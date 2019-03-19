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Гиггз: «У ветеранов МЮ есть право на свое мнение»

вчера, 21:44

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз ответил на критику со стороны форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича. Швед заявил, что ветераны «Юнайтед» жалуются на игру команды, потому что их не оставили работать в клубе.

После более 2000 матчей за клуб мы (Гиггз, Скоулз, Батт, Бекхэм и братья Невиллы) имеем право на мнение. Иногда оно позитивное, иногда негативное. Не думаю, что это имеет отношение к результатам команды. Мы остаемся болельщиками МЮ. Но Златану, конечно, виднее.

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Все комментарии
hoper
hoper
   720 / 1106
сегодня в 08:22
Спор ни о чём.Ветераны могли бы примкнуть к Сульшеру и строить команду заново.Как Кэррик например
BARCDJIN
BARCDJIN
   139 / 1106
вчера в 23:07
Ибра конечно тот еще гоблин..

Может быть стоило их приютить в клубе...Мю жалкое зрелище сейчас, несмотря на то что благодаря Моуру и его трансферам они дошли до 1\4 каким то чудом.
FROBI
FROBI
   84 / 1106
вчера в 22:45
А дыма без огня не бывает. Отчасти Ибра прав: ветераны всегда жаждут приткнуться к клубной кормушке... попутно критикуя своих конкурентов )
Это в любом клубе так.
handreb
handreb
   40 / 1106
вчера в 21:51
Правильно ответил.
Сантус
Сантус
   74 / 1106
вчера в 21:49
Носатый сует свой шнобель везде где играл и не играл.Он дает советы по всем предметам.Скоро он там и Трампа стену строить будет учить...)
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