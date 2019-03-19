Гиггз: «У ветеранов МЮ есть право на свое мнение»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз ответил на критику со стороны форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича. Швед заявил, что ветераны «Юнайтед» жалуются на игру команды, потому что их не оставили работать в клубе.
После более 2000 матчей за клуб мы (Гиггз, Скоулз, Батт, Бекхэм и братья Невиллы) имеем право на мнение. Иногда оно позитивное, иногда негативное. Не думаю, что это имеет отношение к результатам команды. Мы остаемся болельщиками МЮ. Но Златану, конечно, виднее.
Может быть стоило их приютить в клубе...Мю жалкое зрелище сейчас, несмотря на то что благодаря Моуру и его трансферам они дошли до 1\4 каким то чудом.
Может быть стоило их приютить в клубе...Мю жалкое зрелище сейчас, несмотря на то что благодаря Моуру и его трансферам они дошли до 1\4 каким то чудом.
Это в любом клубе так.
Это в любом клубе так.