Бернардески: «Если Роналду накажут, это будет сумасшествием»

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески высказался по поводу потенциальной дисквалификации Криштиану Роналду.

Не думаю, что Роналду накажут. В противном случае, если его накажут, то это будет сумасшествием. Это был всего лишь жест радости.