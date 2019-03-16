«Интер» решил уволить Спаллетти

Руководство «Интера» вынесло решение насчет будущего наставника команды Лучано Спаллетти.
Миланцы намерены уволить специалиста после окончания сезона. Причина - неудовлетворительные результаты. «Нерадзурри» уже вылетели из Лиги Европы и Кубка Италии, а в Серии А занимают 4 место после 27 туров.
При нем Зенит был Доминантом в РПЛ
При нем Зенит был Доминантом в РПЛ
Ты думаешь когото интересует правда и справедливость?
Можем открыть Главный Закон страны _ Конституцию РФ
ВСЕ НЕДРА СТРАНЫ ПРИНАДЛЕЖАТ НАРОДУ СТРАНЫ
Скакого бока теперь мне скажите?
ПОСЛЕДНИЙ НЕФТЯНОЙ МИНИСТР СССР УКРАЛ КУСОК НЕФТЯНКИ И СОЗДАЛ ЛУКОЙЛ И ОН ВДРУГ СТАЛ ЧАСТНЫМ?
ГИНЕР ХАРЬКОВСКИЙ ПРАВОВЕРНЫЙ ТОРГУЕТ ТЕМ ЖЕ НАРОДНЫМ ГАЗОМ В УКРАИНУ?
РЖД ТУТ И ТАК ПОНЯТНО _ КАЖДЫЙ ГОД МИЛЛИАРДЫ ДОТАЦИЙ ИЗ ФЕД БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН К 1000 ЛЕТИЮ КАЗАНИ 2 ЧЕМПИОНСТВА КОМАНДА ИЗ РЕСП БЮДЖЕТА КОТОРЫЙ ИЗ ФЕД БЮДЖЕТА
ПРО ЭТИ КЛУБЫ ПРОВИНЦИИ ДАЖЕ РЕЧИ НЕТ ОБЛ БЮДЖЕТ И САМОЕ СМЕШНОЕ ВСЕ ДОТАЦИОННЫЕ ОБЛАСТИ
ОСОБНЯКОМ ТОЛЬКО КРАСНОДАР!!! НО ЩАС МАГНИТ У АРМЯШКИ ОТЖАЛИ ПОСМОТРИМ НА СКОЛЬКО ХВАТИТ ЕГО
Ты думаешь когото интересует правда и справедливость?
Можем открыть Главный Закон страны _ Конституцию РФ
ВСЕ НЕДРА СТРАНЫ ПРИНАДЛЕЖАТ НАРОДУ СТРАНЫ
Скакого бока теперь мне скажите?
ПОСЛЕДНИЙ НЕФТЯНОЙ МИНИСТР СССР УКРАЛ КУСОК НЕФТЯНКИ И СОЗДАЛ ЛУКОЙЛ И ОН ВДРУГ СТАЛ ЧАСТНЫМ?
ГИНЕР ХАРЬКОВСКИЙ ПРАВОВЕРНЫЙ ТОРГУЕТ ТЕМ ЖЕ НАРОДНЫМ ГАЗОМ В УКРАИНУ?
РЖД ТУТ И ТАК ПОНЯТНО _ КАЖДЫЙ ГОД МИЛЛИАРДЫ ДОТАЦИЙ ИЗ ФЕД БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН К 1000 ЛЕТИЮ КАЗАНИ 2 ЧЕМПИОНСТВА КОМАНДА ИЗ РЕСП БЮДЖЕТА КОТОРЫЙ ИЗ ФЕД БЮДЖЕТА
ПРО ЭТИ КЛУБЫ ПРОВИНЦИИ ДАЖЕ РЕЧИ НЕТ ОБЛ БЮДЖЕТ И САМОЕ СМЕШНОЕ ВСЕ ДОТАЦИОННЫЕ ОБЛАСТИ
ОСОБНЯКОМ ТОЛЬКО КРАСНОДАР!!! НО ЩАС МАГНИТ У АРМЯШКИ ОТЖАЛИ ПОСМОТРИМ НА СКОЛЬКО ХВАТИТ ЕГО
Кто эти "прочие"? E.ON Ruhrgas AG, крупнейшая германская компания-дистрибьютор природного газа - 6,5%; Deutsche UFG, компания-хэджфонд, 100% принадлежащая Дойче Банку — более 3 %; НАФТА-МОСКВА, Кипрская компания 5,3%; НАФТА-ВОСТОК, фонд - 1,5%; ИНТЕКО (да-да, мадам Батуриной) - 1%;
Остальные 5,5% распылены междусобойчиком, т.с. на молочишко себе любимым.
Итак, Россия, наш президент Путин В.В., правителельство и сам Газпром не в состоянии жестко принять однозначное решение по тем или иным действиям, а должны договариваться с теми же, кто и готовит всю эту херню с газовыми поставками - амерами, бюргерами и 5-й колонной, владеющей активами, располагающимися вне российской юрисдикции, и непосредственно управляющими концерном.
Как такая разношерстная компашка так дружно кормит Зенит понять не просто невозможно, а совершенно ясно, что это полная херня. Так что прекратили бы вы, ребята, эту свою заунывную песню про народные деньги Газпрома потраченные на Зенит.
Кто эти "прочие"? E.ON Ruhrgas AG, крупнейшая германская компания-дистрибьютор природного газа - 6,5%; Deutsche UFG, компания-хэджфонд, 100% принадлежащая Дойче Банку — более 3 %; НАФТА-МОСКВА, Кипрская компания 5,3%; НАФТА-ВОСТОК, фонд - 1,5%; ИНТЕКО (да-да, мадам Батуриной) - 1%;
Остальные 5,5% распылены междусобойчиком, т.с. на молочишко себе любимым.
Итак, Россия, наш президент Путин В.В., правителельство и сам Газпром не в состоянии жестко принять однозначное решение по тем или иным действиям, а должны договариваться с теми же, кто и готовит всю эту херню с газовыми поставками - амерами, бюргерами и 5-й колонной, владеющей активами, располагающимися вне российской юрисдикции, и непосредственно управляющими концерном.
Как такая разношерстная компашка так дружно кормит Зенит понять не просто невозможно, а совершенно ясно, что это полная херня. Так что прекратили бы вы, ребята, эту свою заунывную песню про народные деньги Газпрома потраченные на Зенит.