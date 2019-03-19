Умяров: «Постараемся выйти на Евро U-19»

Полузащитник юношеской сборной России Наиль Умяров позитивно настроен на выступление в элитном раунде чемпионата Европы-2019 U-19.

Очень приятно, что мы проводим матчи здесь, в Краснодаре. Мы постараемся приложить максимум усилий, чтобы выйти на Евро и сыграть там. У нас очень сильная команда, индивидуально сильные игроки. В таких соревнованиях очень важно сплотиться, быть вместе. Индивидуальность каждого помогает команде. Надо быть вместе и все получится у нас, это самое главное.