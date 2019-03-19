Дюков: «Задача сборной - завоевать путевку и принять участие в Евро-2020»

Президент РФС Александр Дюков после встречи с национальной командой заявил, что задачей сборной России является участие в чемпионате Европы 2020 года.

Я познакомился с командой, сегодня состоялось рабочее общение. Атмосфера в команде бодрая, серьезный настрой на работу. Все понимают, что это важный турнир, очень важно в нем выступить. Задача - завоевать путевку и принять участие в Евро-2020.

Впереди непростой матч с Бельгией. Наверное, можно было начать турнир с командой, не являющейся фаворитом группы. Но выступление в Лиге Наций показало, что для нас нет авторитетов.