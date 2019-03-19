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Алдервейрелд не уверен, что останется в «Тоттенхэме»

вчера, 22:37

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд не уверен, что он останется в команде по окончании текущего сезона.

У меня есть действующий контракт с клубом. Я стараюсь не заглядывать далеко в будущее. Я счастлив в «Тоттенхэме», но я не знаю, что произойдет по окончании сезона. Мне уже 30, но я чувствую себя гораздо моложе.

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galem72
galem72 ответил Mekrash
   212 / 1106
сегодня в 12:10
Видно судьба быть в этом отстое.
"...судьба быть в этом отстое..."

Отстое?
3 место в АПЛ и 1/4 финала ЛЧ с отлично слаженной игрой и хорошим тренером. Видимо, да, это "отстой"!
лошадник всяко перспективнее. ))
Vasya Vasev
Vasya Vasev
сегодня в 10:00
Ты только посмотри какие на соккере ВИПы !!!!!
Образен поведения, йотта !!!
Следи за не отстойным недорозумением "Тобол" /Курган/, а не за ШПОРАМИ - 100% будешь выглядеть как эксперт.
Mekrash
Mekrash
   133 / 1106
сегодня в 00:40
Видно судьба быть в этом отстое.
Sunny.
Sunny.
   95 / 1106
вчера в 23:44
не критично
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