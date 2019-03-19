Дюков: «Высказывание Погребняка? Оно получилось некорректным»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал высказывания игрока «Урала» Павла Погребняка о темнокожих футболистах в сборной России.

Высказывание Погребняка? Оно получилось некорректным. Что касается РФС , мы не приемлем проявления расизма. Было достаточно неожиданно слышать это от Павла, я знаю его давно и никогда не слышал от него ничего подобного. Но с ним я еще не общался. В этой ситуации надо разобраться. В ближайшее время комитет РФС по этике разберет этот вопрос.