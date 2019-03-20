Агент: «Каррера не вел переговоры с „Зенитом“»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера не собирается работать в «Зените». Об этом заявил агент итальянца Марко Трабукки.
Подтверждаю, что ни я, ни Каррера никогда не встречались с «Зенитом» или «Газпромом» по поводу возможного сотрудничества с Массимо.
Из «Зенита» Каррера встречался только с самим Семаком в сентябре на ужине. Журналист-шарлатан, который придумал эту сказку, – позор профессии.
Напомним, что специалист недавно посетил матч «Спартак» - «Зенит».
Но на ... Е.Петрову эту глупость (с твиттера М.Трабукки) цитировать на Соккере?
Но на ... Е.Петрову эту глупость (с твиттера М.Трабукки) цитировать на Соккере?
Какие в ... переговоры?
Откуда только Е.Петров высасывает эти "новости"?...
Какие в ... переговоры?
Откуда только Е.Петров высасывает эти "новости"?...
тот,который не верит в 90е,я знаю что ты прочитаешь, читай,игнорщик))
ты мне этот вопрос задай в конце сезона,когда семак побежит паковать чемоданы с пятого места,а фурсинка будет щебетать о полуфинале лиге чемпионов,в зону которого зинаида не может попасть уже 3 года))
тот,который не верит в 90е,я знаю что ты прочитаешь, читай,игнорщик))
ты мне этот вопрос задай в конце сезона,когда семак побежит паковать чемоданы с пятого места,а фурсинка будет щебетать о полуфинале лиге чемпионов,в зону которого зинаида не может попасть уже 3 года))