Алдервейрелд не уверен, что останется в «Тоттенхэме»

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд не уверен, что он останется в команде по окончании текущего сезона.

У меня есть действующий контракт с клубом. Я стараюсь не заглядывать далеко в будущее. Я счастлив в «Тоттенхэме», но я не знаю, что произойдет по окончании сезона. Мне уже 30, но я чувствую себя гораздо моложе.