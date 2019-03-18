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«Челси» может уволить Сарри в ближайшее время

вчера, 12:47

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может быть уволен из клуба уже во время паузы на матчи сборных.

Команда 60-летнего Сарри накануне уступила «Эвертону» (0:2) и теперь отстает от четвертого места, дающего право на попадание в Лигу чемпионов, на 3 балла. 

Результаты команды не устраивают руководство «синих», поэтому Сарри может уйти уже в самое ближайшее время.

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Все комментарии
Zayac_65
Zayac_65
   940 / 1119
сегодня в 05:11
Давно пора, но кого на его место?
Van Vanovich
Van Vanovich
   467 / 1119
вчера в 22:47
Хиддинк форева!!!
FROBI
FROBI
   137 / 1119
вчера в 22:03
Проблема в том, не как уволить, а каких игроков пообещать новому тренеру... Азар уже на чемоданах - и какое тренерское имя убедит его громче Зидана?
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   1106 / 1119
вчера в 20:15
Маура придется возвращать ... :)))
Rizo1
Rizo1
   710 / 1119
вчера в 20:08
Значит уволят!
nnb199O
nnb199O
   817 / 1119
вчера в 19:21
Пусть еще немного поработает, тренер как раз для чукотки, пускай разваливает полностью эту днищщу.
Red_team
Red_team
   296 / 1119
вчера в 18:46
Он еще не уволен до сих пор? Абрам потерял хватку, старик уже далеко не такой жесткий и строгий =)
juvenale
juvenale
   20 / 1119
вчера в 18:43
моуриньо возвращайте
dino-hsv
dino-hsv
   509 / 1119
вчера в 18:29
сарри ничего не выправит уже, но кого звать?
aNOOBis
aNOOBis ответил Bavaria_M
   269 / 1119
вчера в 17:45
если устроить показательную порку то нет. а так в клубе все дозволеность. особенно после слива маура из за путы евы.
Поркой верность тренеру не привить, скорее наоборот, нормальных людей это отвернет
Bavaria_M
Bavaria_M ответил aNOOBis
   443 / 1119
вчера в 17:35
Новые тоже быстро скурвятся
если устроить показательную порку то нет.
а так в клубе все дозволеность.
особенно после слива маура из за путы евы.
Остапчук 67
Остапчук 67
   363 / 1119
вчера в 17:34
Давно пора...
aNOOBis
aNOOBis ответил Stalker-ato
   269 / 1119
вчера в 17:19
и пускай с собой Игуаина заберет и Жоржиньо.
Вот, за Жоржиньо Сарри точно стоит уволить. Прима, блин, балерина
aNOOBis
aNOOBis ответил Bavaria_M
   269 / 1119
вчера в 17:18
так дело не в тренере. а в гнилых крысах игроках. которые сливают очередного тренера. проще и дешевле выкинуть всех крыс и купить нормальных игроков. чем каждый сезон по 5 тренеров менять. выплачивая крупные суммы компенсаций. но это же крысиный клуб что с них взять.
Новые тоже быстро скурвятся
aNOOBis
aNOOBis ответил 15511551
   269 / 1119
вчера в 17:16
Сколько можно увольнять тренеров) может дела вовсе не в тренерах)
Ну, не Грановскую же увольнять (на самом деле, почему бы и нет)

Так уж у Романа Аркадьевича повелось, ставка на ротацию
15511551
15511551 ответил particular
   42 / 1119
вчера в 17:15
Тренеров, как кость, легко бросить на растерзание болелам, специалистам и СМИ... Тем самым взять паузу для следующего выбора... А может и очередного косяка..:))
Почему не менять, когда деньги некуда девать)
particular
particular ответил 15511551
   6 / 1119
вчера в 17:02
Сколько можно увольнять тренеров) может дела вовсе не в тренерах)
Тренеров, как кость, легко бросить на растерзание болелам, специалистам и СМИ...
Тем самым взять паузу для следующего выбора... А может и очередного косяка..:))
RedRedTeam
RedRedTeam
   486 / 1119
вчера в 16:43
Хиддинк на выход.
15511551
15511551
   42 / 1119
вчера в 16:12
Сколько можно увольнять тренеров) может дела вовсе не в тренерах)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   830 / 1119
вчера в 16:12
Жесток Обрамовиц.Прямо как Цукерберг к голубцам.
Bavaria_M
Bavaria_M
   443 / 1119
вчера в 16:06
так дело не в тренере. а в гнилых крысах игроках.
которые сливают очередного тренера.
проще и дешевле выкинуть всех крыс и купить нормальных игроков.
чем каждый сезон по 5 тренеров менять. выплачивая крупные суммы компенсаций.
но это же крысиный клуб что с них взять.
Stalker-ato
Stalker-ato
   328 / 1119
вчера в 15:43
и пускай с собой Игуаина заберет и Жоржиньо.
Санчо Панса
Санчо Панса
   129 / 1119
вчера в 15:42
Да, и вроде бы команда сражается за победу в Лиге Европы и еще не лишилась шансов на заветное место в топ-4, но Роману Абрамовичу все мало) Ну что же, Сарри знал на что шел!
dzvinka
dzvinka
   163 / 1119
вчера в 15:33
да не, смысл уже сейчас увольнять... дадут завершить сезон, более чем уверен.
barcelonistas
barcelonistas
   829 / 1119
вчера в 15:24
Не пойму, чего ожидали то? У Сарри другой днк. Если Абрам реально хотел концепцию Челси менять то смело на 2-3 переходных сезона можно рассчитывать
SaLLMaN
SaLLMaN ответил kust07
   1048 / 1119
вчера в 15:21
Сарри хоронит Челси
При чем заживо))
prayforspecialone
prayforspecialone ответил ROMA DROGBA
   726 / 1119
вчера в 15:09
Сарри купили всех, кого он хотел. От него ждали хотя бы борьбы за топ-4 и нормальное качество футбола. Нет ни того, ни другого
Сарри хочет построить игру так же как и Пеп построил в Сити , но есть нюансы:

1) состав Челси, да и любого клуба АПЛ априори слабее состава МС;
2) проблема с форвардом была еще до Сарри - Мората, Жиру и Игуаин никак не тянут на форварда клуб претендующего на призовые места;
3) адаптация, кто вообще ожидал , что пришедший Жоржиньо вольется в АПЛ, абсолютно не схожей с Серией А
4) давление на Азара, перевод Канте на фланг - зачем ломать то , что стабильно приносит результаты ?
hardpony
hardpony
   187 / 1119
вчера в 15:08
челси пора выгнать из апл. моуринья пытался их сплавить в чемпионшип-не вышло. а зря. там им место. сарри пытается. но тоже как-то не очень
obana777
obana777
   208 / 1119
вчера в 14:57
С такой игрой, какую показывает Челси, Сарри на выход.
azkan
azkan
   206 / 1119
вчера в 14:49
Все бы ничего, но поставь играющих бегающих с физикой, молодых парней для своей тактики! Чтобы все успевали за его сарриболом! И Азаровскими выкрутасами. Те кто есть просто устали. Вот и результат. Виллиан уже сколько матчей не играет.
А об этом испанце и говорить нечего.. Аспи мертвый. Канте хз где играет...Жоржи и Ковачичи можно даже невспоминать.
Или меняй тактику или меняй состав для своей оригинальной игры.
Ни того ни другого. Значить третье - нужно уходить.
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