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Агент: «Каррера не вел переговоры с „Зенитом“»

вчера, 17:21

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера не собирается работать в «Зените». Об этом заявил агент итальянца Марко Трабукки.

Подтверждаю, что ни я, ни Каррера никогда не встречались с «Зенитом» или «Газпромом» по поводу возможного сотрудничества с Массимо.

Из «Зенита» Каррера встречался только с самим Семаком в сентябре на ужине. Журналист-шарлатан, который придумал эту сказку, – позор профессии.

Напомним, что специалист недавно посетил матч «Спартак» - «Зенит»

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Одержимый хряк
Одержимый хряк
   347 / 1081
сегодня в 02:12
Физруки нынче не в тренде, много развелось.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Tostao
   87 / 1081
сегодня в 00:35
Читай "шапку" новости внимательно: "Источник: Твиттер Марко Трабукки | Редакция: Евгений Петров".
Да прочитал я эту "шапку".
Но на ... Е.Петрову эту глупость (с твиттера М.Трабукки) цитировать на Соккере?
Tostao
Tostao ответил Leningrad 84
   209 / 1081
вчера в 23:53
Какой еще на ... Каррера? Какие в ... переговоры? Откуда только Е.Петров высасывает эти "новости"?...
Читай "шапку" новости внимательно: "Источник: Твиттер Марко Трабукки | Редакция: Евгений Петров".
Doping87
Doping87
   607 / 1081
вчера в 22:33
Тренер защитников у нас уже есть.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1081
вчера в 21:56
Морозовский
Морозовский
   7 / 1081
вчера в 21:47
Вёл, вёл! На "зеню" это очень похоже!
Тарасовские мы
Тарасовские мы ответил leopit
   508 / 1081
вчера в 21:24
Это даже не утка,это целый летящий бегемот,гадящий брёвнами на наш доверчивый мозг.....
Маде ин тарасовка, дорого.
mat73
mat73
   202 / 1081
вчера в 21:23
Летя-а-ат у-у-утки, а за ними гу-у-уси)))
leopit
leopit
   95 / 1081
вчера в 21:18
Это даже не утка,это целый летящий бегемот,гадящий брёвнами на наш доверчивый мозг.....
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   18 / 1081
вчера в 21:07
Пока Каррера с агентом хотят обратно вернуться в стан красно-белых ) Слишком резко отрицают!)
Коля58
Коля58
   635 / 1081
вчера в 20:59
Кукаррела в Зенит? Это уж чересчур! Парень рамсы попутал )) После Тарасни только в рабство к Курбану ))
Коля58
Коля58 ответил Крутой камерунец
   635 / 1081
вчера в 20:57
не не,они перебрались в Питер, чуть позже,если верить фактам и зародился бомж-фанатизм,ближе к середине 80х (когда спартачи уже вдоль и поперек объездили все Советы). или ты думал,откуда у вас такое прозвище?знай свои корни))
Да мы то знаем! А вот почему вы то Рабы? )) Потому что под Зенитовцами в рабстве были? ))
valt134
valt134
   155 / 1081
вчера в 20:52
Где ещё тренеры-легионеры такое бабло поднимать смогут! Только у нас. Их из России дубиной не выгонишь.
Великолепный
Великолепный
   70 / 1081
вчера в 20:39
Да кому нужен этот физрук!)))
Одержимый хряк
Одержимый хряк ответил Zenit_84
   347 / 1081
вчера в 20:19
Понравилось, похоже, в России.
У корыта пригрелся уголовник-физрук.
Zenit_84
Zenit_84
   89 / 1081
вчера в 20:18
Понравилось, похоже, в России.
pomor45
pomor45
   184 / 1081
вчера в 20:12
Карреру, наверное, только в России называют специалистом.
Gessenschaft
Gessenschaft
   309 / 1081
вчера в 20:10
КАРРЕРА ПОНАДОБИТСЯ ЗЕНИТУ КОГДА МИЛЛЕРУ СТУКНЕТ 90 ЛЕТ! НА БОЛЬШЕЕ ОН НЕ СПОСОБЕН!
Морозовский
Морозовский ответил trimetil
   7 / 1081
вчера в 20:08
Он у тебя сдох похоже, похорони его уже...
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       87 / 1081
    вчера в 20:06
    Какой еще на ... Каррера?
    Какие в ... переговоры?
    Откуда только Е.Петров высасывает эти "новости"?...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       43 / 1081
    вчера в 20:05
    Повезло Зениту. Пусть идет обратно или Енисей аытаскивает. На богаже Аленя...
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец ответил DawnOfDestiny
       136 / 1081
    вчера в 20:03
    Встаньку не валяй)
    вон там твой конский корефан пришёл)) который,как и твой питерский одноклубник меня в игнор добавил)
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил Крутой камерунец
       181 / 1081
    вчера в 20:02
    дак где мои клоны то?а их нету,вот весь ответ. я пишу всегда только с одного профиля. те - которые на премодерации я не трогаю. а ваш клоновод использует все свои 100+ клонов для того чтобы засорять ветки гадя с каждого профиля по несколько постов. это давно убило сайт.
      Крутой камерунец
      Крутой камерунец ответил DawnOfDestiny
         136 / 1081
      вчера в 20:01
      да что б ты был!) еще)
        Jum13
        Jum13
           21 / 1081
        вчера в 20:00
        Нормально так свиней раскидало )))
        DawnOfDestiny
        DawnOfDestiny ответил Крутой камерунец
           181 / 1081
        вчера в 19:59
        валяй))
        да что б ты был!) еще)
        Крутой камерунец
        Крутой камерунец ответил DawnOfDestiny
           136 / 1081
        вчера в 19:58
        прогуляемся по твоим клонам?
        валяй))
        DawnOfDestiny
        DawnOfDestiny ответил Крутой камерунец
           181 / 1081
        вчера в 19:57
        слауууунов))) половина отписавшихся это дело рук твоих клонов)) нормальным бомжам давно за тебя стыдно)))
        прогуляемся по твоим клонам?
        Крутой камерунец
        Крутой камерунец
           136 / 1081
        вчера в 19:57
          DawnOfDestiny
          DawnOfDestiny ответил Не верю 90-м
             181 / 1081
          вчера в 19:56
          В игнор его, это клон один и тот же.
          я в игнор никого не ставлю. читать зажаренных свиней тоже бывает приятно)
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