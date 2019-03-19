Колобков: «Поговорил с Черчесовым, он уверен в себе»

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что разговаривал с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Последний раз я встречался со сборной накануне ЧМ . Много новых ребят. Сейчас начинается новый цикл, очень важный матч с Бельгией. Все понимают ответственность, надеюсь на успех в матче и хорошую игру.

У нас была сейчас дружеская беседа. Поговорил с Черчесовым, он уверен в себе. Есть большой кредит доверия к тренеру. Надеюсь, команда себя хорошо проявит под руководством этого тренера.