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Умяров: «Постараемся выйти на Евро U-19»

вчера, 17:26

Полузащитник юношеской сборной России Наиль Умяров позитивно настроен на выступление в элитном раунде чемпионата Европы-2019 U-19.

Очень приятно, что мы проводим матчи здесь, в Краснодаре. Мы постараемся приложить максимум усилий, чтобы выйти на Евро и сыграть там. У нас очень сильная команда, индивидуально сильные игроки. В таких соревнованиях очень важно сплотиться, быть вместе. Индивидуальность каждого помогает команде. Надо быть вместе и все получится у нас, это самое главное.

В феврале матч юношеской сборной России посетил наставник взрослой команды Станислав Черчесов

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Чемпионата Европы-2019 U-19  Россия: мнение  Россия (до 19)  Умяров Наиль
Источник: Sport-express.ruРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
Balanenok
Balanenok
   85 / 1106
вчера в 17:33
Только удачи!
drug01
drug01
   118 / 1106
вчера в 17:31
Удачной игры!
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