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«Интер» решил уволить Спаллетти

вчера, 09:17

Руководство «Интера» вынесло решение насчет будущего наставника команды Лучано Спаллетти.

Миланцы намерены уволить специалиста после окончания сезона. Причина - неудовлетворительные результаты. «Нерадзурри» уже вылетели из Лиги Европы и Кубка Италии, а в Серии А занимают 4 место после 27 туров.

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ULTRASteam
ULTRASteam
сегодня в 01:26
Если Лучано уволят а Семак не возьмет чемпионство - надо возвращать Его в Питер
При нем Зенит был Доминантом в РПЛ
ULTRASteam
ULTRASteam ответил pomor45
сегодня в 01:23
НаЮг ты обьясняешь это троллям ?? Тем более школоте??
Ты думаешь когото интересует правда и справедливость?
Можем открыть Главный Закон страны _ Конституцию РФ
ВСЕ НЕДРА СТРАНЫ ПРИНАДЛЕЖАТ НАРОДУ СТРАНЫ
Скакого бока теперь мне скажите?
ПОСЛЕДНИЙ НЕФТЯНОЙ МИНИСТР СССР УКРАЛ КУСОК НЕФТЯНКИ И СОЗДАЛ ЛУКОЙЛ И ОН ВДРУГ СТАЛ ЧАСТНЫМ?
ГИНЕР ХАРЬКОВСКИЙ ПРАВОВЕРНЫЙ ТОРГУЕТ ТЕМ ЖЕ НАРОДНЫМ ГАЗОМ В УКРАИНУ?
РЖД ТУТ И ТАК ПОНЯТНО _ КАЖДЫЙ ГОД МИЛЛИАРДЫ ДОТАЦИЙ ИЗ ФЕД БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН К 1000 ЛЕТИЮ КАЗАНИ 2 ЧЕМПИОНСТВА КОМАНДА ИЗ РЕСП БЮДЖЕТА КОТОРЫЙ ИЗ ФЕД БЮДЖЕТА
ПРО ЭТИ КЛУБЫ ПРОВИНЦИИ ДАЖЕ РЕЧИ НЕТ ОБЛ БЮДЖЕТ И САМОЕ СМЕШНОЕ ВСЕ ДОТАЦИОННЫЕ ОБЛАСТИ
ОСОБНЯКОМ ТОЛЬКО КРАСНОДАР!!! НО ЩАС МАГНИТ У АРМЯШКИ ОТЖАЛИ ПОСМОТРИМ НА СКОЛЬКО ХВАТИТ ЕГО
pomor45
pomor45
   172 / 1092
вчера в 20:56
Любите посудачить на тему: кому принадлежит Газпром? Смотрите: Росимущество - 38%; Роснефтегаз - 11%; Росгазификация - 1%; Bank of NY -23%; Прочие - 23%.
Кто эти "прочие"? E.ON Ruhrgas AG, крупнейшая германская компания-дистрибьютор природного газа - 6,5%; Deutsche UFG, компания-хэджфонд, 100% принадлежащая Дойче Банку — более 3 %; НАФТА-МОСКВА, Кипрская компания 5,3%; НАФТА-ВОСТОК, фонд - 1,5%; ИНТЕКО (да-да, мадам Батуриной) - 1%;
Остальные 5,5% распылены междусобойчиком, т.с. на молочишко себе любимым.
Итак, Россия, наш президент Путин В.В., правителельство и сам Газпром не в состоянии жестко принять однозначное решение по тем или иным действиям, а должны договариваться с теми же, кто и готовит всю эту херню с газовыми поставками - амерами, бюргерами и 5-й колонной, владеющей активами, располагающимися вне российской юрисдикции, и непосредственно управляющими концерном.
Как такая разношерстная компашка так дружно кормит Зенит понять не просто невозможно, а совершенно ясно, что это полная херня. Так что прекратили бы вы, ребята, эту свою заунывную песню про народные деньги Газпрома потраченные на Зенит.
Великий Князь
Великий Князь ответил kasyak7
   50 / 1092
вчера в 20:38
Загубил Интер
Футбольный труп загубить не возможно, интер уже мёртв)
pomor45
pomor45 ответил Кошк 47
   172 / 1092
вчера в 20:27
Надо срочно возвращать сеньора Лучяно в Зенит!Верим!
Раньше - после Манчини - был бы не против, но сегодня я за Семака. Зенит должен вырастить своего тренера и у этого многодетного отца всё получится, если его не подгонять, не дёргать по мелочам, а доверять и помогать.
pomor45
pomor45 ответил VV V
   172 / 1092
вчера в 20:23
Юный экономист, тебе надо больше читать, чтобы стать таким же умным, как я.
Не приведи, Господь!
pomor45
pomor45 ответил Ваня лучший
   172 / 1092
вчера в 20:23
В ПАО "Газпром" 50% +1 акция принадлежит государству, т.е. мне, тебе и всем нам. Это официальные данные. А все остальные цифры от лукавого.
Очередная глупость. Остальная часть акционерная и там тоже работают такие, как ты, я, мы и даже американцы. Последние, между прочим, имеют блокирующий пакет акций.
Кошк 47
Кошк 47
   742 / 1092
вчера в 19:55
Надо срочно возвращать сеньора Лучяно в Зенит!Верим!
dok66
dok66
   545 / 1092
вчера в 19:31
Все к этому шло
GKN
GKN
   231 / 1092
вчера в 17:14
Давно пора
VV V
VV V ответил Олег Борткевич
   229 / 1092
вчера в 16:16
В Газпроме 38% принадлежит правительству РФ, а 23%-штатникам.
Юный экономист, тебе надо больше читать, чтобы стать таким же умным, как я.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Олег Борткевич
   41 / 1092
вчера в 16:09
В Газпроме 38% принадлежит правительству РФ, а 23%-штатникам.
В ПАО "Газпром" 50% +1 акция принадлежит государству, т.е. мне, тебе и всем нам. Это официальные данные. А все остальные цифры от лукавого.
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил VV V
   445 / 1092
вчера в 15:41
Сейчас Газпром, вместо газификации России, купит опять этого итальянца за общие деньги страны !
В Газпроме 38% принадлежит правительству РФ, а 23%-штатникам.
Sergey Z
Sergey Z
   429 / 1092
вчера в 15:06
Правильное решение!
juvenale
juvenale
   20 / 1092
вчера в 14:53
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       48 / 1092
    вчера в 14:49
    Без работы не остагется наверняка...
    Просто Краснодарский
    Просто Краснодарский
       279 / 1092
    вчера в 14:48
    лысый физрук т без Миллера не тянет
    Nafnafik
    Nafnafik
       88 / 1092
    вчера в 14:26
    Плохо работал.
    kasyak7
    kasyak7
       708 / 1092
    вчера в 14:25
    Загубил Интер
    Спагетти
    Спагетти ответил LOpp
       293 / 1092
    вчера в 14:21
    Мне? Я согласен;))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       416 / 1092
    вчера в 14:18
    Очень долго решали
    Гус Пойет
    Гус Пойет
       403 / 1092
    вчера в 14:16
    Дайте лысому поработать!
    beefs
    beefs
       298 / 1092
    вчера в 13:39
    Допрыгался...
    nedved10
    nedved10
       237 / 1092
    вчера в 13:36
    Лысый создан чтобы тренировать интер
    time out
    time out ответил parallels
       92 / 1092
    вчера в 13:35
    главное, что лучшему зулусу спартака нашли применение: мыть полы на севильской базе 😅
    А у Передаса работа поинтересней, он драит в ПСЖ туалеты, работа знакомая, после самого большого туалета в мире на баклан-арене.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       70 / 1092
    вчера в 13:31
    Прийдет в зенит.) 😊.
    Balanenok
    Balanenok
       91 / 1092
    вчера в 13:07
    Вопрос давно назревал.
    kotmyshka
    kotmyshka
       247 / 1092
    вчера в 13:06
    Сейчас тренеры перетасуются и все будет хорошо
    ГусХ
    ГусХ
       682 / 1092
    вчера в 12:52
    Спал слабый духом тренер. Специалист вроде ничего, а вот мотиватор никудышный
    juvenale
    juvenale
       20 / 1092
    вчера в 12:48
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