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Дюков: «Высказывание Погребняка? Оно получилось некорректным»

вчера, 12:10

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал высказывания игрока «Урала» Павла Погребняка о темнокожих футболистах в сборной России. 

Высказывание Погребняка? Оно получилось некорректным. Что касается РФС, мы не приемлем проявления расизма. Было достаточно неожиданно слышать это от Павла, я знаю его давно и никогда не слышал от него ничего подобного. Но с ним я еще не общался. В этой ситуации надо разобраться. В ближайшее время комитет РФС по этике разберет этот вопрос.

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Все комментарии
yk2ru
yk2ru
   475 / 1106
вчера в 17:30
Рыжеволосым и конопатым не место в нашей сборной.
А также велосипедистам. ))
МКС
МКС
   116 / 1106
вчера в 16:04
Конечно некоректно

Надо было сказать АФРОРУССКИЕ
grisser
grisser
   56 / 1106
вчера в 15:07
Зато верным, не нравится оно только толерастным свиным и порхатым.
Чист
Чист
   645 / 1106
вчера в 14:56
никакого расизма в его словах нету он просто сказал что бы в сборной играли свои я тоже ни хочу -пусть приходят домой угощу чем есть но в сборную ни на шаг - и при чём здесь расизм этим прикрываются чмновники своим делом не занимаются а легче просто купить
40175219386
40175219386
   54 / 1106
вчера в 13:50
в чём некорректность, где в его словах проявление расизма? нечем заняться бездельникам чиновникам, вот и устраивают мыльные сериалы с обиженными темнокожими, которых якобы обидели, унизили
Duke_dp
Duke_dp
   768 / 1106
вчера в 13:17
Опять фигню какую-то развели!
Хорош уподоБляться гЕйропе!!!!!
mihaluch
mihaluch
   807 / 1106
вчера в 13:05
Дюков - выкормыш Мутко, впоследствии будет назначен министром банного хозяйства России.
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 12:41
В качестве наказания отправить в тарасовское гетто к темнокожим.
Kresi frok
Kresi frok
   268 / 1106
вчера в 12:27
Высказывание имеет место быть, все по делу, ничего лишнего!
GKN
GKN
   182 / 1106
вчера в 12:14
Сказал, то что думал. Что за шумиху подняли?!
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