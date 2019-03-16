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«Бавария» может понести санкции из-за Горецки и баннера фанатов

вчера, 04:42
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

УЕФА открыл дело в отношении «Баварии» по итогам домашнего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:3).

На 72-й минуте встречи на поле появился хавбек мюнхенцев Леон Горецка. Игрок перепутал футболки и надел майку из комплекта формы, предназначенного для игр Бундеслиги. Согласно правилам УЕФА, в матчах Лиги чемпионов на футболке игрока может находиться только один логотип спонсора, тогда как на форме Горецки красовались сразу два лого – на груди и на рукаве.

Ещё одно нарушение связано с «противозаконным» баннером, который вывесили болельщики мюнхенцев. На плакате было написано: «Современный футбол убивает эмоции. Н**** ВАР! Н**** УЕФА

Дисциплинарный комитет УЕФА вынесет вердикт по обоим прецедентам 16 мая.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
   166 / 1092
вчера в 16:14
не пойму претензий игроков к ВАРу... хотя может что-то в групповухе было,но я не смотрел их группу. Вар позволяет играть более честно,определить было нарушение или нет. Но к тому же не надо и убивать дух игры, назначая пенальти исходя из буквы закона.
Вот с Барса-Лион рефери при назначении пенальти,должен был обязан идти и смотреть сам этот эпизод,а потом принимать решение. Если он этого не сделал,назначил пенальти,а потом игрок ещё и сам издевается над ним, необходимо дисквалифицировать судью и его бригаду, как минимум на 2-5 матчей. Рефери также должны быть наказаны и возможно не только дисциплинарно,но и финансово. Если у арбитра несколько подобных "косяков",то необходимо против него возбудить расследование,что бы выяснить имел ли место подкуп или всё же не компетентность.
Bayern Best
Bayern Best ответил заDOOMчивый
   144 / 1092
вчера в 15:46
как будто бы выбегал из горящей избы, хотя Мюнхенцы уже были погорельцами. Пусть спонсоры платят,ведь Горех их прорекламировал на весь мир.
Может он спецом это и сделал:-).
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Bayern Best
   166 / 1092
вчера в 15:43
И как можно так перепутать футболки.
как будто бы выбегал из горящей избы, хотя Мюнхенцы уже были погорельцами.
Пусть спонсоры платят,ведь Горех их прорекламировал на весь мир.
Bavaria_M
Bavaria_M
   477 / 1092
вчера в 12:45
и где тут нарушение?
игрок на эмоциях перепутал майку.
ладно бы не 1 раз.
видать после реала совсем туго и денег нет у чинушь даже на хлебушек(
а банер чистая правда.
нафиг этот вар если его все равно трактуют как выгодно кому то.
Bayern Best
Bayern Best
   144 / 1092
вчера в 12:23
И как можно так перепутать футболки.
AfrikSimon
AfrikSimon
   101 / 1092
вчера в 12:08
На плакате правда написана.
Василий 50
Василий 50
   313 / 1092
вчера в 07:57
А что, в "Баварии" некому смотреть за тупыми игроками?
beefs
beefs
   298 / 1092
вчера в 06:55
Штраф?!!?
Шишанутый
Шишанутый
   12 / 1092
вчера в 05:40
Молодцы фанаты Баварии. Полностью согласен с их банером. Уефа и Вар убевают футбол!
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