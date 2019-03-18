Иногда они возвращаются

вчера, 22:55

Вторая часть нынешнего сезона ознаменовалась целым рядом любопытных возвращений. «Соккер.ру» вспоминает их.

Зинедин Зидан – в «Реал»

Безусловно, главным возвращением сезона стало появление Зидана у руля «Реала». Конечно, никто не сомневался в том, что дни Сантьяго Солари в «Реале» сочтены, но мало кто догадывался, что его сменит Зидан, что француз так скоро вернется в мадридский клуб. Чаще говорили о другом потенциальном возвращении – Жозе Моуриньо. Португальцу же придется поработать в другом направлении, возможно, над возвращением уже в «Интер». Зидан правил в «Реале» ранее два с небольшим года – с 2016 по 2018-й, но успел блестяще себя проявить, завоевав девять трофеев, включая три титула в Лиге чемпионов. Он разом прыгнул на второе место по числу титулов с «Реалом» за всю историю клуба. Безусловно, возвращение его после неудач Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари выглядит обнадеживающе. Но еще нужно многое сделать, чтобы вернуться к искомому уровню.

Леонарду Жардим – в «Монако»

Уход и возвращение Зидана хотя бы случились в разные сезоны. А вот Жардим успел расстаться с «Монако» и вернуться в него прямо по ходу нынешнего розыгрыша. Такая чехарда стоила места вице-президента клуба Вадиму Васильеву. В «Монако» признали, что поторопились с отставкой Жардима в первой части сезона, когда команде скорее не везло. А назначение неопытного Тьерри Анри на роль спасителя оказалось огромным провалом. Не оставалось ничего лучше, чем позвать Жардима обратно – ведь именно с ним связано все лучшее, что происходило с «Монако» в последние годы. Возвращение тоже получилось ярким. «Монако» до сих пор в чемпионате Франции после второго прихода португальца не проигрывал.

Клаудио Раньери – в «Рому»

Еще один бывший тренер «Монако» вернулся, но он пошел в итальянском направлении. Слухи о том, что Эусебио Ди Франческо будет уволен, ходили очень давно. Однако ему до последнего удавалось цепляться за результат и кое-как избегать отставки. Но все же чаша терпения боссов «Ромы» переполнилась, и Ди Франческо клуб покинул. А тут как раз Раньери освободился, которого уволили из «Фулхэма», где тоже назначали спасителем, но не срослось. В «Роме» Раньери начал с победы, но в последнем туре опростоволосился, проиграв СПАЛу. Предыдущий заход Раньери в «Рому» был с 2009 по 2011 год.

Жозе Моуриньо – в «Челси»

Но вернемся к тому, кто не смог вернуться в «Реал». По крайней мере – пока. У него замечательно это получилось некоторое время назад с «Челси». Тот случай, когда тренер выжал все из команды, добился с ней успеха, а спустя время снова пришел и опять победил. Правда, оба раза уходил из «Челси» Моуриньо не в лучших отношениях с представителями клуба: то с руководством, то с игроками. Но факты не отменишь: к урожайному периоду управления «Челси» с 2004 по 2007 год Моуриньо добавил неплохой заход с 2013 по 2015-й, когда выиграл третий чемпионский титул с «синими» и третий Кубок лиги. Не исключено, что тактику возвращений португалец опробует еще.

Фабио Капелло – в «Реал» и «Милан»

Есть и такие тренеры, которые возвращались в разные клубы. Капелло – яркий представитель. Свое имя он заработал в «Милане», где начал тренерскую карьеру. За первый заход с 1991 по 1996 год Капелло выиграл четыре раза чемпионат Италии, Лигу чемпионов, после чего был приглашен в «Реал». Там проработал недолго, но смог завоевать чемпионский титул, после чего из-за разногласий с руководством клуба и давления со стороны болельщиков и прессы ушел. Вернулся в «Милан», однако провел крайне неудачный сезон. Впрочем, его второй заход в «Реал», который случился у Капелло после работы в «Роме» и «Ювентусе», тоже вышел не самым лучшим. Он опять выиграл чемпионат Испании, но так и не смог подобрать ключи к взаимопониманию с мадридской публикой.

Роберто Манчини – в «Интер»

Итальянцы любят возвращаться, как можно заметить. Манчини во многом сделал себе имя работой в «Интере», хотя до этого были кое-какие успехи в «Фиорентине» и «Лацио». С «нерадзурри» Манчини сумел завоевать три чемпионских титула в период с 2004 по 2008 год. Затем поработал с «Манчестер Сити» и «Галатасараем», однако возвращение в «Интер» в 2014 году успеха не принесло – уже к тому времени на талант Манчини смотрели со скепсисом.

Лучано Спаллетти – в «Рому»

Еще один итальянец в подборке. Он, как и Манчини, засветился в «Зените», правда, более успешно. Петербургский клуб как раз и разбил периоды работы Спаллетти с «Ромой». До «Зенита» он отработал там четыре года, после «Зенита» - один. За это время обзавелся только двумя победами в Кубке Италии, зато четырежды занимал вторые места в Серии А – чего-то регулярно не хватало.

Юпп Хайнкес – в «Баварию»

Его смело можно называть «человек-возвращение». Хайнкес работал в «Баварии» четыре разных периода. Первый датирован еще 1987 – 1991 годами. Он принес мюнхенцам два чемпионских титула. Кратковременно Хайнкес работал исполняющим обязанности в 2009 году. С тех пор его стали звать в Мюнхен, когда что-то идет не так. В период 2011-2013 получилось так удачно, что он и Лигу чемпионов взял, и еще один чемпионский титул. А в 2017-2018 годах снова выиграл Бундеслигу уже во время четвертого захода, который сделал уже после объявления о завершении карьеры – не смог отказать «Баварии».

Луи ван Гал – в «Барселону»

Пример, обратный образцу Хайнкеса. Такие тут тоже встречались – когда второй заход совсем не повторяет успеха первого. Ван Гал, работая в «Барселоне» с 1997 по 2000 год, сделал ее очень «голландской», яркой, дважды выиграл чемпионат Испании. Потом был перерыв на работу в сборной Нидерландов. А возвращение в Каталонию в 2002 году оказалось полным провалом.

Юрий Семин – в «Локомотив»

Ну куда же без одного из знаковых «возвращенцев» российского футбола. Семин неразрывно связан с историей и всеми успехами «Локомотива». После самых разных приключений он возвращался сюда и делал результат. Он начал работать с железнодорожниками еще в 1986 году. Потом сделал небольшой перерыв, вкусив экзотики и сгоняв в Новую Зеландию, после чего вернулся в «Локомотив» основательно – с 1992 по 2005 год, попутно отвлекаясь на сборную России. С клубом в тот период он выиграл дважды чемпионат страны. Потом даже побывал президентом «Локомотива», но очень недолго. В 2009 году после динамовских приключений вернулся к железнодорожникам. Успехов не добился, а конфликт с тогдашним президентом Ольгой Смородской обрел. Следующее возвращение Семина в «Локомотив» пришлось на 2016 год. И вряд ли кто-то догадывался, что оно будет столь успешным. Ведь железнодорожники – действующие чемпионы России.

А теперь интересно, по чьему пути отправится Зидан?