyshka
kotmyshka
   226 / 1106
вчера в 13:40
Уверен в себе - это хорошо... А в хорошей игре сборной тоже?
EAGuar As
EAGuar As
   65 / 1106
вчера в 13:13
Удачи сборной России .
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 12:43
Если бы этот старпёр не поговорил с усачом то у него могла пропасть уверенность.
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