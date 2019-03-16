«Интер» решил уволить Спаллетти

вчера, 09:17

Руководство «Интера» вынесло решение насчет будущего наставника команды Лучано Спаллетти.

Миланцы намерены уволить специалиста после окончания сезона. Причина - неудовлетворительные результаты. «Нерадзурри» уже вылетели из Лиги Европы и Кубка Италии, а в Серии А занимают 4 место после 27 туров.