«Челси» может уволить Сарри в ближайшее время

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может быть уволен из клуба уже во время паузы на матчи сборных.
Команда 60-летнего Сарри накануне уступила «Эвертону» (0:2) и теперь отстает от четвертого места, дающего право на попадание в Лигу чемпионов, на 3 балла.
Результаты команды не устраивают руководство «синих», поэтому Сарри может уйти уже в самое ближайшее время.
а так в клубе все дозволеность.
особенно после слива маура из за путы евы.
а так в клубе все дозволеность.
особенно после слива маура из за путы евы.
Так уж у Романа Аркадьевича повелось, ставка на ротацию
Так уж у Романа Аркадьевича повелось, ставка на ротацию
Тем самым взять паузу для следующего выбора... А может и очередного косяка..:))
Тем самым взять паузу для следующего выбора... А может и очередного косяка..:))
которые сливают очередного тренера.
проще и дешевле выкинуть всех крыс и купить нормальных игроков.
чем каждый сезон по 5 тренеров менять. выплачивая крупные суммы компенсаций.
но это же крысиный клуб что с них взять.
которые сливают очередного тренера.
проще и дешевле выкинуть всех крыс и купить нормальных игроков.
чем каждый сезон по 5 тренеров менять. выплачивая крупные суммы компенсаций.
но это же крысиный клуб что с них взять.
1) состав Челси, да и любого клуба АПЛ априори слабее состава МС;
2) проблема с форвардом была еще до Сарри - Мората, Жиру и Игуаин никак не тянут на форварда клуб претендующего на призовые места;
3) адаптация, кто вообще ожидал , что пришедший Жоржиньо вольется в АПЛ, абсолютно не схожей с Серией А
4) давление на Азара, перевод Канте на фланг - зачем ломать то , что стабильно приносит результаты ?
1) состав Челси, да и любого клуба АПЛ априори слабее состава МС;
2) проблема с форвардом была еще до Сарри - Мората, Жиру и Игуаин никак не тянут на форварда клуб претендующего на призовые места;
3) адаптация, кто вообще ожидал , что пришедший Жоржиньо вольется в АПЛ, абсолютно не схожей с Серией А
4) давление на Азара, перевод Канте на фланг - зачем ломать то , что стабильно приносит результаты ?
А об этом испанце и говорить нечего.. Аспи мертвый. Канте хз где играет...Жоржи и Ковачичи можно даже невспоминать.
Или меняй тактику или меняй состав для своей оригинальной игры.
Ни того ни другого. Значить третье - нужно уходить.
А об этом испанце и говорить нечего.. Аспи мертвый. Канте хз где играет...Жоржи и Ковачичи можно даже невспоминать.
Или меняй тактику или меняй состав для своей оригинальной игры.
Ни того ни другого. Значить третье - нужно уходить.