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Мирча Луческу и его сын получат работу в «Бешикташе»

вчера, 21:20

Бывший тренер «Шахтера», «Зенита» и сборной Турции Мирча Луческу получил предложение от «Бешикташа». Турецкий клуб предложил 73-летнему специалисту должность спортивного директора. Сообщается, что румынский тренер близок к соглашению с клубом.

Луческу планирует привлекать к составу малоизвестных бразильских игроков, а затем развивать их и продавать топ-клубам, как в свое время поступал в «Шахтере».

Кроме того, новым главным тренером «Бешикташа» может стать наставник ПАОКа Разван Луческу, сын Мирчи.

Напомним, Мирча Луческу покинул сборную Турции 11 февраля.

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Все комментарии
beefs
beefs
   298 / 1092
сегодня в 09:51
Не устал еще, старичок?
obana777
obana777
   214 / 1092
сегодня в 07:55
Сколько цыгана не корми, янычаром он не станет)))
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   279 / 1092
вчера в 23:08
цыган наберут
Ангарск-81
Ангарск-81
   183 / 1092
вчера в 22:36
Спасибо Мирча за возвращение зенита на его место!
grisser
grisser
   60 / 1092
вчера в 22:36
Семья Луческу решила нагреть турок.
STVA 1
STVA 1
   106 / 1092
вчера в 22:16
Цыган решил Бешик нагреть)))
time out
time out
   92 / 1092
вчера в 22:05
Не сидится цыгану спокойно.
particular
particular
   2 / 1092
вчера в 21:48
Явно, - не сторонник еуроинтеграции..:))
Будет в туретчине копейку на перекупе робить..:))
grisser
grisser
   60 / 1092
вчера в 21:34
Его в дверь, а он в окно.
311
311
   58 / 1092
вчера в 21:34
Скоро весь табор приведет в клуб, будут у стадиона мелочь стрелять!)
Сантус
Сантус
   67 / 1092
вчера в 21:26
Будулаю всё не сидится на печи....вон Капелло уже угомонился,этот не... ещё побарыжу...)
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   97 / 1092
вчера в 21:26
К бомжам БАРОНА,к бомжам
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