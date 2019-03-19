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Бернардески: «Если Роналду накажут, это будет сумасшествием»

вчера, 20:50
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Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески высказался по поводу потенциальной дисквалификации Криштиану Роналду.

Не думаю, что Роналду накажут. В противном случае, если его накажут, то это будет сумасшествием. Это был всего лишь жест радости.

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Байкал-38.
Байкал-38. ответил BESTjuventus10
   71 / 1106
сегодня в 03:52
завидуешь? возбуждаешься поди от одного его вида.
Не люблю таких и открыто это заявляю. Так же не могу понять тех кто им симпатизирует и их защищает. Но это ваш выбор и с такими тоже нет желание общаться.
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   729 / 1106
сегодня в 02:45
Видимо для Бернардески такие «жесты радости» в порядке вещей раз уж столь ръяно идет покрывать своего голубчика
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Байкал-38.
   101 / 1106
вчера в 23:50
Жесты бывают разные и то, что показывало это недоразумение как минимум неприлично. Такие движения пусть со своим парней друг другу наедине показывают.
завидуешь? возбуждаешься поди от одного его вида.
Байкал-38.
Байкал-38.
   71 / 1106
вчера в 23:27
Жесты бывают разные и то, что показывало это недоразумение как минимум неприлично. Такие движения пусть со своим парней друг другу наедине показывают.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   101 / 1106
вчера в 23:24
штраф будет, дискву не за что. там по моему даже пункт кто то писал, по которому проходить слушания будут, и в том пункте отсутствует наказание в виде дисквы в принципе.
Скептик-11
Скептик-11
   910 / 1106
вчера в 23:06
ТЕМ,что много вякаете,спецом накажут по строгости.... лучше бы молчали в тряпку,это вам не картонно-мыльный Сериал. Перес ещё доплатит,что бы по максималке пошёл.
BARCDJIN
BARCDJIN
   139 / 1106
вчера в 22:45
Изолировать Голубца!
Rare Fish
Rare Fish
вчера в 22:42
накажут думаю. он же теперь не в массонком реале
FROBI
FROBI ответил Ruslik1982
   84 / 1106
вчера в 22:34
меня лично оскорбил этот жест, требую дисквалификации до конца года
Хм... а чем оскорбил? Отсутствием оных? Ну с этой проблемой до конца года не полегчает ))
feris1
feris1
   105 / 1106
вчера в 22:07
Тогда пусть накажут Симеоне по всей строгости.
Ему можно,а Рону нельзя.
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил Bjuik
   458 / 1106
вчера в 22:03
Все должны отвечать за содеянное, для кристин исключений нет.
а для семёнов есть?
Ruslik1982
Ruslik1982
   76 / 1106
вчера в 21:58
меня лично оскорбил этот жест, требую дисквалификации до конца года
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   321 / 1106
вчера в 21:55
Мы болельщики считаем правильно сделают
grisser
grisser
   56 / 1106
вчера в 21:54
Ничего не будет, не в первый раз.
Аня Романова
Аня Романова
   622 / 1106
вчера в 21:50
за такую мелочь только максимум штраф должны дать
Bjuik
Bjuik
   58 / 1106
вчера в 20:52
Все должны отвечать за содеянное, для кристин исключений нет.
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