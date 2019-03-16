«Бавария» может понести санкции из-за Горецки и баннера фанатов

вчера, 04:42

УЕФА открыл дело в отношении «Баварии» по итогам домашнего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:3).

На 72-й минуте встречи на поле появился хавбек мюнхенцев Леон Горецка. Игрок перепутал футболки и надел майку из комплекта формы, предназначенного для игр Бундеслиги. Согласно правилам УЕФА , в матчах Лиги чемпионов на футболке игрока может находиться только один логотип спонсора, тогда как на форме Горецки красовались сразу два лого – на груди и на рукаве.

Ещё одно нарушение связано с «противозаконным» баннером, который вывесили болельщики мюнхенцев. На плакате было написано: «Современный футбол убивает эмоции. Н**** ВАР! Н**** УЕФА !»