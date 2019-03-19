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Дюков: «Задача сборной - завоевать путевку и принять участие в Евро-2020»

вчера, 11:52

Президент РФС Александр Дюков после встречи с национальной командой заявил, что задачей сборной России является участие в чемпионате Европы 2020 года.

Я познакомился с командой, сегодня состоялось рабочее общение. Атмосфера в команде бодрая, серьезный настрой на работу. Все понимают, что это важный турнир, очень важно в нем выступить. Задача - завоевать путевку и принять участие в Евро-2020.

Впереди непростой матч с Бельгией. Наверное, можно было начать турнир с командой, не являющейся фаворитом группы. Но выступление в Лиге Наций показало, что для нас нет авторитетов.

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Все комментарии
Sysanin101
Sysanin101
   903 / 1106
вчера в 16:22
У сборной России ЕСТЬ!!! авторитеты.
Главный из них наш тренер Станислав Черчесов!
А есть ещё тренерский штаб и наши болельщики там и тут.
Игроки сборной должны подкрепить авторитет нашего тренера только ПОБЕДОЙ!!!
Желаем нашей сборной только ПОБЕДЫ.
Это будет его АВТОРИТЕТОМ и успехом сборной России.
Alladins
Alladins
   80 / 1106
вчера в 15:32
Невыполнимая задача с чабанов и свиньями в составе.
Юрниекс
Юрниекс
   136 / 1106
вчера в 13:29
Ну наконец то объяснил. А то ни Лысый,ни его орлы,до сих пор и не знали,зачем,они бегали по полю...
ДАША Д
ДАША Д
   213 / 1106
вчера в 13:26
Задача - занять второе место в группе.
minai
minai
   337 / 1106
вчера в 13:20
Ваще-то авторитетом для нас оказались шведы.
За адекватность
За адекватность
   48 / 1106
вчера в 12:45
"Но выступление в Лиге Наций показало, что для нас нет авторитетов." На мой взгляд оно показало, что и наша сборная ни для кого особо не авторитет.
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 12:43
Задача всех сборных завоевать путёвку на Евро.
kotmyshka
kotmyshka
   226 / 1106
вчера в 12:38
а мы то думали, просто поиграть в мячик...
Caniggia
Caniggia
   39 / 1106
вчера в 12:17
А что мы в Лиге Наций добились? И шведы для нас уже не авторитеты, если за оба матча с ними ничего путного создать не смогли? В таком отборе на ЧЕ по идее должны выходить без проблем, хотя бы со 2-го места. Но с упёртым, самовлюблённым, усатым индюком и его трусливым антифутболом, мы можем даже здесь пролететь. И Шотландия и Казахстан могут стать для нас непреодолимым препятствием с отсутствием поставленной атакующей игры у нас. Так что опасения за попадание России на ЕВРО 2020 очень серьёзные.
legendsofsails
legendsofsails
   391 / 1106
вчера в 12:06
Дюков - оптимист. Это нормально.
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