«Челси» может уволить Сарри в ближайшее время

вчера, 12:47

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может быть уволен из клуба уже во время паузы на матчи сборных.

Команда 60-летнего Сарри накануне уступила «Эвертону» (0:2) и теперь отстает от четвертого места, дающего право на попадание в Лигу чемпионов, на 3 балла.

Результаты команды не устраивают руководство «синих», поэтому Сарри может уйти уже в самое ближайшее время.