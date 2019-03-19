Бернардески: «Если Роналду накажут, это будет сумасшествием»

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески высказался по поводу потенциальной дисквалификации Криштиану Роналду.
Не думаю, что Роналду накажут. В противном случае, если его накажут, то это будет сумасшествием. Это был всего лишь жест радости.
Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески высказался по поводу потенциальной дисквалификации Криштиану Роналду.
Не думаю, что Роналду накажут. В противном случае, если его накажут, то это будет сумасшествием. Это был всего лишь жест радости.
Ему можно,а Рону нельзя.
Ему можно,а Рону нельзя.