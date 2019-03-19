Гиггз: «У ветеранов МЮ есть право на свое мнение»

вчера, 21:44

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз ответил на критику со стороны форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича. Швед заявил, что ветераны «Юнайтед» жалуются на игру команды, потому что их не оставили работать в клубе.