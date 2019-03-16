Мирча Луческу и его сын получат работу в «Бешикташе»

вчера, 21:20

Бывший тренер «Шахтера», «Зенита» и сборной Турции Мирча Луческу получил предложение от «Бешикташа». Турецкий клуб предложил 73-летнему специалисту должность спортивного директора. Сообщается, что румынский тренер близок к соглашению с клубом.

Луческу планирует привлекать к составу малоизвестных бразильских игроков, а затем развивать их и продавать топ-клубам, как в свое время поступал в «Шахтере».

Кроме того, новым главным тренером «Бешикташа» может стать наставник ПАОКа Разван Луческу, сын Мирчи.

Напомним, Мирча Луческу покинул сборную Турции 11 февраля.