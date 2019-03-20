Агент: «Каррера не вел переговоры с „Зенитом“»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера не собирается работать в «Зените». Об этом заявил агент итальянца Марко Трабукки.

Подтверждаю, что ни я, ни Каррера никогда не встречались с «Зенитом» или «Газпромом» по поводу возможного сотрудничества с Массимо.

Из «Зенита» Каррера встречался только с самим Семаком в сентябре на ужине. Журналист-шарлатан, который придумал эту сказку, – позор профессии.