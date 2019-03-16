«Бавария» может понести санкции из-за Горецки и баннера фанатов

УЕФА открыл дело в отношении «Баварии» по итогам домашнего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:3).
На 72-й минуте встречи на поле появился хавбек мюнхенцев Леон Горецка. Игрок перепутал футболки и надел майку из комплекта формы, предназначенного для игр Бундеслиги. Согласно правилам УЕФА, в матчах Лиги чемпионов на футболке игрока может находиться только один логотип спонсора, тогда как на форме Горецки красовались сразу два лого – на груди и на рукаве.
Ещё одно нарушение связано с «противозаконным» баннером, который вывесили болельщики мюнхенцев. На плакате было написано: «Современный футбол убивает эмоции. Н**** ВАР! Н**** УЕФА!»
Дисциплинарный комитет УЕФА вынесет вердикт по обоим прецедентам 16 мая.
Вот с Барса-Лион рефери при назначении пенальти,должен был обязан идти и смотреть сам этот эпизод,а потом принимать решение. Если он этого не сделал,назначил пенальти,а потом игрок ещё и сам издевается над ним, необходимо дисквалифицировать судью и его бригаду, как минимум на 2-5 матчей. Рефери также должны быть наказаны и возможно не только дисциплинарно,но и финансово. Если у арбитра несколько подобных "косяков",то необходимо против него возбудить расследование,что бы выяснить имел ли место подкуп или всё же не компетентность.
Вот с Барса-Лион рефери при назначении пенальти,должен был обязан идти и смотреть сам этот эпизод,а потом принимать решение. Если он этого не сделал,назначил пенальти,а потом игрок ещё и сам издевается над ним, необходимо дисквалифицировать судью и его бригаду, как минимум на 2-5 матчей. Рефери также должны быть наказаны и возможно не только дисциплинарно,но и финансово. Если у арбитра несколько подобных "косяков",то необходимо против него возбудить расследование,что бы выяснить имел ли место подкуп или всё же не компетентность.
Пусть спонсоры платят,ведь Горех их прорекламировал на весь мир.
Пусть спонсоры платят,ведь Горех их прорекламировал на весь мир.
игрок на эмоциях перепутал майку.
ладно бы не 1 раз.
видать после реала совсем туго и денег нет у чинушь даже на хлебушек(
а банер чистая правда.
нафиг этот вар если его все равно трактуют как выгодно кому то.
игрок на эмоциях перепутал майку.
ладно бы не 1 раз.
видать после реала совсем туго и денег нет у чинушь даже на хлебушек(
а банер чистая правда.
нафиг этот вар если его все равно трактуют как выгодно кому то.