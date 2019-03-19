Алдервейрелд не уверен, что останется в «Тоттенхэме»

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд не уверен, что он останется в команде по окончании текущего сезона.
У меня есть действующий контракт с клубом. Я стараюсь не заглядывать далеко в будущее. Я счастлив в «Тоттенхэме», но я не знаю, что произойдет по окончании сезона. Мне уже 30, но я чувствую себя гораздо моложе.
Отстое?
3 место в АПЛ и 1/4 финала ЛЧ с отлично слаженной игрой и хорошим тренером. Видимо, да, это "отстой"!
лошадник всяко перспективнее. ))
Отстое?
3 место в АПЛ и 1/4 финала ЛЧ с отлично слаженной игрой и хорошим тренером. Видимо, да, это "отстой"!
лошадник всяко перспективнее. ))
Образен поведения, йотта !!!
Следи за не отстойным недорозумением "Тобол" /Курган/, а не за ШПОРАМИ - 100% будешь выглядеть как эксперт.
Образен поведения, йотта !!!
Следи за не отстойным недорозумением "Тобол" /Курган/, а не за ШПОРАМИ - 100% будешь выглядеть как эксперт.